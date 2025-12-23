糖尿病患眼底檢查率不足五成！黃斑部水腫失明風險恐升高，醫提醒3大早期警訊快就醫
糖尿病被稱為「慢性殺手」，長期高血糖不僅影響全身健康，更可能悄悄奪走視力。台灣目前約每十一位成人就有一人罹患糖尿病，其中「糖尿病黃斑部水腫」更是造成中壯年族群視力受損與失明的重要原因。然而，眼部病變初期多半缺乏明顯症狀，加上眼底檢查率偏低，使不少患者在視力明顯惡化時才驚覺病情已難以逆轉。專家提醒，唯有定期篩檢、及早介入與穩定治療，才能真正守住視力、維持生活品質。
台灣糖尿病患者年增18萬！ 防腎防心別忽略「眼」危機
隨著人口老化與生活型態改變，糖尿病已成為台灣最重要的慢性疾病之一。根據中華民國糖尿病衛教學會資料顯示，台灣糖尿病患者人數累積達約245萬人，並以每年18萬人的增幅上升，糖尿病患者的健康照護成不容忽視的挑戰。
然而，多數民眾對糖尿病的認知仍停留在血糖控制、腎臟病或心血管疾病風險，卻忽略了同樣高度相關、且直接影響生活自理能力的眼部併發症。其中，糖尿病黃斑部水腫是導致糖尿病患者視力下降的主因之一。黃斑部負責精細視覺與閱讀能力，一旦發生水腫，患者可能出現視力模糊、影像扭曲、中央視野暗影等問題，對工作與日常生活造成嚴重衝擊。
長安醫院眼科主任郭鐘元建議，民眾在日常生活中可透過簡單方式自我監測，左右眼輪流遮住，觀察看表格、磁磚線條、門框或月曆時是否出現遮蔽、扭曲、變形，一旦有異狀，就應盡快至眼科檢查。另外，若感覺視力模糊、夜間看不清，或是視野中出現飛蚊或黑點，都可能是糖尿病視網膜病變的早期警訊，患者應立即就醫，尋求專業診斷與介入治療。
眼底檢查率不足五成！篩檢知行落差恐埋失明風險
儘管糖尿病與視力損害的關聯性明確，實際執行篩檢的比例卻仍偏低。根據衛福部統計資料顯示，台灣糖尿病患者接受眼底檢查的比例不足五成，許多民眾不了解自身眼部狀況，恐成潛在失明高風險族群。另根據最新亞太視力健康調查（APAC Vision Health Survey）數據顯示，近三分之二的糖尿病患者面臨視力受損問題，更有超過三分之一（33%）表示視力惡化已對日常生活造成中至重度影響。
令人擔憂的是，患者在預防與篩檢行為上存在明顯知行落差，約三分之一糖尿病患者未遵循年度眼科檢查建議，甚至每十位中就有一位從未檢查過眼睛。此外，中華民國糖尿病衛教學會歐弘毅理事長分享臨床觀察發現，約一半的糖尿病患尚未納入治療計畫，也因此錯失眼部篩檢與衛教機會，恐成「視力黑戶」。
歐弘毅進一步說明，高血糖會損害眼內微血管，造成視網膜缺氧，進而釋放血管內皮生長因子（VEGF）與發炎因子，以生成新生血管來供應氧氣，而新生血管結構脆弱，容易滲漏或出血，進而引發糖尿病黃斑部水腫，影響視力。值得注意的是，糖尿病黃斑部水腫的早期症狀往往不明顯，許多民眾自覺視力正常，便忽略定期檢查的重要性。
年齡層下探成警訊 穩定治療是守住視力關鍵
郭鐘元指出，近年糖尿病患者出現黃斑部水腫的年齡有下降趨勢，主要原因包含高糖與高精緻碳水化合物的飲食型態、久坐不動的生活習慣，以及基因遺傳等因素，也因此提高了黃斑部水腫的風險。若未積極治療，恐導致永久視力受損，成為勞動力人口失明主因。他進一步分享臨床經驗中的發現，一旦中斷治療，不僅更容易導致疾病復發，黃斑部水腫再次消退也會變得更加困難，醫師在重新制定治療頻次時也會受到限制。
研究顯示，持續接受治療者五年內視力僅下降0.03，但未治療者惡化幅度卻高達治療者的六倍，中斷治療六個月後平均視力更是從0.38降至0.286。郭鐘元強調，穩定治療與持續追蹤是預防視力喪失、維持生活品質的關鍵。現行糖尿病黃斑部水腫治療方式多元，除雷射、類固醇藥物外，眼內注射新生血管抑制劑類型的藥物也是治療選項之一，患者應與醫師充分討論，及早治療、規律回診，才能有效降低失明風險。
依據中華民國糖尿病學會照護指引，糖友每年應至少進行一次眼底檢查，以便及早發現病變並介入治療。「糖尿病患者除了血糖控制外，也需關注腎臟與眼睛等併發症風險，並定期篩檢與積極治療。」歐弘毅提醒，民眾定期回診進行眼部檢查，也建議醫療院所建立整合性、持續性的照護機制，讓眼底檢查與治療成為糖尿病管理的重要一環，為民眾守護健康視力、維持良好生活品質。
資料提供：中華民國糖尿病衛教學會
責任編輯：林勻熙
核稿編輯：陳宛欣
