糖尿病年輕化！ 控糖應注意飲食、運動、末梢血液循環
【NOW健康 楊芷晴／特別報導】糖尿病位居國人十大死因之一。根據國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病患者，其中超過9成屬於第二型糖尿病（非胰島素依賴型）。由於現代人生活型態和飲食習慣改變，糖尿病呈現年輕化趨勢。專家指出，若能及早發現並加以控制，糖尿病前期是可以逆轉的。
30、40歲糖尿病患比例增 與西化飲食、久坐、肥胖密切相關
正峯診所曹政峯醫師表示，糖尿病主要可分為第一型、第二型和妊娠糖尿病三種類型。第一型糖尿病是身體無法製造胰島素，必須注射胰島素來治療；第二型糖尿病是因胰島素阻抗造成血糖逐漸上升，通常會透過飲食、藥物進行調整治療，是最常見的類型；至於妊娠糖尿病，則是懷孕期間因荷爾蒙變化所引起的高血糖現象。
曹政峯醫師指出，以往糖尿病好發50至60歲，近年開始逐漸年輕化，研究統計30、40歲糖尿病患比例增，研判與現代人飲食西化，攝取大量碳水化合物、油炸類，體重過重或肥胖，以及運動量少等密切相關，引起胰島素分泌不足或身體對胰島素產生抗性，導致血糖無法進入細胞提供能量，而滯留在血液中。
罹患糖尿病的高風險族群，像是經常久坐如電腦族群、司機等工作者。曹政峯醫師門診曾遇到一名職業司機，BMI超過30，平常大量時間都在車上，活動量低，常常吃便當果腹，看診檢查時糖化血色素已達12%（標準是5.6%），治療上除了規律服藥控制，還必須從飲食控制和運動同步進行調整。
糖尿病前期及早從生活改善 可攝取銀杏葉萃取物促進血液循環
糖尿病常見的症狀是三多一少：多吃、多喝、多尿和體重減輕，曹政峯醫師特別提到，像是夜間排尿2、3次以上就不太尋常；再者，糖尿病患也經常合併泌尿道感染，因為尿裡的糖分含量較高，更容易引發泌尿道反覆感染的情況。
另外，糖尿病患容易出現手麻腳麻、冰冷，末梢血液循環不良現象，這是因為長期高血糖導致周邊神經病變和微小血管堵塞所致，高血糖形同神經泡在糖水裡，長久下來會造成神經發炎、缺血受損，引發末梢神經麻及刺痛。
由於糖尿病患末梢神經感應不佳形成「糖尿病足」，很可能足部出現傷口不自知，進而感染引發蜂窩性組織炎，若未及時治療，嚴重可能面臨截肢。曹政峯醫師強調，糖尿病患首重血糖控制，必須遵照醫囑服藥，肥胖者應減重、以減輕足部壓力，避免抽菸，因尼古丁會容易造成血管狹窄阻塞，並養成規律運動的習慣，一旦血糖控制穩定，也有機會藥物減量。
尤其糖尿病前期（糖化血色素5.7%～6.4%），多半都有代謝症候群，是罹患糖尿病患的危險族群，血管可能已有輕微狹窄，應及早從日常飲食、運動開始改變，並定期健檢，平時也可藉由抗發炎的銀杏葉萃取物，來減少血管狹窄、促進血液循環。
銀杏葉萃取物促進血液循環 建議選擇具專利萃取、活性成分
喜樂藥局張鳳梅藥師表示，常遇到糖尿病患因為手麻腳麻、手腳冰冷，或是陳述過馬路時雙腳覺得疼痛吃力的「間歇性跛行」狀況，詢問是否能有改善方式。藥師通常會先了解民眾的疾病史，以及是否有正規治療，再針對不適症狀建議補充保健品來輔助改善。
市面上常見魚油、納豆和精氨酸可幫助清除血栓；銀杏葉萃取物則能幫助促進血液循環，若針對改善末梢血液循環的產品，張鳳梅藥師舉例民眾耳熟能詳的循利寧，擁有專利萃取技術的標準化製程，品質有保障；活性有效成分明確，劑量和質量相對穩定；以及產品療效有科學數據的醫療實證支持。
66歲糖尿病患搭配循利寧3個月後 早晨雙腳刺麻感明顯改善
張鳳梅藥師進一步說明，循利寧的主要成分是銀杏葉萃取物，其活性成分包含類黃酮配醣體和銀杏內脂，類黃酮配糖體主要可以清除自由基，提供血液充足血氧；銀杏內脂對於抑制血小板凝結有幫助，具促進血管擴張的作用，有助於改善末梢血管循環障礙像是手腳冰冷、手腳刺麻等症狀。
▲張鳳梅藥師舉例民眾耳熟能詳的循利寧，擁有專利萃取技術的標準化製程，品質有保障。（圖／張鳳梅藥師提供）
張鳳梅藥師分享一名66歲女性患者，糖尿病史5年，近來每天早晨下床走路後雙腳感到刺麻，研判是糖尿病引起的症狀，經溝通討論後，建議按照醫囑服用藥物之外，同時可搭配服用促進末梢血循的保健藥品循利寧，每天服用3次，3個月後便感覺明顯改善，減量服用後持續保養中。
不過，張鳳梅藥師指出，由於銀杏葉萃取物具有疏通血管的功效，如果正在服用醫師處方用藥如阿斯匹靈或保栓通等抗凝血劑，或服用其他保健品如高劑量魚油等，應謹慎小心避免併服，以防增加岀血風險。
倘若岀現腸胃出血、經常瘀青或流鼻血現象，應回診詢問醫師或藥師調整服用方式。此外，冬天會進補當歸或四物等活血化瘀藥材，也應格外留意勿過量。
糖尿病患應保暖雙腳、適度熱敷 全方位保養降低心血管併發症
預防糖尿病可透過飲食調整，如多攝取蔬菜、優質蛋白質和全穀類等食物，曹政峯醫師提醒，地瓜、玉米和芋頭屬於澱粉類，雖然可以取代米飯，仍應適量食用，攝取過量仍會導致血糖攀升；雖然糙米比白米更多膳食纖維等營養成分，一碗即可不應過量。
值得注意的是，很多人忽略水果中的天然果糖，也會引起血糖波動升高，建議每人一天2份水果、一份約拳頭大小即可。此外，運動建議一週150分鐘，但必須每天或間隔一天規律執行，才能達到持續性的成效。
張鳳梅藥師則建議，糖尿病患除遵照醫囑規律服藥，穩定控制血糖，平時可進行有氧運動或腳趾運動，尤其冬天氣溫低，盡量保持腳部溫暖，可熱敷、泡腳，皆有助於改善血液循環、緩解手麻腳麻。
另外，適量攝取B群、Omeage-3能幫助血管神經修復，富含維他命C、E的藍莓、柑橘類則可增進抗氧化功能，每天補充足夠水分，全方位保養有助降低糖尿病恐引發的心血管疾病。
# 首圖來源／曹政峯醫師提供
