糖尿病併發新生血管性青光眼 新型導管助患者重拾清晰視界

新型青光眼導管治療為頑固型青光眼患者帶來新的治療選擇。 （圖：童綜合醫院提供）

長期糖尿病不僅影響血糖控制，也可能悄然傷害視力。58歲陳姓患者因糖尿病併發新生血管性青光眼，眼壓失控、視野嚴重受限，經新型青光眼導管治療後，成功穩定眼壓，新型青光眼導管治療為頑固型青光眼患者帶來新的治療選擇。

58歲陳姓患者，罹患糖尿病已經二十年，這兩年發現視力模糊，進行了兩眼的白內障手術。然而手術後患者仍然覺得視力不清，進一步檢查才發現兩眼視野都大幅限縮，且眼壓居高不下，是糖尿病產生的新生血管性青光眼。在開始青光眼藥物治療後，眼壓雖然稍有降低，但卻常常開始抱怨眼睛痛，視力更加模糊，視野也繼續惡化。輾轉到童綜合醫院眼科楊啓蘭醫師門診，經評估後，楊醫師為其安裝了最新引進台灣的保羅青光眼導管（PAUL® Glaucoma Implant），陳先生眼壓已降到良好水平，也不需要點青光眼的藥水，因藥水產生的眼部不適也消失了。

廣告 廣告

楊啓蘭醫師表示，青光眼排名全球不可逆失明原因首位，病因為眼壓偏高造成的視神經損害，早期會先影響周邊視力，因此病患常常沒有發覺，等影響中心視力時大多已進入晚期。青光眼依病因可大致分為閉鎖性及開放性，閉鎖性青光眼大多為白內障造成，在進行白內障手術後大部分都可以痊癒。開放性青光眼則需要長期控制眼壓，傳統上會先以青光眼藥物進行長期控制，但所有種類的青光眼藥物都有其副作用，從局部的眼睛紅腫破皮到眼窩凹陷，到全身性的心律不整與嗜睡，降低病患對藥物使用的順從性。且有部分病患就算使用全套的青光眼藥物，眼壓也無法降到良好水平，造成視力功能繼續退化，這時手術介入就成了最好的治療方式。

傳統的青光眼手術為小樑切除手術（Trabeculectomy），製造一個眼球排水的人工水路，雖然可以有效降低眼壓，但產生副作用的比例較高，術後照護也較為繁瑣，且人工水路的壽命有限，一般而言，五年的通暢率約為六成。童醫院引進國外最新的保羅青光眼導管植入物，並將植入物位置由傳統的前房（Anterior Chamber）向後移到睫狀溝（Ciliary sulcus）或玻璃體腔（Vitreous Cavity），除了大幅降低植入物造成的異物感，也基本消除了管路植入前房對眼角膜造成的損害。

楊啓蘭醫師強調，過往青光眼常常被視為絕症，但近年來隨著各式新藥的問世，以及微創青光眼手術（MIGS）的發展，讓病患多了許多治療選擇。童綜合醫院擁有國內最先進的小樑網雷射（SLT），以及保羅青光眼導管，並持續引進國外最新的青光眼治療科技，期望將來累積更多的經驗，成為中台灣青光眼治療的最重要一道防線，嘉惠更多病患。（張文祿報導）