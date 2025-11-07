【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】根據健保資料庫與全國數據分析，台灣糖尿病人口已突破256萬人，呈現「高齡化與年輕化並存」的雙重挑戰，其中40歲以下族群的糖尿病發生率竟暴增約25%。更值得高度警惕的是，惡性腫瘤超越心血管疾病，成為糖尿病患者首位死因，占比高達24.5%，顯示糖尿病對全民健康構成更嚴峻的威脅。

糖尿病年輕化加劇，共病與癌變警訊別輕忽！啟動「全民減糖行動」是健康關鍵

為響應今年世界糖尿病日主題「糖尿病與全人健康(Diabetes and well-being)」，中華民國糖尿病衛教學會發表最新《臺灣糖尿病年鑑》，並提出「全民減糖行動」的關鍵建言。

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅、理事王景淵、監事歐陽鍾美、秘書長李淳權，以及國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成等醫界權威共同呼籲，政府與民間各界都應正視糖尿防治對全人健康的影響，以具體行動推動減糖倡議，為全民健康開啟積極契機。

糖尿病與癌變風險攀升：全人健康的關鍵挑戰

《臺灣糖尿病年鑑》召集人也是國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成指出，糖尿病患者的冠狀動脈疾病、中風、心衰竭風險分別較一般人高出2–4倍，根據年鑑最新統計顯示，每100名糖尿病患者中，就有約10人曾罹患腦中風，另有高達26人罹患心血管疾病。

而近年惡性腫瘤死亡比例已逐漸超過心血管疾病，成為臺灣糖尿病患者的首位死因（佔24.5%），胰臟癌發生率更約是一般人的六倍。他指出，高胰島素血症與IGF-1軸活化促進細胞增生、慢性發炎與氧化壓力造成DNA損傷、肥胖與脂肪肝（MASLD）共病影響代謝癌症風險。學會理事王景淵也提醒，糖尿病不再只是單純的代謝疾病，而是影響多重器官系統的全身性慢性病。慢性高血糖與胰島素阻抗引發的低度發炎與氧化壓力，會損害心血管、腎臟、神經與免疫功能，並提高癌症風險，糖尿病的流行趨勢已涉及公共衛生、腫瘤學、感染學與整合照護的全人健康挑戰。

糖尿病年輕化早發警訊：40歲以下患者激增25%

近年糖尿病有年輕化趨勢越發顯著，40歲以下族群患者發生率暴增25%。歐弘毅理事長強調，高糖高熱量飲食、外食頻繁與運動不足等不良生活習慣，是推升年輕族群罹病的主因。由於年輕患者病程長，併發症如視網膜病變、腎病變與心血管疾病更早出現，對個人生活品質與國家醫療資源造成長期負擔。

許志成執行長表示，逾兩成糖尿病患者在50歲前確診，顯示糖尿病不再是中高齡專屬疾病，延長的疾病存續期也提高照護難度。面對「高齡共病複雜化」與「年輕患者快速增加」的雙重壓力，維持醫療品質與資源平衡是當前最大挑戰。

個人化治療成趨勢：多重共病預防與治療的藥物與雙向衛教並重

學會秘書長李淳權認為隨著具心腎預防與治療的藥物問世，以及大數據與AI應用於臨床決策的進展，若能結合「個人化治療」與「精準衛教」等治療策略，糖尿病防治仍有望從併發症纏身走向預防醫療。在年鑑數據顯示，SGLT2抑制劑與GLP-1 RA等具心腎保護效益的用藥使用率持續上升，特別是年輕患者，顯示早期介入血糖控制與預防慢性併發症發生的治療策略正在被重視。然而整體胰島素使用率偏低，反映延緩胰島素治療極待改善。

李淳權秘書長認為糖尿病治療正朝「以病人特質為核心」發展，醫師將依據年齡、病程、體重及心腎風險精準用藥，強調早期介入與跨專業團隊合作。同時透過衛教與數位工具破除胰島素迷思，促進醫病共享決策。跨專業團隊結合CGM與健康App等智慧數據監測，讓糖尿病照護更即時與個人化，實現安全、持續、以人為本的治療目標。

減糖已是全球共識，減糖行動應從全民做起

有鑑於減糖已經是全球共識行動，糖尿病衛教學會呼籲減糖行動若要發揮最大效益，應結合稅制設計、食品標示、產業健康轉型與監測研究四大面向，讓預防機制真正落實於日常生活。台灣近年新發糖尿病人數持續上升，更令人憂心的是年輕化的趨勢愈發明顯，歐弘毅理事長認為這代表台灣飲食文化與生活習慣出了問題。他表示學會特別提出「減糖行動」，不只是呼籲少吃甜，而是一個全民健康的倡議。

根據「國民營養健康狀況變遷調查」，逾30%成人每天飲用含糖飲料，青少年族群更高。市售包裝飲品約七成屬「高糖」產品，近半數（41.6%）單份含糖量超過世界衛生組織（WHO）建議上限25公克，全糖手搖飲更有98%嚴重超標。監事歐陽鍾美指出，減糖是最根本且具經濟效益的預防策略，也是改善全民健康結構的關鍵。她呼籲政府應積極借鏡英國、南非、新加坡等國經驗，實施包裝上營養警示圖案，加強校園與社區健康教育與宣導，以及提高含糖飲料稅，同時食品業界亦能配合減糖政策，進行部分配方改良，全方位改善飲食環境，達到預防糖尿病等慢性疾病的目的。

