糖尿病年輕化加劇，共病與癌變警訊別輕忽！啟動「全民減糖行動」是健康關鍵
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】根據健保資料庫與全國數據分析，台灣糖尿病人口已突破256萬人，呈現「高齡化與年輕化並存」的雙重挑戰，其中40歲以下族群的糖尿病發生率竟暴增約25%。更值得高度警惕的是，惡性腫瘤超越心血管疾病，成為糖尿病患者首位死因，占比高達24.5%，顯示糖尿病對全民健康構成更嚴峻的威脅。
為響應今年世界糖尿病日主題「糖尿病與全人健康(Diabetes and well-being)」，中華民國糖尿病衛教學會發表最新《臺灣糖尿病年鑑》，並提出「全民減糖行動」的關鍵建言。
中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅、理事王景淵、監事歐陽鍾美、秘書長李淳權，以及國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成等醫界權威共同呼籲，政府與民間各界都應正視糖尿防治對全人健康的影響，以具體行動推動減糖倡議，為全民健康開啟積極契機。
糖尿病與癌變風險攀升：全人健康的關鍵挑戰
《臺灣糖尿病年鑑》召集人也是國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成指出，糖尿病患者的冠狀動脈疾病、中風、心衰竭風險分別較一般人高出2–4倍，根據年鑑最新統計顯示，每100名糖尿病患者中，就有約10人曾罹患腦中風，另有高達26人罹患心血管疾病。
而近年惡性腫瘤死亡比例已逐漸超過心血管疾病，成為臺灣糖尿病患者的首位死因（佔24.5%），胰臟癌發生率更約是一般人的六倍。他指出，高胰島素血症與IGF-1軸活化促進細胞增生、慢性發炎與氧化壓力造成DNA損傷、肥胖與脂肪肝（MASLD）共病影響代謝癌症風險。學會理事王景淵也提醒，糖尿病不再只是單純的代謝疾病，而是影響多重器官系統的全身性慢性病。慢性高血糖與胰島素阻抗引發的低度發炎與氧化壓力，會損害心血管、腎臟、神經與免疫功能，並提高癌症風險，糖尿病的流行趨勢已涉及公共衛生、腫瘤學、感染學與整合照護的全人健康挑戰。
糖尿病年輕化早發警訊：40歲以下患者激增25%
近年糖尿病有年輕化趨勢越發顯著，40歲以下族群患者發生率暴增25%。歐弘毅理事長強調，高糖高熱量飲食、外食頻繁與運動不足等不良生活習慣，是推升年輕族群罹病的主因。由於年輕患者病程長，併發症如視網膜病變、腎病變與心血管疾病更早出現，對個人生活品質與國家醫療資源造成長期負擔。
許志成執行長表示，逾兩成糖尿病患者在50歲前確診，顯示糖尿病不再是中高齡專屬疾病，延長的疾病存續期也提高照護難度。面對「高齡共病複雜化」與「年輕患者快速增加」的雙重壓力，維持醫療品質與資源平衡是當前最大挑戰。
個人化治療成趨勢：多重共病預防與治療的藥物與雙向衛教並重
學會秘書長李淳權認為隨著具心腎預防與治療的藥物問世，以及大數據與AI應用於臨床決策的進展，若能結合「個人化治療」與「精準衛教」等治療策略，糖尿病防治仍有望從併發症纏身走向預防醫療。在年鑑數據顯示，SGLT2抑制劑與GLP-1 RA等具心腎保護效益的用藥使用率持續上升，特別是年輕患者，顯示早期介入血糖控制與預防慢性併發症發生的治療策略正在被重視。然而整體胰島素使用率偏低，反映延緩胰島素治療極待改善。
李淳權秘書長認為糖尿病治療正朝「以病人特質為核心」發展，醫師將依據年齡、病程、體重及心腎風險精準用藥，強調早期介入與跨專業團隊合作。同時透過衛教與數位工具破除胰島素迷思，促進醫病共享決策。跨專業團隊結合CGM與健康App等智慧數據監測，讓糖尿病照護更即時與個人化，實現安全、持續、以人為本的治療目標。
減糖已是全球共識，減糖行動應從全民做起
有鑑於減糖已經是全球共識行動，糖尿病衛教學會呼籲減糖行動若要發揮最大效益，應結合稅制設計、食品標示、產業健康轉型與監測研究四大面向，讓預防機制真正落實於日常生活。台灣近年新發糖尿病人數持續上升，更令人憂心的是年輕化的趨勢愈發明顯，歐弘毅理事長認為這代表台灣飲食文化與生活習慣出了問題。他表示學會特別提出「減糖行動」，不只是呼籲少吃甜，而是一個全民健康的倡議。
根據「國民營養健康狀況變遷調查」，逾30%成人每天飲用含糖飲料，青少年族群更高。市售包裝飲品約七成屬「高糖」產品，近半數（41.6%）單份含糖量超過世界衛生組織（WHO）建議上限25公克，全糖手搖飲更有98%嚴重超標。監事歐陽鍾美指出，減糖是最根本且具經濟效益的預防策略，也是改善全民健康結構的關鍵。她呼籲政府應積極借鏡英國、南非、新加坡等國經驗，實施包裝上營養警示圖案，加強校園與社區健康教育與宣導，以及提高含糖飲料稅，同時食品業界亦能配合減糖政策，進行部分配方改良，全方位改善飲食環境，達到預防糖尿病等慢性疾病的目的。
就是現在！0元購高濃度魚油！快加入【華人健康網VIP開團購】享好康！>>>
【延伸閱讀】
不只有瘦瘦針，還有「瘦瘦菜」！高敏敏營養師：地瓜葉4大營養好處
酒糟性皮膚炎中醫也有解！吳宛容中醫師：美顏針灸4大穴位、5招預防發作
打瘦瘦針還是瘦不了？必知2大原因！劉伯恩醫師：GLP-1瘦瘦針3大作用
資料來源：華人健康網
https://www.top1health.com/Article/320/97202
喜歡本文請按讚並分享給好友
更多健康資訊：華人健康網
https://www.top1health.com
其他人也在看
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
70歲呂良偉「生理年齡」才39歲！早晚餐這樣吃，輕鬆甩開老態
70歲香港男星呂良偉不僅身價百億，外表也超級凍齡，堪稱高富帥！他日前秀出檢測報告，生理年齡竟然僅39.9歲。他曾分享自己的養生祕方，除了勤練深蹲和氣功，也會吃煎毛豆，並且吃玉米、木耳幫助排便。健康2.0 ・ 1 天前
地瓜葉穩血糖又抗癌 醫：2吃法是大忌
地瓜葉含有豐富的多酚、花青素等營養成分，具有穩定血糖和抗癌潛力，但中醫師提醒，由於其屬性偏涼，不適合涼拌或生食。此外，地瓜葉含有維生素K和高鉀，特定族群應謹慎食用。中天新聞網 ・ 1 天前
86歲蕭萬長罹肺癌14年 每周喝4次「蔬果養生湯」降慢性發炎
86歲前副總統蕭萬長自2011年被診斷出肺癌第三期後，經手術切除腫瘤，至今已與癌症和平共處14年。除了每日堅持走路6000步、游泳等運動，他更透露自己的養生秘訣包括多吃蔬果、少碰加工食品，以及每週飲用4次由太太精心準備的蔬果養生湯，成功維持健康狀態。中天新聞網 ・ 53 分鐘前
地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
失智症，是50歲後人生的殺手！腦科名醫勸：這10食物最好少碰，吃錯恐腦鈍、大腦退化
腸道與大腦息息相關， 如果吃下不對的食物，不只腸道有狀況，也會藉由神經，引發大腦一系列發炎反應，因此腸道有「第二大腦」之稱。幸福熟齡 ・ 4 天前
莊人祥59歲罹胃癌！醫揭早期無症狀 「4大地雷食物」曝光
衛福部常務次長莊人祥日前親自證實，自己在去年初擔任疾管署署長期間，被診斷出胃癌，好在醫療團隊與家人支持，目前恢復良好。該消息一出震驚各界，也讓民眾升高對胃癌的防治意識。醫生提醒，應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，才能守護胃部健康。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
地瓜葉是減重、抗炎好幫手？ 醫師提醒：「這2類人」不適合多吃
地瓜葉是日常常見的蔬菜之一，中醫師羅珮琳在臉書粉絲專頁分享，地瓜葉不僅助通便、低熱量，還含有豐富多酚、花青素與黃酮類，具備潤腸、抗發炎、防癌潛力。不過她也提醒，慢性腎臟病患者或需要低鉀飲食者不適合大量食用。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
11/7立冬進補！6禁忌注意「別喝大量熱水」 命理師提醒3星座：當心爆發身體不適
今年11月7日是二十四節氣中的「立冬」，它象徵冬季的開始，此時陽氣漸收、陰氣增強，氣溫明顯轉涼，萬物進入休養蓄藏的階段。民間習俗中，人們會進補或吃餃子、薑母鴨等暖身料理，希望以食補禦寒，為冬天儲備能量。姊妹淘 ・ 2 小時前
中國男童腹痛「開刀遭摘6器官」無法進食
[NOWnews今日新聞]真活摘器官？中國男童腹痛開刀「被切6器官」無法正常進食中國山東一名10歲男童因腹痛就醫，發現腹部有病變必須立即開刀，但術後家長發現兒子被摘除6個器官，從此無法正常進食，悲痛的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
飛機上的水千萬別喝！營養專家驚曝「6避吃清單」：胃痛放屁超尷尬
每個人出國旅行都想要玩得開心，飛機餐也是不少旅客期待的行程之一。不過有專家提醒，在飛機上享用餐點餐前先看看菜色以及飲品，並列出「6種不宜食用清單」，避免在飛機上就腳踝腫脹、胃痛，甚至會突然在陌生人面前失控放屁，讓旅遊心情大打折扣！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
立冬怎麼吃？禁忌飲食、可多吃食物一次看
[NOWnews今日新聞]二十四節氣中的「立冬」是代表冬季正式開始，不少人會「補冬」。對此，欣悅中醫診所中醫師賴俊宏提醒，立冬常見咳嗽、氣喘等疾病；但建議，寒涼性質食物、刺激性、生冷物都要少碰，會咳嗽...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黴菌毒素爆表！醫示警「5類人」小心恐致癌 8種排毒法曝光
台灣溫暖又潮濕的氣候是黴菌生長的最佳環境，但如果家中黴菌不及時處理，不僅影響美觀，對人體也有極大的害處，有研究顯示，黴菌毒素和35種癌症息息相關，若想排除黴菌，一定要由體內到環境徹底排除，對此，醫師王偉全就列出8種排毒方法給民眾參考。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
這種眼藥水超涼！竟引起青光眼、白內障 全台183萬人有乾眼症！慎選眼藥
眼睛痠澀，點日本買的激涼眼藥水好舒爽！醫師提醒，很多人到日本都愛託人買回超涼眼藥水，殊不知很多都含有防腐劑或強效抗發炎如類固醇的藥物，不僅容易眼壓高引起青光眼，還可能引起白內障、眼睛抵抗力下降，傷口不健康2.0 ・ 2 小時前
愛喝2飲品小心變禿頭 專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮
臉書粉絲專頁「韋恩的食農生活」日前分享一項國外研究，發表於《營養與健康》期刊的一項系統性回顧，整合了17篇經過同行評審的研究，共納入超過61000名參與者資料，結果發現每周攝取超過3500毫升含糖飲料的人，掉髮風險明顯上升，特別是在男性族群中更為顯著。除了含糖飲料之...CTWANT ・ 17 小時前
一下雨就關節痛？營養師激推「5種飲食」有感鎮痛、抗發炎：「這兩種魚」每周至少吃2次
最近大雨不斷，除了要擔心衣服沒乾以外，不少人也有關節痛的問題，雖然目前國外研究還找不出天氣與關節痛的關聯，但不少人一下雨就真的很有感，而這疼痛主要與關節發炎有關，到底怎麼做能幫助舒緩關節痛，就讓好食課Lexie張宜臻營養師教你怎麼吃幫助舒緩疼痛！幸福熟齡 ・ 1 天前
女星實測「饅頭減肥法」瘦1.5kg 醫曝4大隱憂
近來社群平台掀起「饅頭減肥法」熱潮，女星夏若妍、王梓薇親身實測後成功在短時間內減輕體重，引發不少人跟風嘗試。許多人認為白饅頭是「乾淨的碳水化合物」，熱量低且具有飽足感，是減脂聖品。然而，醫師提醒，雖然短期內因熱量赤字確實能減重，但長期僅靠饅頭減肥可能帶來多項健康風險，甚至導致越減越肥。中天新聞網 ・ 1 天前
食用「隔夜飯炒飯」後腹痛嘔吐不止 杭州男送醫險喪命！醫師曝原因
綜合陸媒報導，這起事件發生在浙江省杭州市。當事人姚先生為了方便，使用在冰箱中存放2天的剩飯來做炒飯，食用後卻出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀。有鑑於姚先生狀控嚴重，當地街道衛生服務中心的醫師立刻聯繫杭州市第一人民醫院。當他被送達醫院時，已經臉色慘白，呼吸困難且嚴重...CTWANT ・ 13 小時前
黃明志捲謝侑芯「愛他死」命案》醫警告：MDMA一顆就可能喪命
馬來西亞創作歌手黃明志近日捲入網紅「護理系女神」謝侑芯命案，引發跨國關注。謝侑芯信傳媒 ・ 1 天前
中醫師看診突見病患「耳垂一道溝」 驚喊：小心心血管疾病！
看耳垂就能知道心臟好不好？醫界近年常提到「冠心溝」現象，引發不少網友好奇。中醫師就在社群上分享親身趣事，提醒若耳垂出現一道摺痕，或許要多留意心血管健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前