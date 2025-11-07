糖尿病年輕化加劇...專家：全球減糖運動成果驚人 英國「糖稅」讓兒童肥胖率下降

台灣糖尿病人口突破256萬，年輕化趨勢警示全民減糖刻不容緩。（圖片來源／photoAC）

為響應今年世界糖尿病日主題「糖尿病與全人健康（Diabetes and well-being）」，中華民國糖尿病衛教學會於日前發表《台灣糖尿病年鑑》，揭示台灣糖尿病防治的最新現況與挑戰。

最新數據顯示，全台糖尿病人口已突破256萬人，不僅高齡化問題嚴重，更呈現明顯的「年輕化」趨勢。40歲以下族群的糖尿病發生率近5年激增約25%，警示現代飲食與生活型態已讓疾病提早上身。

糖尿病衛教學會理事長歐弘毅指出，台灣糖尿病呈現「高齡化與早發化」並行，與高糖飲食、外食文化盛行、運動量不足等不良生活習慣高度相關。由於年輕族群病程長，併發症如視網膜病變、腎病變與心血管疾病更可能提前出現，對個人生活品質與國家醫療資源造成長期負擔。

究竟要如何預防控糖呢？

惡性腫瘤超越心血管病，糖尿病與癌變風險攀升

根據《台灣糖尿病年鑑》分析，糖尿病患者的冠狀動脈疾病、中風與心衰竭風險較一般人高出2至4倍。最新統計顯示，每100名糖尿病患者中，約有10人曾罹患中風、26人有心血管疾病。

而更令人警覺的是，惡性腫瘤已超越心血管疾病，成為糖尿病患者的首要死因，占比達24.5%。其中胰臟癌風險高達一般人的6倍，成為糖友健康的「隱形殺手」。

國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成指出，長期高胰島素血症與慢性發炎反應會促進癌細胞生長，加上肥胖與脂肪肝共病，更進一步提升代謝性癌症風險。

糖尿病衛教學會理事王景淵也提醒，糖尿病不再只是單純的代謝疾病，而是影響多重器官系統的全身性慢性病。「慢性高血糖與胰島素阻抗引發的低度發炎與氧化壓力，會損害心血管、腎臟、神經與免疫功能，並提高癌症風險，糖尿病的流行趨勢已涉及公共衛生、腫瘤學、感染學與整合照護的全人健康挑戰。」

糖尿病年鑑揭全人健康挑戰，糖尿病衛教學會倡議全民減糖是根本。（圖片來源／糖尿病衛教學會）

年輕族群罹病率上升，早期預防刻不容緩

根據年鑑統計，2020年台灣20至39歲年輕族群的糖尿病發生率明顯上升，5年間增幅達25%。

許志成表示，逾2成糖尿病患者在50歲前確診，顯示疾病不再是中高齡專屬。這代表台灣社會的飲食結構與生活節奏需改變，否則糖尿病將持續年輕化，並帶來龐大醫療負擔。

歐弘毅呼籲，年輕族群應從日常生活中改變習慣，包括減少含糖飲料攝取、培養規律運動與維持健康體重。

許志成表示，逾2成糖尿病患者在50歲前確診，顯示疾病不再是中高齡專屬。（圖片來源／許志成執行長）

個人化治療與AI決策助攻，精準醫療新趨勢

糖尿病衛教學會秘書長李淳權表示，糖尿病治療正朝「個人化與精準化」方向發展。隨著具心腎保護效益的新型藥物（如SGLT2抑制劑與GLP-1受體促效劑）使用率上升，加上大數據與AI輔助臨床決策，醫師可根據患者年齡、體重與共病風險制定更精準的治療策略。

年鑑指出，這些藥物的使用率在年輕病患中成長尤為顯著，反映醫界重視早期介入與併發症預防。

「不過，整體胰島素使用率仍偏低，部分病患因迷思而延遲治療，需加強衛教與病人共享決策。」李淳權強調，跨專業團隊結合持續血糖監測（CGM）與健康App等智慧工具，能讓糖尿病照護更即時與個人化。

減糖是根本解方，台灣政策仍待補強

針對糖尿病年輕化的根本原因，糖尿病衛教學會監事、營養師歐陽鍾美在「減糖行動倡議」簡報中指出，全球多國透過「糖稅」與「標示制度」成功減少含糖飲料攝取量。例如英國自2018年推行軟性飲料稅後，飲品糖含量下降近3成，兒童肥胖率也明顯下降；墨西哥與南非實施糖稅後，含糖飲料購買量分別減少約37%與19%。

新加坡則推行飲料「分級標示制」，將高糖產品列為C、D級並禁止廣告，使含糖量低於5%的飲品比例倍增。這些國際經驗顯示，結合政策誘因與教育宣導，才能有效改變民眾消費習慣。

英國自2018年推行軟性飲料稅後，飲品糖含量下降近3成，兒童肥胖率也明顯下降。（圖片來源／歐陽鍾美營養師）

反觀台灣，目前尚未正式推動含糖飲料稅，但2025年8月立法院已通過「完全無添加糖飲品免徵15%貨物稅」條文，形成鼓勵市場供應無糖飲料的經濟誘因。

歐陽鍾美指出，台灣市售包裝飲品約7成屬「高糖」產品，近半數單份糖量超過世界衛生組織建議上限25公克；手搖飲全糖飲品更有98%超標。她呼籲政府借鏡國際經驗，建立統一的高糖警示標示制度、提高含糖稅，並加強學校與社區衛教。

新加坡則推行飲料「分級標示制」，將高糖產品列為C、D級並禁止廣告，使含糖量低於5%的飲品比例倍增。（圖片來源／歐陽鍾美營養師）

從學校、家庭到產業...全民減糖要4方並進

糖尿病衛教學會提出的「全民減糖行動」倡議，強調減糖不是單一族群的責任，而是全民健康的共同使命。歐陽鍾美提出4大層面策略：

1、學校層面

建立健康飲食環境，減少含糖飲品供應；結合課程與活動提升學生減糖意識，例如舉辦「甜度挑戰賽」與「午餐糖量檢測」。

2、家庭與社區層面

推動「無糖飲水日」與「家庭減糖挑戰」，從家庭教育培養選擇無糖飲品的習慣。

3、食品業者層面

鼓勵業者逐步降低飲料糖含量，採用小包裝與份量控制，並建立「低糖標章」制度。

4、政府政策層面

明確標示飲品含糖量與警示圖示，推動含糖飲料分級課稅，並結合教育宣導與產業誘因，打造全民可見的「減糖環境」。

糖尿病衛教學會提出的「全民減糖行動」倡議，強調減糖不是單一族群的責任，而是全民健康的共同使命。（圖片來源／freepik）

根據台北醫學大學調查，59.9%民眾支持含糖飲料稅，顯示社會對健康飲食的共識正在形成。學會呼籲，「減糖」不僅是防治糖尿病的關鍵策略，更是預防肥胖、心血管疾病與癌症的根本途徑。

歐弘毅表示，「糖尿病年輕化已是全民健康的警訊。唯有從政策、教育到生活環境全面行動，才能真正減糖、減病，為下一代留下一個更健康的台灣。」

