糖尿病不是不能吃甜 而是要吃得剛剛好

糖尿病一直位居國人十大死因排行，因其所引發的併發症多而複雜，如果沒有控制好，後期可能併發心血管、腦中風、腎臟病、視網膜病變、神經病變等諸多問題，是相當棘手的疾病。其中，對於糖尿病患來說，最重要的「救命藥」就是「忌口」。

糖友也可以吃得多元、吃得飽

然而，很多醣友或其家人們卻因為「吃」這件事情，而搞得心煩焦慮。康寧醫院營養師陳詩婷說明，糖尿病患的挑選食物的原則，就跟一般健康飲食一樣，可以吃得多元、吃得飽；最重要的是，要懂得節制吃進肚的醣類的質量，譬如主食、水果、奶類等攝取的種類跟份量，以及維持適當體重。

糖尿病除了是基因遺傳導致外，也與患者整體的飲食習慣有很大的關係。陳詩婷坦言，如果家裡有血糖不穩的家人，也不全然是壞事，正好可以讓家人們反思一下家中整體的飲食習慣，譬如米飯的精緻程度、攝入的量、提供甜點、零食、飲料的頻率，或是外食的次數等等，是不是需要調整。

所以，家中有糖尿病患，家人們應該一起進行飲食調整，一來可以幫助患者的血糖控制、降低他們的焦慮狀況；更重要的是，也能一併降低其他家人罹患糖尿病的機率。

點心類：選擇堅果類，少甜食

嘴饞時怎麼辦？陳詩婷說，我們可以多多選擇蛋白質跟油脂含量較高的食物，譬如豆干、蛋類、堅果這類的，既營養又不會升醣，特別是堅果類，富含鎂離子，研究證實有助控制血糖。

至於甜品的部分，儘管世界衛生組織建議每日糖份攝取應低於每日攝取總熱量的10%，但各國經過社會各界討論有共識下，將游離糖攝取量下修到攝取總熱量的5%。

也就是說，一天2000大卡的熱量當中，額外添加的糖分不要超過25克，大約是5顆方糖的量。這是針對一般健康成年人的量，但對於血糖控制不穩的民眾，陳詩婷建議要下修到10克，甚至更嚴格，而這個量大概只能喝半杯半糖的手搖茶。

（記者陳大樂、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

