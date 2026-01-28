糖尿病可以吃水果嗎？營養師揭密「3大原則」攝取總量是控糖關鍵
糖尿病位居國人10大死因之一，每年近萬人因糖尿病死亡，飲食管理是控制好糖尿病的關鍵之一。《優活健康網》特摘營養師柯曉彤所撰此文，分享「糖尿病飲食4大迷思」，包括不吃飯就能降血糖？吃素能降血糖？糖尿病患者水果只能吃芭樂與小番茄？不甜的食物不會影響血糖？一一為各位解答。
迷思1：不吃飯就能降血糖？
答：均衡飲食、健康選「醣」、控制份量，才能有效控制血糖。
說明：許多糖尿病患者因覺得飯含有「醣類」，會升血糖，索性不吃，然而「醣類」為身體重要能量來源，若攝取不足，反而會導致營養不良，影響生理代謝。
糖尿病飲食應以均衡飲食為基礎，主食選擇「未精製」全穀雜糧，如：糙米、多穀飯、地瓜、南瓜等，此類食物加工程度低，保留更多膳食纖維、維生素及礦物質，控制攝取份量，有助血糖控制及健康維持，最應避免則是高油高糖食物，如：蛋糕、餅乾、含糖飲料等。
迷思2：吃素能降血糖？
答：不論葷素，均衡飲食、選擇天然食物、控制「醣」量，都能有效控糖。
說明：素食以植物性取代動物性蛋白質，減少飽和脂肪酸攝取，降低罹患心血管疾病風險；另外，素食者通常攝取較多蔬菜類，增加膳食纖維，有助增加飽足感、延緩血糖上升，控制體重及三高。
然而，若茹素者飲食充滿糕餅、甜食、炸物、素料等，這些高油鹽糖食物，仍會導致體重增加，及三高（高血糖、高血壓、高血脂）管理不佳。因此，不論葷素，均衡且正確選食，才是有效控糖！
迷思3：糖尿病患者水果只能吃芭樂與小番茄？
答：糖尿病患者無禁忌水果，攝取總量是控糖關鍵，另可再參考GI值。
說明：糖尿病患者吃水果需注意3件事：
份量：攝取總量是控製血糖關鍵，一份水果份量約為300毫升碗的8分滿或一個女生拳頭大小，建議糖尿病患者每日可攝取1到2份，個人實際建議份數請依照醫師及營養師規畫。
GI值：升糖指數（Glycemic index ，GI值）為食物影響血糖波動的程度，GI值愈高，代表血糖上升的速度愈快，愈不利於血糖管理，建議糖尿病患者多選擇低GI值水果，如：芭樂、小番茄、水梨、蘋果、奇異果、柳橙等，依照當季當令適時調整，並不只有芭樂、小番茄兩種選擇！
型態：首選新鮮天然水果，其富含膳食纖維、維生素C、植化素等營養素，而果汁或果乾加工後流失較多營養素，且大多有另加糖，並不建議。
迷思4：不甜的食物，不會影響血糖？
答：絕對是錯誤觀念，食物組成才是影響關鍵，甜度不是判斷標準。
說明：富含醣類的食物為全穀雜糧類、乳品類、水果類，這3種食物及使用其製作的食品對血糖影響較明顯，糖尿病患者選食這3類食物不該以甜鹹度判斷是否可食，而是應加總評估總醣量是否超過今日可攝食量。
在每日總醣量有限條件下，建議多選擇天然原型食物，並平均分配三餐，定時定量，有助血糖管理。餐間點心可選擇含醣較低的食物，如：蔬菜棒、無糖豆漿、大豆、毛豆、水煮蛋、無調味堅果等，這些食物飽足感高，對血糖影響小，身體負擔較少。
（本文獲人間福報授權轉載，原文為：【營養專欄】破解糖尿病飲食4大迷思）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
盤點「根莖類蔬菜」營養成分！營養師「4種低GI蔬果」有效抗糖尿病
一日三餐，不吃哪頓最傷身？營養學權威揭「少吃這餐」恐致糖尿病
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為糖尿病可以吃水果嗎？營養師揭密「3大原則」攝取總量是控糖關鍵
其他人也在看
霍諾德吃素「卻練出神人肌力」！醫揭「2食物」是關鍵 還能降膽固醇
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，他的生活習慣也受到關注。營養醫學專家劉博仁指出，霍諾德的飲食以植物性食物為主，不禁讓外界好奇「真的足以支撐這種極限體能嗎？」其實只要掌握3個「蛋白質增肌策略」，素食者也能練出強健肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 6 小時前 ・ 18則留言
青花菜、白花椰、花椰菜苗哪個最營養？多項研究推薦：它抗癌、控糖
花椰菜是健康「防護罩」。營養師薛曉晶表示，多種研究肯定，花椰菜具有抗癌、護心、控糖等功效。 花椰菜具有抗癌效果 根據2025年《Cancer Epidemiol Biomarkers Prev健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14則留言
水果這樣吃糖尿病風險降36％！哪種水果最控糖？3招挑選祕訣曝
怕血糖高不敢吃水果？研究發現，吃水果反而能降低糖尿病風險。2025年美國糖尿病學會最新飲食指引也建議，選擇高營養密度食物，如蔬菜、水果，可有效控糖。 每天吃2份水果 糖尿病風險降36％ 糖尿病健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
關穎自曝邁入更年期「全身細胞都不舒服」！靠這樣緩解不適、防衰老
49歲時尚名媛關穎近日與理科太太一起合開Podcast新節目《人生五分熟》，並在節目上自爆處於更年期前期，讓她睡也睡不好、吃也吃不好，什麼都不對勁，身體還忽冷忽熱，而且變胖也瘦不下來。 關穎邁入健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
罹甲狀腺癌...醫竟恭喜中樂透！ 38歲女早期發現、術後1天就出院
衛福部最新統計顯示，甲狀腺癌已成為國人十大癌症發生率第7位，平均每年新增病例達5000例，其中女性患者約為男性的3倍。彰化基督教醫院總院院長陳穆寬指出，最常見的乳突細胞癌佔比超過80%，透過超音波導引細針穿刺即可診斷，及早治療幾乎都能痊癒。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
Alex Honnold幾乎吃素怎有極限體力爬台北101？醫師揭密：兩類食物同時吃等於肉
徒手攀岩傳奇Alex Honnold成功征服台北101，樓高超過500公尺、完全沒有繩索保護的畫面，讓許多人看到手心狂冒汗、想上廁所。更讓人好奇的是，他長期採用99%的植物性飲食，怎會有如此狂的體力和肌耐力？營養功能醫學醫師劉博仁指出，其實只要同時攝取豆類和穀類，效果幾乎等同於吃肉。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
菠菜是天然的營養倉庫！護眼睛、骨頭、提升免疫 醫師大推1吃法
菠菜營養滿分，但該如何吃才能兼顧美味與健康呢？功能醫學科醫師劉博仁指出，菠菜被譽為「天然的營養倉庫」，富含維生素A、C、K、葉酸等多種營養素，有助於維持視力、免疫力、骨骼等健康。不過，菠菜中也含有高量健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2則留言
霍諾德吃素登101！最愛啃「這蔬菜」 專家讚爆：運動員的神物
美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日徒手登上台北101，震撼全球，他堅持的植物性飲食也備受關注，尤其他常啃紅甜椒當點心。營養師呂美寶表示，許多運動科學研究證實，甜椒可提供重要的生理支持，例如加速結締組織的修復、優化滲透壓與水分穩定等好處。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
省萬元！皮蛇疫苗補助搶破頭 全台13縣市最新資訊一次看
彰化縣政府於1月20日正式啟動帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗補助計畫，除低收入戶、中低收入戶長者全額免費，還有限額補助1萬人讓長者可用6000元價格施打原價17000元的帶狀疱疹疫苗，形同現省1萬多元，吸引大批民眾排隊搶打。目前國內已有多個縣市提供不同程度的帶狀皰疹疫苗補助或免費接種，最高可省下近1萬7的自費開銷。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
肯爺道歉！刊登《華爾街日報》全版廣告 身陷躁鬱症吐心聲
美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（現改名為Ye）去年2月帶著老婆碧昂卡亂入第67屆葛萊美音樂獎紅毯，因為老婆身穿透明薄紗，幾乎是三點全露，立刻被請離現場。肯伊威斯特不少詭異行為都掀起討論，不料，他在26日(美國時間)在《華爾街日報》刊登全版廣告，針對過去的爭議行為公開道歉，並且進行說明。尤其針對先前反猶太主義的言論與行為，表示深切遺憾。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
2飲料可降鼻咽癌風險！台大研究證實
[NOWnews今日新聞]鼻咽癌為台灣及東南亞地區重要的頭頸部惡性腫瘤之一，與遺傳背景、環境因素及EBV感染密切相關。台大醫院長期追蹤研究發現，以環境因子而言，攝取植物性維生素、鮮魚、每週約1杯500...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1則留言
別把咖啡當早餐！黃軒示警：錯過代謝開機鍵 延後一小時心血管風險增
醫師黃軒示警，上班族早餐只喝咖啡恐錯失「代謝開機」黃金時刻。他引用國際研究指出，進食時間是護心關鍵。早餐若超過9點才吃，心血管疾病風險隨時間遞增；晚餐若晚於9點，中風風險更暴增28%。黃軒醫師強調，早餐是人體代謝啟動的關鍵，規律且營養均衡的早餐能穩定血糖，降低糖尿病、肥胖、高血壓及心血管疾病風險，絕非一杯咖啡能替代。他呼籲，真正的營養治療在於準時吃飯，並建議午餐攝取足夠蛋白質與蔬菜，晚餐則避免太晚三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
吃素不一定健康？專家曝「偽豆類」恐越吃越胖 百頁豆腐也上榜
攝取足夠的蛋白質，對維持身體健康相當重要。營養師曾建銘指出，雖然市面上許多素食產品標榜高蛋白，但往往同時含有較高的鈉與油脂，若未多加留意，反而可能增加健康負擔，因此在補充營養的同時，「選對來源」才是關鍵。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
她三餐吃超商，腸道竟罷工「一週沒便意」！營養師精選「腸道順暢菜單」：關東煮、御飯糰都入列
現代人生活節奏緊湊，腸道健康往往成了被忽略的一環。衛生福利部臺北醫院營養科營養師朱姵穎分享，一名40歲職場婦女長期奔波在工作與家務中，「蠟燭兩頭燒」導致作息紊亂、生理時鐘失調。為了節省時間，她三餐多以麵包或超商便當草草解決，忙起來甚至忘記上廁所，最久竟長達一週沒有任何便意。 朱姵穎指出，便秘是現代文明病，高壓、久坐、外食比例高的上班族，最容易成為高風險族群。她提醒，排便時若過度用力，會使血壓瞬間升高，對心血管系統造成負擔，長期忽視甚至可能誘發腦中風或其他心血管疾病，是現代生活型態下不可輕忽的健康警訊。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 1則留言
魚油這樣補才有效！吃錯「護心變傷心」 醫揭黃金攝取量
不少民眾為了保護心臟健康，長期補充魚油，但劑量是否拿捏得宜呢？醫師分享最新大型研究，提醒魚油中的Omega-3脂肪酸確實與心臟健康有關，但攝取量過多，也可能干擾心臟電位、增加心律不整的風險 。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
吃滷味夾青菜更健康？營養師揭「1地雷」卡超多浮油 黃金搭配法曝光
曾建銘在臉書粉專表示，許多人習慣在滷味中夾取大量葉菜類，認為有助於均衡飲食，但像大陸妹、空心菜等葉菜，在汆燙後結構鬆散、表面起皺，反而容易吸附滷湯中的浮油，攝取到的油脂可能超出想像。他建議，選擇表面光滑、結構緊實的蔬菜較為理想，例如白蘿蔔、杏鮑菇、木耳、...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 發表留言
台人常吃1類早餐被列一級致癌物！醫：大腸癌風險增18%
生活中心／張予柔報導隨著現代人越來越注重健康，早餐已經成了許多民眾日常關注的重點，但醫生提醒，台人愛吃的「1類早餐」，其實早已被世界衛生組織（WHO）列為「第一級致癌物」，危險程度甚至與菸草、石棉相當。食安專家韋恩在粉專「韋恩的食農生活」指出，政府對其危害的作為仍有限，民眾應提高警覺。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
綠茶抗發炎、穩血糖、防失智！名醫「私房泡茶術」綠茶功效翻倍
一杯綠茶，不只帶來清新口感，更有健康小金礦。台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，在眾多兒茶素成員中，表沒食子兒茶素沒食子酸酯（EGCG）的表現最為亮眼，不僅抗氧化、抗發炎，更能穩定血糖健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 發表留言