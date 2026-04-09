糖尿病患吃大蒜降血糖 醫曝1吃法：壞膽固醇跟著掉

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記者蔣季容／台北報導

別再把大蒜挑掉了！家醫科醫師陳欣湄表示，研究發現，第2型糖尿病患吃蒜頭補充劑後，空腹血糖、糖化血色素、總膽固醇全都改善。當大蒜搭配口服降血糖藥物一起使用時，連 LDL-C（壞膽固醇）都跟著下降。

陳欣湄在臉書指出，一篇發表在國際期刊的統合分析，整合了8項針對第2型糖尿病患者的隨機臨床試驗，專門研究大蒜補充劑對代謝指標的影響。結果顯示，空腹血糖顯著下降、糖化血色素（HbA1c）明顯改善、總膽固醇也跟著往下掉。

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陳欣湄說明，更有意思的是，當大蒜搭配口服降血糖藥物一起使用時，連 LDL-C（壞膽固醇）都跟著下降了。另外，補充時間越長，血脂改善越明顯，年紀較大的患者，反應似乎更好。

至於日常怎麼多吃大蒜呢？陳欣湄分享，炒青菜時多爆幾瓣蒜末，煮湯、滷肉整顆丟進去燉軟，涼拌菜加蒜泥提味，或是早餐吐司抹一點蒜味橄欖油，讓大蒜融入你的餐桌。

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