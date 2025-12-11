糖尿病前期、正式糖尿病差別在哪？空腹血糖與糖化血色素解析

正常情況下，人體的胰臟會釋放胰島素，促使血液中的葡萄糖進入細胞來供應人體所需的能量；萬一胰島素分泌不足或身體無法有效運用，就會造成血糖過高，一旦被確診了罹患糖尿病，需要終生與它為伍！

怎樣才稱為糖尿病？

內分泌暨新陳代謝科游能俊醫師指出，診斷糖尿病的檢查項目包括：空腹血糖、糖化血色素（Glycated Hemoglobin，簡稱HbA1c或A1C）。空腹血糖在100 mg／dL以下才是正常的，100～125 mg／dL稱為糖尿病前期，達到126 mg／dL則診斷為糖尿病。此外，正常的糖化血色素應該小於5.7%，5.7%～6.4%已經是糖尿病前期，若超過6.5%（含6.5%），就可診斷為糖尿病。

為什麼訂在糖化血色素6.5%、空腹血糖126mg／dL才叫做糖尿病呢？游能俊進一步說明，在糖尿病前期，身體的病變現象已在緩步上升，但經由臨床的數據發現，當空腹血糖達到126mg／dL、糖化血色素達到6.5﹪之後，器官病變的現象便快速上升。醫學上使用這種人為的劃分法，所以，糖尿病不是用症狀診斷，而是用檢測數據診斷，民眾對於警惕有沒有糖尿病、血糖代謝正不正常這件事，要更加注意。

​糖尿​​病可分為４種類型

游能俊表示，糖尿​​病可分成四種樣態，包括：第1型、第2型、妊娠型、其他型：

◎第1型糖尿病

第1型糖尿病的病因是「免疫系統異常」，免疫系統把身體的胰臟當成外來物而加以攻擊，導致胰臟中分泌胰島素的β細胞受損凋零，於是就不再分泌胰島素，終生需要施打胰島素。第1型糖尿病的發生，基本上與遺傳、飲食無關。



◎第2型糖尿病

第2型糖尿病的病因是「胰島素阻抗」，是指還有分泌胰島素，但是細胞接受器的連結反應不靈敏，導致胰島素的敏感性變差。一定量的胰島素可以在細胞調節營養素，特別是血糖，當它的功能不足時，很大的原因是因為「肥胖」，因為身體脂肪細胞會佔用胰島素，若肥胖者又不太活動，肌肉無法好好的代謝掉血糖，就容易造成第2型糖尿病。

糖尿病就像鑰匙和鎖

我們可用鑰匙和鎖來比喻，第1型是根本沒有鑰匙，沒辦法打開門鎖；第2型則是身上的鑰匙還蠻多的，但是鑰匙和鎖匹配不起來，造成血糖沒辦法在細胞做良好的調節，因此產生糖尿病。

◎妊娠型糖尿病

指的是原本沒有糖尿病病史的女性，但在懷孕期間因為母體的荷爾蒙改變，導致血糖高出界定值的現象。產後有可能回復到正常值，但也可能為日後埋下罹患第2型糖尿病的隱憂，因此，建議這類患者應在產後定期追蹤血糖的變化。



◎其他型糖尿病

是指由某些病症所引起，例如甲狀腺亢進會影響血糖值，可能在短期內高到糖尿病的程度，矯正甲狀腺亢進之後，血糖就會改善。

（記者張玉櫻、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

