「糖尿病健康促進機構特色/主題金獎」 北榮新竹分院榮獲
臺北榮總新竹分院今年歡慶創院70周年，在深耕偏鄉的基礎上持續精進各項慢性病照護。《康健雜誌》首度舉辦的2025特色醫院評選中脫穎而出，獲選「腎臟病特色醫院」，顯示偏鄉患者也能享有高品質的腎臟病照護。而在國民健康署舉辦的「114年糖尿病健康促進機構照護品質評核」中，醫院更展現了機構特色，一舉獲得「金獎」的肯定，展現榮總體系在偏鄉推動慢性病永續照護的豐碩成果。
《康健雜誌》此次針對八大疾病進行各層級的醫院評選，蒐集分析全台超過400家醫院的客觀品質指標，評選出各疾病照護的特色醫院，許多默默耕耘的中小醫院也在此評比中展現出疾病治療的核心實力。
內科部洪振瀛主任表示，洗腎室至今已為竹東地區的尿毒症患者服務逾四十年，多次獲得「腎臟病健康促進機構照護品質-地區醫院優等獎」及「地區醫院典範獎」，血液透析中心也參與SNQ國家品質標章認證並獲得「全台傑出醫護團隊」的殊榮。此次獲得「2025腎臟病特色醫院」更彰顯北榮新竹分院為大竹東地區腎臟病照護的第一品牌。
為擴大對偏鄉慢性疾病患者的永續照護，透過積極整合糖尿病與腎臟病等慢性病照護資源，利用跨專業團隊的合作，融合多種專科醫師（新陳代謝科、腎臟科、心臟科、胸腔科、腸胃科及家庭醫學科）、護理師、營養師及衛教師，提供在地民眾全方位的糖尿病照護。
今年在全國數百家醫院參與的糖尿病照護品質評核中，一舉獲得「糖尿病健康促進機構特色主題金獎」，凸顯醫院長期於偏鄉醫療資源缺乏下的跨科整合照護實力。除了獲得上述全國性評比的雙重肯定外，在國民健康署所舉辦的「114年醫起預防三高創意行動挑戰賽」北榮新竹分院獲得第三名的成績。
