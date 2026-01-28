糖尿病可以吃水果嗎？營養師揭密「3大原則」攝取總量是控糖關鍵

糖尿病位居國人10大死因之一，每年近萬人因糖尿病死亡，飲食管理是控制好糖尿病的關鍵之一。《優活健康網》特摘營養師柯曉彤所撰此文，分享「糖尿病飲食4大迷思」，包括不吃飯就能降血糖？吃素能降血糖？糖尿病患者水果只能吃芭樂與小番茄？不甜的食物不會影響血糖？一一為各位解答。







迷思1：不吃飯就能降血糖？



答：均衡飲食、健康選「醣」、控制份量，才能有效控制血糖。

說明：許多糖尿病患者因覺得飯含有「醣類」，會升血糖，索性不吃，然而「醣類」為身體重要能量來源，若攝取不足，反而會導致營養不良，影響生理代謝。

糖尿病飲食應以均衡飲食為基礎，主食選擇「未精製」全穀雜糧，如：糙米、多穀飯、地瓜、南瓜等，此類食物加工程度低，保留更多膳食纖維、維生素及礦物質，控制攝取份量，有助血糖控制及健康維持，最應避免則是高油高糖食物，如：蛋糕、餅乾、含糖飲料等。





迷思2：吃素能降血糖？



答：不論葷素，均衡飲食、選擇天然食物、控制「醣」量，都能有效控糖。

說明：素食以植物性取代動物性蛋白質，減少飽和脂肪酸攝取，降低罹患心血管疾病風險；另外，素食者通常攝取較多蔬菜類，增加膳食纖維，有助增加飽足感、延緩血糖上升，控制體重及三高。

然而，若茹素者飲食充滿糕餅、甜食、炸物、素料等，這些高油鹽糖食物，仍會導致體重增加，及三高（高血糖、高血壓、高血脂）管理不佳。因此，不論葷素，均衡且正確選食，才是有效控糖！





迷思3：糖尿病患者水果只能吃芭樂與小番茄？



答：糖尿病患者無禁忌水果，攝取總量是控糖關鍵，另可再參考GI值。

說明：糖尿病患者吃水果需注意3件事：

份量：攝取總量是控製血糖關鍵，一份水果份量約為300毫升碗的8分滿或一個女生拳頭大小，建議糖尿病患者每日可攝取1到2份，個人實際建議份數請依照醫師及營養師規畫。 GI值：升糖指數（Glycemic index ，GI值）為食物影響血糖波動的程度，GI值愈高，代表血糖上升的速度愈快，愈不利於血糖管理，建議糖尿病患者多選擇低GI值水果，如：芭樂、小番茄、水梨、蘋果、奇異果、柳橙等，依照當季當令適時調整，並不只有芭樂、小番茄兩種選擇！ 型態：首選新鮮天然水果，其富含膳食纖維、維生素C、植化素等營養素，而果汁或果乾加工後流失較多營養素，且大多有另加糖，並不建議。





迷思4：不甜的食物，不會影響血糖？



答：絕對是錯誤觀念，食物組成才是影響關鍵，甜度不是判斷標準。

說明：富含醣類的食物為全穀雜糧類、乳品類、水果類，這3種食物及使用其製作的食品對血糖影響較明顯，糖尿病患者選食這3類食物不該以甜鹹度判斷是否可食，而是應加總評估總醣量是否超過今日可攝食量。

在每日總醣量有限條件下，建議多選擇天然原型食物，並平均分配三餐，定時定量，有助血糖管理。餐間點心可選擇含醣較低的食物，如：蔬菜棒、無糖豆漿、大豆、毛豆、水煮蛋、無調味堅果等，這些食物飽足感高，對血糖影響小，身體負擔較少。

（本文獲人間福報授權轉載，原文為：【營養專欄】破解糖尿病飲食4大迷思）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為糖尿病可以吃水果嗎？營養師揭密「3大原則」攝取總量是控糖關鍵