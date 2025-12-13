糖尿病前期可逆：生活調整比藥物更重要

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

許多糖尿病患者是經由體檢報告才發現血糖過高，新陳代謝科醫師游能俊特別呼籲要檢查代謝健康這件事情，從體重、血糖、血脂肪、肝功能去檢定代謝健康的狀態。

當心BMI＞23的警訊

當身體質量指數BMI，即體重（kg）／身高²（m²），超過24就是過重，但其實只要BMI超過23（不論男女）就要拉警報，最好每年檢測血糖，尤其第2型糖尿病和肥胖（脂肪率過高）的關係最大。

此外，隨著年齡增加，代謝會逐年減退，每年檢測血糖的重點，主要是希望它不要退步，假如出現異常，在糖尿病前期就要努力逆轉，去做改善。

改變命運，由你決定

本文說明了糖尿病可能出現的臨床症狀以及對全身的危害，不是要用這些嚴重的狀況來提醒大家重視糖尿病（大家可以先想像醃泡菜，入味3天後洗都洗不掉），而是希望讀者能夠明白，身體因為長時間的高血糖，使體內的神經、血管、組織浸在糖水裡，泡久了就會出現大問題，所以必須從糖尿病前期就開始注意，每年固定做血糖檢測。

游能俊特別強調「代謝健康」這項議題，指的是血糖、血脂肪數值是健康的，這兩項數值和心血管健康最為相關。知道自身體重、血糖、血脂肪的情況，對應肝功能也是一種代謝能力的反應，肝功能會反映出脂肪肝，這些檢測都很容易取得，建議40歲之後每年都要做一次基本的健康檢查，但如果BMI超過23，不論幾歲，年年都要做健康檢查。

游能俊建議，應從代謝健康的角度來進行生活上的調整，前期還不需要用藥，越早注重代謝健康，就可以擋下不可逆疾病（例如糖尿病，一旦發生需要終生為伍）的發生。即使在台灣每三個人就有一個人代謝不健康，但其實只要你願意，就可以改變自己的命運！

從本文提到的諸多症狀可以提醒你注意一些事情，一旦確診是糖尿病，就要積極面對，改善過重的體重，現在的治療很進步，不用太擔心。

（記者張玉櫻、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

