糖尿病悄悄「偷視力」 三分之一患者不知已視網膜病變

糖尿病多年高居十大死因之ㄧ，根據國健署統計，全國糖尿病友超過200多萬，但多數人易忽略的是，糖尿病不僅影響血糖，更可能「偷視力」。亞東醫院眼科部主任王嘉康警告，臨床統計發現，近三分之一糖尿病患可能已出現「糖尿病視網膜病變」卻毫無自覺，而糖尿病患失明的風險高達一般人的25倍。

亞東醫院即日起至21日舉辦「守護甜蜜視界～糖尿病與視網膜健康篩檢週」，結合衛教講座、免費篩檢與專人諮詢，從血糖管理到眼底保健，提供完整守護視力的行動方案，提醒民眾從日常開始防範視力退化。

王嘉康說，糖尿病不僅影響血糖，長期血糖控制不佳也會損害視網膜微血管，進而引發黃斑部病變或糖尿病視網膜病變，是台灣成年人視力衰退的重要原因之一。但這種「無聲的視力殺手」早期幾乎沒有症狀，不少患者直到視線模糊才就醫，往往已是中後期，甚至可能造成永久視力喪失。

令人擔憂的事實是，門診第一線觀察發現，八成患者初期完全沒有症狀，即使視力看似正常，眼底卻已悄悄受損。

王嘉康指出，糖尿病患若忽視眼底檢查，微血管受損可能逐漸惡化，導致出血、滲漏甚至視網膜剝離，一旦病變進入中後期，視力損害可能不可逆。建議每年至少做一次眼底檢查，同時保持良好作息、均衡飲食、規律運動及避免抽菸熬夜，才能全方位守護眼睛健康。

亞東醫院眼科部醫師王令維進一步提醒「糖尿病患者的視網膜保健指南」強調，除了定期眼底檢查，糖友還應從日常生活做起：穩定血糖、控制三高、規律作息、均衡飲食、避免抽菸熬夜，才能有效延緩視網膜病變進程。

王令維分享，民眾可以利用一種簡單自我檢測方法：阿姆斯勒方格表，利用每日觀察視線是否有扭曲、空白或黑點，及早發現異常，及時就醫。只要及早發現，九成以上患者可避免視力喪失。

照片來源：亞東醫院提供

