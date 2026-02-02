「糖尿病前期」沒關係？醫揭恐怖數據：每年5至10%惡化！疲倦、搔癢、視力變差…5症狀揪出高血糖病兆





你以為糖尿病只是「吃太甜」或「老了才會得」？事實上，它早已悄悄變成臺灣最普遍、也最容易被忽略的慢性健康危機。

由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目《百大醫言堂》，最新一集邀請到國防部軍醫局副局長、三軍總醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師洪乙仁，深入解析臺灣糖尿病盛行現況與年輕化趨勢，並針對糖尿病的診斷標準、類型差異、常見併發症與日常控糖關鍵逐一說明。

洪乙仁強調，糖尿病並非「血糖高」這麼簡單，而是一場長期的代謝失衡與血管傷害，若忽視控制，將可能引爆一連串不可逆的器官病變，甚至大幅縮短壽命、降低生活品質。

糖尿病人口為什麼一直增加？

在台灣，糖尿病已不再是少數人的健康問題，而是橫跨各年齡層、影響數百萬人的慢性疾病。洪乙仁指出，截至目前，台灣糖尿病人口已突破230萬人，約占全體人口11%，且盛行率仍在持續上升，顯示糖尿病已成為不可忽視的公共衛生議題。

洪乙仁分析，糖尿病人口快速增加，與台灣社會結構的轉變密切相關，其中最關鍵的因素便是人口老化。

過去國人平均壽命多落在70多歲，如今已延長至80多歲，隨著壽命增加，人體的基礎代謝與醣類代謝能力也會逐漸下降，血糖調控變得困難，高血糖風險隨之提高。這樣的生理變化，使糖尿病成為高齡社會中常見的慢性疾病之一。

許多人都以為，臺灣人糖尿病罹患率高於全球，其實歐美盛行率仍高出臺灣一截，主因仍與歐美肥胖比例更高有關；但相對東南亞肥胖率低，他們罹患糖尿病的人口也相對少，可見肥胖是重要因素。

洪乙仁苦笑說，夏天人手一杯飲料，珍珠奶茶甚至成為臺灣一大特色，「事實上它們都是高熱量的」！

他直言，「偶爾吃可以，但你如果吃成習慣，多餘的熱量一定是以脂肪的形式堆積在我們體內，那就會產生很多內分泌的一些荷爾蒙、脂肪激素等等，這個都會造成我們的胰島素阻抗，這個就是造成糖尿病。」

糖尿病怎麼診斷？

「百病之源」不是誇張

值得注意的是，若雙親皆為糖尿病患者，子女罹病機率可高達50%至70%以上；即使只有一位家長患病，風險仍約有30%至40%。不過，即便有家族史，若能良好控制體重與生活型態，發病年齡仍可能延後至60、70歲後；相反的，臨床上也不乏20多歲、因肥胖而提早發病的年輕患者。

洪乙仁強調，糖尿病真正可怕之處在於「罹病時間越長，併發症風險越高」——「長期控制不佳，會造成全身血管病變，幾乎『從頭壞到腳』，併發症遍布全身。」

包括：

● 腦部：中風、腦梗塞、失智症（尤其血管性失智風險更高）

● 眼睛：視網膜病變、黃斑部病變（失明主因）、青光眼

● 心血管：心肌梗塞、猝死、主動脈剝離

● 腎臟：臺灣洗腎患者中，約一半與糖尿病相關

● 足部：神經病變、潰瘍、感染，嚴重恐需截肢

● 癌症風險：與肝癌、胰臟癌、大腸癌、肺癌密切相關，也與多種婦癌（女性乳癌、卵巢癌、子宮內膜癌等）有關，其發生率均高於一般族群。

● 急性危機：高血糖昏迷（脫水）、酮酸中毒

洪乙仁直言，糖尿病被形容為「百病之源」，並非危言聳聽。

早期控制是關鍵

洪乙仁強調，許多人處在「糖尿病前期」而不自知——這是一個介於正常與罹病之間的灰色地帶，如果及早介入，仍有機會翻轉結局。

「在糖尿病前期階段，每年都有5%~10%的人會變成糖尿病，所以它是可以預防的。」

他也提醒，除了驗血糖，也可以從臨床上來觀察，包括容易疲倦、視力模糊、傷口不易癒合、皮膚搔癢、反覆感染等，都是高血糖的症狀。

吃對比不吃更重要

在日常保健上，洪乙仁指出，基礎代謝變慢是每個人都會面臨的現實，而目前唯一被證實有效、且能長期執行的改善方式，就是規律運動。

運動形式不必侷限，只要是自己喜歡、能長期持續的活動即可，但最重要的是避免運動傷害，否則因受傷長時間無法活動，反而得不償失。

他建議，年紀較輕者，運動強度需達到一定程度，每週運動3次、每次至少30分鐘，心跳約達每分鐘130下。年長者則不需追求高強度，以飯後散步、快走或健走為主，重點在於「持續活動」。

此外，良好的作息同樣重要，建議每天睡眠時間至少6小時，理想為6至8小時，讓身體有足夠時間修復與調節代謝。

有些人擔心血糖飆高不吃澱粉，但洪乙仁提醒，完全戒除碳水化合物，反而使身體虛弱、甚至低血糖，「風險又更高！」可採「高纖低熱量」飲食，多攝取膳食纖維，如雜糧、堅果、蔬菜等，「第一個它有飽食感，第二個可以減少血糖的波動。」

而水果也不是不能吃，可優先選擇低GI的芭樂、奇異果、蓮霧、番茄、牛番茄等；避免榴蓮、鳳梨、西瓜、釋迦等高GI的水果。

「甜點還是可以吃，你就量就少一點。」洪乙仁笑說，畢竟人生走到這個時刻不容易，要是想吃的都不能吃，「那我們活著有什麼意思？」他強調，「吃甜食不一定會得糖尿病，但肥胖一定是危險因子。」建議從年輕時就要保持好的飲食習慣、跟運動習慣，盡量別讓自己發胖。

糖尿病不可逆但可控

洪乙仁最後提醒，糖尿病雖然不可逆，且需要長期抗戰，但只要願意配合醫師、衛教師、營養師等跨領域團隊指導，積極控制血糖、血壓與血脂，糖尿病患者的壽命與生活品質完全可以與一般人無異。

