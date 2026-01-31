糖尿病恐悄悄傷腸胃！醫揭「5大警訊」：很多人拖到神經已受損

（健康中心／綜合報導）許多糖尿病患者以為只要血糖數字控制得宜，身體狀況就能高枕無憂，然而腸胃不適往往是最容易被忽略的問題。肝膽腸胃科醫師卓韋儒提醒，若經常出現脹氣、嘔吐、腹瀉等症狀，並非只是「吃壞肚子」，背後可能與自律神經功能受影響有關，糖尿病族群更應提高警覺。

卓韋儒在粉專表示，不少糖友雖然血糖數值看似平穩，卻仍長期受到胃脹、便祕或腹瀉困擾。臨床觀察發現，當自律神經調節受影響時，腸胃蠕動會變慢，使食物停留時間延長，胃排空速度也可能受到干擾，進而影響消化與吸收節奏。他指出，這類變化容易導致腸胃不適，並使餐後血糖起伏增大，形成雙重負擔。

卓韋儒整理出糖尿病患者常見的「腸胃 5 大警訊」，提醒民眾進一步留意：

胃排空延遲：飯後容易脹滿不適，甚至嘔吐未消化完全的食物。 便祕：排便頻率下降，可能 2～3 天才解便一次。 夜間腹瀉：半夜反覆急著上廁所，但白天卻恢復正常。 胃食道逆流不適：胸口灼熱、喉嚨異物感等症狀反覆出現，並不一定只是胃酸問題，也可能與腸胃蠕動變化有關。 血糖不穩定：胃排空時間改變，使餐後血糖出現不規律波動。

除了腸胃蠕動變化外，卓韋儒也提醒，研究顯示幽門桿菌感染與身體慢性發炎反應相關，可能進一步影響代謝狀態。他指出，臨床上確實有部分患者因幽門桿菌感染而使血糖難以維持穩定，經檢查後才找出症結所在。

適逢年度健檢高峰，卓韋儒建議，糖友在檢視報告時，不應只關注血糖數字，也應將腸胃蠕動、自律神經功能及幽門桿菌相關項目納入評估。他提醒，腸胃症狀是身體的早期訊號之一，若長期反覆或影響日常生活，應儘早就醫，由醫師評估可能原因並提供合適的處置建議。

