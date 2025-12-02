「糖尿病前期」有機會逆轉！ 5招穩糖降低糖尿病發展風險
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文
糖尿病是國人常見的慢性疾病，若血糖長期控制不好，將導致心血管疾病、腎臟病等合併症的發生。因此，民眾平時應維持良好生活習慣，尤其糖尿病前期、代謝症候群患者更要留意，若透過定期檢查、血糖監測、均衡飲食、規律運動等，將有機會逆轉，避免血糖偏高演變成糖尿病。
根據國健署2019－2023年國民營養健康調查資料顯示，國內20歲以上國人高血糖盛行率為12.8％，大約每8人就有1人有血糖偏高的情形，顯示血糖健康問題已是民眾應關注的重要議題。國健署署長沈靜芬呼籲，代謝症候群及糖尿病前期民眾應掌握「穩糖5招」，守護血糖並迎向幸福人生。
認識糖尿病前期、代謝症候群 高血糖有機會逆轉？
「糖尿病前期」指的是血糖值高於正常但尚未達到糖尿病診斷標準的一個過渡時期，通常沒有症狀，需要透過血液檢查才能確認。若是發現血糖異常，同時又有以下任意2項因子（腹部肥胖、血壓偏高、空腹三酸甘油脂偏高、高密度膽固醇偏低），就代表已有代謝症候群。
為降低代謝症候群病人發展為糖尿病等慢性疾病的風險，國健署持續推動「代謝症候群防治計畫」，截至今（2025）年9月底，已收案管理約46萬人。其中，近5成個案空腹血糖偏高（≧100mg／dL）、6成糖化血色素偏高（5.7－6.4％），符合糖尿病前期標準的個案約有9.8萬人。
不過，經過3次或以上的追蹤管理後，約有13％（約1.2萬人）的糖化血色素已達正常值，這顯示持續追蹤與健康管理，能有效改善血糖問題，延緩其發展為糖尿病，甚至有機會逆轉。
掌握5招穩定血糖、預防糖尿病
維持良好生活型態、控制飲食、監測血糖，是血糖控制相當重要的一部份，沈靜芬署長強調，代謝症候群及糖尿病前期是有機會逆轉的，呼籲民眾應積極進行自我健康管理，建立良好的生活習慣，透過「穩糖5招」迎向健康生活：
定期檢查早偵測：善用國健署提供的成人預防保健服務，及早掌握健康狀況、降低併發症的發生風險。
血糖監測不輕忽：定期測量血糖，隨時掌握血糖變化，並維持穩定於正常範圍內（70－99mg／dL）。
均衡飲食3低1高：飲食要均衡，並遵循低油、低鹽、低糖、高纖的飲食原則，多選擇多樣化食物，避免精緻糖類。
身體活動穩血糖：每次運動至少30分鐘以上，並搭配不同運動種類，每週累積運動150分鐘。
加強管理逆轉代謝：血糖異常伴隨腹部肥胖、血壓或血脂過高任2項，即為代謝症候群，應關心自身健康，落實個人健康管理，逆轉代謝症候群。
原文出自KingNet國家網路醫藥「糖尿病前期」有機會逆轉！ 5招穩糖降低糖尿病發展風險
