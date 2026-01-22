糖害 婦嗜甜食 6成全是脂肪肝

60多歲的婦人喜歡吃甜食、水果，導致罹患重度脂肪肝，醫師吳坤達詳細檢查發現肝臟兩顆腫瘤。（記者陳榮昌攝）

一名60多歲的婦人，日前到醫院就診意外發現有嚴重的脂肪肝及疑似腫瘤，進一步詳細檢查，在左邊肝臟看到兩顆腫瘤，安排手術治療，醫師手術時驚覺，婦人脂肪肝居然占肝臟的4到6成以上，術後追問，患者本身沒有喝酒習慣，也沒有B、C肝炎，但是平時很喜歡吃甜食、水果，導致產生重度的代謝異常脂肪肝，甚至病變成肝癌。

駐診在李綜合醫院的台中榮總一般外科醫師吳坤達表示，婦人在門診腸胃科做超音波時發現有重度脂肪肝及疑似腫瘤，進一步檢查確認在肝臟的左外側葉及左葉中部各有一顆腫瘤，擔心把患者左邊肝臟全切除後，患者肝臟功能恐無法運作，因此，使用「類機械手臂」多關節器械系統切除左外側肝葉，及術中射頻消融治療術消除腫瘤。

吳坤達說明，即使是肝完全健康的年輕患者，肝臟切除手術至少要保留1/3才能維持基本生理功能，該患者4到6成脂肪肝又有多顆腫瘤，為了讓她的肝臟能正常運作，脂肪肝切下了223克，大約一顆小蘋果的重量，沒有切除的腫瘤則採用射頻消融治療術讓組織壞死，手術進行大約3個多小時，失血量僅有約400CC，患者術後恢復良好。

為了了解患者為何脂肪肝那麼多，吳坤達進一步追問，患者透露，她平常沒有運動習慣，而且很喜歡吃甜食、蛋糕。醫師在查房時，經常看到她病床旁有甜點、水果，幾乎到了「無甜不歡」的地步，研判患者平時吃進過多的甜點，導致脂肪肝的產生。

吳坤達表示，由於近來年飲食西化，代謝異常脂肪肝(NAFLD)是肝癌的重要風險因子，如果長期沒改善，可能導致肝臟慢性發炎，進一步恐怕還會造成肝纖維化、肝硬化，提高罹患肝癌風險。由於近幾年代謝異常脂肪肝直接惡化變肝癌的比例有增加，民眾要特別注意，平時均衡營養、控制飲食，最好養成運動習慣，才能減少脂肪肝的形成。