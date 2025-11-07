糖尿病年輕化加劇...專家：全球減糖運動成果驚人 英國「糖稅」讓兒童肥胖率下降
台灣糖尿病人口突破256萬，年輕化趨勢警示全民減糖刻不容緩。（圖片來源／photoAC）
為響應今年世界糖尿病日主題「糖尿病與全人健康（Diabetes and well-being）」，中華民國糖尿病衛教學會於日前發表《台灣糖尿病年鑑》，揭示台灣糖尿病防治的最新現況與挑戰。
最新數據顯示，全台糖尿病人口已突破256萬人，不僅高齡化問題嚴重，更呈現明顯的「年輕化」趨勢。40歲以下族群的糖尿病發生率近5年激增約25%，警示現代飲食與生活型態已讓疾病提早上身。
糖尿病衛教學會理事長歐弘毅指出，台灣糖尿病呈現「高齡化與早發化」並行，與高糖飲食、外食文化盛行、運動量不足等不良生活習慣高度相關。由於年輕族群病程長，併發症如視網膜病變、腎病變與心血管疾病更可能提前出現，對個人生活品質與國家醫療資源造成長期負擔。
究竟要如何預防控糖呢？
惡性腫瘤超越心血管病，糖尿病與癌變風險攀升
根據《台灣糖尿病年鑑》分析，糖尿病患者的冠狀動脈疾病、中風與心衰竭風險較一般人高出2至4倍。最新統計顯示，每100名糖尿病患者中，約有10人曾罹患中風、26人有心血管疾病。
而更令人警覺的是，惡性腫瘤已超越心血管疾病，成為糖尿病患者的首要死因，占比達24.5%。其中胰臟癌風險高達一般人的6倍，成為糖友健康的「隱形殺手」。
國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成指出，長期高胰島素血症與慢性發炎反應會促進癌細胞生長，加上肥胖與脂肪肝共病，更進一步提升代謝性癌症風險。
糖尿病衛教學會理事王景淵也提醒，糖尿病不再只是單純的代謝疾病，而是影響多重器官系統的全身性慢性病。「慢性高血糖與胰島素阻抗引發的低度發炎與氧化壓力，會損害心血管、腎臟、神經與免疫功能，並提高癌症風險，糖尿病的流行趨勢已涉及公共衛生、腫瘤學、感染學與整合照護的全人健康挑戰。」
延伸閱讀：陪伴糖友走過20年...台大醫點出「長者控糖」最關鍵的3件事
糖尿病年鑑揭全人健康挑戰，糖尿病衛教學會倡議全民減糖是根本。（圖片來源／糖尿病衛教學會）
年輕族群罹病率上升，早期預防刻不容緩
根據年鑑統計，2020年台灣20至39歲年輕族群的糖尿病發生率明顯上升，5年間增幅達25%。
許志成表示，逾2成糖尿病患者在50歲前確診，顯示疾病不再是中高齡專屬。這代表台灣社會的飲食結構與生活節奏需改變，否則糖尿病將持續年輕化，並帶來龐大醫療負擔。
歐弘毅呼籲，年輕族群應從日常生活中改變習慣，包括減少含糖飲料攝取、培養規律運動與維持健康體重。
許志成表示，逾2成糖尿病患者在50歲前確診，顯示疾病不再是中高齡專屬。（圖片來源／許志成執行長）
個人化治療與AI決策助攻，精準醫療新趨勢
糖尿病衛教學會秘書長李淳權表示，糖尿病治療正朝「個人化與精準化」方向發展。隨著具心腎保護效益的新型藥物（如SGLT2抑制劑與GLP-1受體促效劑）使用率上升，加上大數據與AI輔助臨床決策，醫師可根據患者年齡、體重與共病風險制定更精準的治療策略。
年鑑指出，這些藥物的使用率在年輕病患中成長尤為顯著，反映醫界重視早期介入與併發症預防。
「不過，整體胰島素使用率仍偏低，部分病患因迷思而延遲治療，需加強衛教與病人共享決策。」李淳權強調，跨專業團隊結合持續血糖監測（CGM）與健康App等智慧工具，能讓糖尿病照護更即時與個人化。
減糖是根本解方，台灣政策仍待補強
針對糖尿病年輕化的根本原因，糖尿病衛教學會監事、營養師歐陽鍾美在「減糖行動倡議」簡報中指出，全球多國透過「糖稅」與「標示制度」成功減少含糖飲料攝取量。例如英國自2018年推行軟性飲料稅後，飲品糖含量下降近3成，兒童肥胖率也明顯下降；墨西哥與南非實施糖稅後，含糖飲料購買量分別減少約37%與19%。
新加坡則推行飲料「分級標示制」，將高糖產品列為C、D級並禁止廣告，使含糖量低於5%的飲品比例倍增。這些國際經驗顯示，結合政策誘因與教育宣導，才能有效改變民眾消費習慣。
英國自2018年推行軟性飲料稅後，飲品糖含量下降近3成，兒童肥胖率也明顯下降。（圖片來源／歐陽鍾美營養師）
反觀台灣，目前尚未正式推動含糖飲料稅，但2025年8月立法院已通過「完全無添加糖飲品免徵15%貨物稅」條文，形成鼓勵市場供應無糖飲料的經濟誘因。
歐陽鍾美指出，台灣市售包裝飲品約7成屬「高糖」產品，近半數單份糖量超過世界衛生組織建議上限25公克；手搖飲全糖飲品更有98%超標。她呼籲政府借鏡國際經驗，建立統一的高糖警示標示制度、提高含糖稅，並加強學校與社區衛教。
新加坡則推行飲料「分級標示制」，將高糖產品列為C、D級並禁止廣告，使含糖量低於5%的飲品比例倍增。（圖片來源／歐陽鍾美營養師）
從學校、家庭到產業...全民減糖要4方並進
糖尿病衛教學會提出的「全民減糖行動」倡議，強調減糖不是單一族群的責任，而是全民健康的共同使命。歐陽鍾美提出4大層面策略：
1、學校層面
建立健康飲食環境，減少含糖飲品供應；結合課程與活動提升學生減糖意識，例如舉辦「甜度挑戰賽」與「午餐糖量檢測」。
2、家庭與社區層面
推動「無糖飲水日」與「家庭減糖挑戰」，從家庭教育培養選擇無糖飲品的習慣。
3、食品業者層面
鼓勵業者逐步降低飲料糖含量，採用小包裝與份量控制，並建立「低糖標章」制度。
4、政府政策層面
明確標示飲品含糖量與警示圖示，推動含糖飲料分級課稅，並結合教育宣導與產業誘因，打造全民可見的「減糖環境」。
糖尿病衛教學會提出的「全民減糖行動」倡議，強調減糖不是單一族群的責任，而是全民健康的共同使命。（圖片來源／freepik）
根據台北醫學大學調查，59.9%民眾支持含糖飲料稅，顯示社會對健康飲食的共識正在形成。學會呼籲，「減糖」不僅是防治糖尿病的關鍵策略，更是預防肥胖、心血管疾病與癌症的根本途徑。
歐弘毅表示，「糖尿病年輕化已是全民健康的警訊。唯有從政策、教育到生活環境全面行動，才能真正減糖、減病，為下一代留下一個更健康的台灣。」
更多信傳媒報導
大同醫護用中國製品事件 民眾黨黨團怒斥洪奇昌「不實造假還有臉告」
為什麼新科紐約市長曼達尼這麼特別？
上萬美軍在加勒比海基地集結 CIA密謀推翻委內瑞拉的馬杜羅獨裁政權？
其他人也在看
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11/7立冬進補！6禁忌注意「別喝大量熱水」 命理師提醒3星座：當心爆發身體不適
今年11月7日是二十四節氣中的「立冬」，它象徵冬季的開始，此時陽氣漸收、陰氣增強，氣溫明顯轉涼，萬物進入休養蓄藏的階段。民間習俗中，人們會進補或吃餃子、薑母鴨等暖身料理，希望以食補禦寒，為冬天儲備能量。姊妹淘 ・ 2 小時前
地瓜葉是減重、抗炎好幫手？ 醫師提醒：「這2類人」不適合多吃
地瓜葉是日常常見的蔬菜之一，中醫師羅珮琳在臉書粉絲專頁分享，地瓜葉不僅助通便、低熱量，還含有豐富多酚、花青素與黃酮類，具備潤腸、抗發炎、防癌潛力。不過她也提醒，慢性腎臟病患者或需要低鉀飲食者不適合大量食用。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
中國男童腹痛「開刀遭摘6器官」無法進食
[NOWnews今日新聞]真活摘器官？中國男童腹痛開刀「被切6器官」無法正常進食中國山東一名10歲男童因腹痛就醫，發現腹部有病變必須立即開刀，但術後家長發現兒子被摘除6個器官，從此無法正常進食，悲痛的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
立冬陰氣超凶！觸犯「6大禁忌」衰爆 專家示警3星座沖煞小心
今（7）日是二十四節氣中的立冬，清水孟國際塔羅小孟老師也分享立冬的6禁忌及傳統習俗，示警巨蟹座、狮子座、處女座3個星座的人在立冬容易爆發身體不適，要特別小心。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
70歲呂良偉「生理年齡」才39歲！早晚餐這樣吃，輕鬆甩開老態
70歲香港男星呂良偉不僅身價百億，外表也超級凍齡，堪稱高富帥！他日前秀出檢測報告，生理年齡竟然僅39.9歲。他曾分享自己的養生祕方，除了勤練深蹲和氣功，也會吃煎毛豆，並且吃玉米、木耳幫助排便。健康2.0 ・ 1 天前
癌末患者家人求隱瞞病情 暖醫秒回3字！結局超動人
癌症為人恐懼，許多患者家屬會懇求醫師隱瞞患者病情。醫師蘇一峰表示，他日前發現一名患者有10公分肺部腫瘤，極可能是肺癌末期，但家屬請求隱瞞患者，他短暫沉默後回答「不可能」，因為病人有權得知自己病情。蘇一峰仍告知患者，患者最後決定回家過完人生最後的3個月，過程相當平和，讓人感受到病患自主的重要意義。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
地瓜葉穩血糖又抗癌 醫：2吃法是大忌
地瓜葉含有豐富的多酚、花青素等營養成分，具有穩定血糖和抗癌潛力，但中醫師提醒，由於其屬性偏涼，不適合涼拌或生食。此外，地瓜葉含有維生素K和高鉀，特定族群應謹慎食用。中天新聞網 ・ 1 天前
這種眼藥水超涼！竟引起青光眼、白內障 全台183萬人有乾眼症！慎選眼藥
眼睛痠澀，點日本買的激涼眼藥水好舒爽！醫師提醒，很多人到日本都愛託人買回超涼眼藥水，殊不知很多都含有防腐劑或強效抗發炎如類固醇的藥物，不僅容易眼壓高引起青光眼，還可能引起白內障、眼睛抵抗力下降，傷口不健康2.0 ・ 2 小時前
食用「隔夜飯炒飯」後腹痛嘔吐不止 杭州男送醫險喪命！醫師曝原因
綜合陸媒報導，這起事件發生在浙江省杭州市。當事人姚先生為了方便，使用在冰箱中存放2天的剩飯來做炒飯，食用後卻出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀。有鑑於姚先生狀控嚴重，當地街道衛生服務中心的醫師立刻聯繫杭州市第一人民醫院。當他被送達醫院時，已經臉色慘白，呼吸困難且嚴重...CTWANT ・ 13 小時前
黃明志捲謝侑芯「愛他死」命案》醫警告：MDMA一顆就可能喪命
馬來西亞創作歌手黃明志近日捲入網紅「護理系女神」謝侑芯命案，引發跨國關注。謝侑芯信傳媒 ・ 1 天前
中醫師看診突見病患「耳垂一道溝」 驚喊：小心心血管疾病！
看耳垂就能知道心臟好不好？醫界近年常提到「冠心溝」現象，引發不少網友好奇。中醫師就在社群上分享親身趣事，提醒若耳垂出現一道摺痕，或許要多留意心血管健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
失智症，是50歲後人生的殺手！腦科名醫勸：這10食物最好少碰，吃錯恐腦鈍、大腦退化
腸道與大腦息息相關， 如果吃下不對的食物，不只腸道有狀況，也會藉由神經，引發大腦一系列發炎反應，因此腸道有「第二大腦」之稱。幸福熟齡 ・ 4 天前
二代健保補充保費改革掀民怨！ 行政院指示衛福部暫緩規劃
衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制，引發社會反彈聲浪。行政院發言人李慧芝6日晚間表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全中廣新聞網 ・ 5 小時前
痛風別怪豆製品！醫點名「番茄、鵝肉」才是真地雷
全台約有百萬名痛風患者，許多人深信豆製品會使其發作。腎臟科醫師江守山指出，這是一個長久以來的誤會，雖然黃豆本身的普林含量確實偏高，但研究顯示，大豆中的異黃酮具強力抗發炎作用，反而能降低痛風發作機率，「真正容易使其發作的，反而是番茄與鵝肉」。聯合新聞網 ・ 1 天前
飛機上的水千萬別喝！營養專家驚曝「6避吃清單」：胃痛放屁超尷尬
每個人出國旅行都想要玩得開心，飛機餐也是不少旅客期待的行程之一。不過有專家提醒，在飛機上享用餐點餐前先看看菜色以及飲品，並列出「6種不宜食用清單」，避免在飛機上就腳踝腫脹、胃痛，甚至會突然在陌生人面前失控放屁，讓旅遊心情大打折扣！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
坣娜肺腺癌辭世！中醫揭「肺部5大健康殺手」，教你「生活+飲食」保養秘訣
藝人坣娜於10月中旬辭世，其美籍猶太裔丈夫薛智偉於10月31日發表聲明證實噩耗，並透露坣娜因罹患肺腺癌離世的消息。薛智偉在聲明中回憶，坣娜於2021年演唱會後出現咳嗽症狀，卻因疫情期間就醫不便而延誤檢查，直到同年底才確診為第四期肺腺癌。坣娜的病逝消息曝光後，也引發社會對肺腺癌的關注。姊妹淘 ・ 23 小時前
熱血環島每天騎車8小時 23歲男慘淪「腳不舉」全因一事
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 23歲的林先生，日前熱血騎重機環島，整整8天，每天騎車7到8小時以上，沒想到順利返家之後，卻忽然間右腳無力，右腳尖無法抬高，走路時感到乏力，但並沒有腰痠背痛的現象，經診所醫師建議至醫院進一步安排神經傳導暨肌電圖檢查，原來是椎間盤突出壓迫神經。 收治病人的台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑表示，檢查發現，林先生右...匯流新聞網 ・ 23 小時前
最接近藥物的超級食物！醫師揭吃菇4大好處 還能降低失智風險
許多人以為菇類只是蔬菜的一種，但其實菇屬於「真菌界」，與黴菌同源。李思賢醫師指出，菇類可說是「最接近藥物的天然食物」，不僅富含營養，更能從免疫、代謝到腦部健康全面調節身體機能。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前