糖尿病年輕化40歲以下患者暴增25% 醫籲：全民減糖

為響應今年世界糖尿病日主題「糖尿病與全人健康」，糖尿病衛教學會今（5）日發表最新《台灣糖尿病年鑑》，揭露台灣糖尿病人口已突破256萬人，呈現高齡化與年輕化並存的雙重挑戰，並呼籲政府推動「全民減糖行動」，從稅制、食品標示與教育面三管齊下，全面落實減糖政策。

台灣40歲以下糖尿病患者暴增25%

根據年鑑數據，40歲以下糖尿病患者近年暴增約25%，年輕化趨勢顯著。糖尿病衛教學會理事長歐弘毅指出，外食頻繁、運動不足、高糖高熱量飲食與熬夜等生活習慣，都是推升年輕族群罹病的主因。由於年輕患者病程長，視網膜病變、腎病變與心血管疾病等併發症更早出現，對醫療資源與社會經濟構成長期壓力。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成補充，超過兩成糖尿病患者在50歲前確診，已不再是中高齡專屬疾病。糖尿病患者罹患冠狀動脈疾病、中風、心衰竭的風險分別較一般人高出2至4倍，每100名患者中約有10人曾罹患中風，26人罹患心血管疾病。近年惡性腫瘤甚至已超越心血管疾病，成為糖尿病患者首位死因，其中胰臟癌發生率為一般人的6倍。

市售飲料7成「高糖」



面對糖尿病年輕化趨勢與多重共病挑戰，防治關鍵在於「從日常飲食減糖做起」。根據「國民營養健康狀況變遷調查」，台灣有逾三成成人每天飲用含糖飲料，青少年族群更高。糖尿病衛教學會監事歐陽鍾美指出，市售包裝飲品約七成屬「高糖」產品，近半數單份含糖量超過世界衛生組織（WHO）建議上限25公克，全糖手搖飲更有高達98%嚴重超標。

歐陽鍾美指出，市售包裝飲品約七成屬「高糖」產品。（記者鄒尚謙攝）

治本之道是「減糖」

「減糖是最根本的預防策略，也是改善全民健康的關鍵。」歐陽鍾美呼籲，政府應借鏡英國、南非、新加坡等國，實施包裝營養警示圖案、提高含糖飲料稅、加強校園與社區健康教育，同時促使食品業進行配方改良，從源頭降低糖攝取。

糖尿病衛教學會秘書長李淳權表示，糖尿病防治正朝個人化與精準醫療發展，隨著具心腎保護效益的SGLT2抑制劑與GLP-1 RA等新藥問世，若能搭配衛教與數位監測工具，患者有望提前控制血糖、降低併發症風險。不過他也提醒，治療端的進步必須與生活端的改變並行，唯有全民減糖、政府配合政策推動，才能有效遏止糖尿病年輕化危機。