糖友8成合併肥胖 死亡風險倍增

台灣糖尿病人口突破250萬人，每年持續攀升，其中高達8成患者同時合併過重、肥胖問題，形成「糖胖症」，心血管疾病、腎臟病風險增加，死亡風險更提升逾2倍。醫師指出，糖尿病防治觀念應從控制肥胖做起，然而僅不到3成患者執行體重管理，呼籲患者定期主動量體重、追蹤血糖。

中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛說明，國內50歲以下糖尿病新發率上升，主要是因肥胖人口增加。糖胖症對身體器官皆有影響，不只心血管疾病、腎病，癌症風險也增加，美國糖尿病學會提出「心臟–腎臟–代謝（CKM）症候群」概念，強調糖尿病併發症危害。

然而，僅不到3成患者執行體重管理，過去體位控制沒有良好手段，只能靠外科手術，其餘手段效果不佳、常被視為「無效醫療」；近年已有腸泌素藥物，可幫助患者控制體重，血糖控制應從減重開始，減少糖尿病及併發症發生率。

楊偉勛指出，糖胖症患者應及早就醫，初診時完成糖、胖、心、腎及其他共病風險的全面評估，選擇多重效益的治療策略。他也提醒，患者應化被動為主動，在家就要定期量體重，了解自身血糖、腰圍與BMI等體位指標，與醫師共同設定治療目標、選擇合適藥物，全面性保護健康。

中山醫學大學附設醫院內科部部長楊宜瑱表示，糖尿病藥物推陳出新，近年GLP-1腸泌素類藥物問世，為糖胖症治療帶來突破性進展。GLP-1是人體腸道分泌的荷爾蒙，不僅能穩定血糖、增加飽足感以輔助體重管理，在身體各器官也都能發揮功效，臨床試驗證實，能降低6成重大心血管事件風險，且對腎臟功能具保護作用。