糖尿病患罹白內障風險 較常人高2～3倍

醫學研究指出，高血糖會加速水晶體變性與混濁，導致白內障提早發生，糖尿病患者罹患白內障的風險比一般人高出二至三倍。中國醫藥大學附設醫院臺北分院眼科醫師謝靜茹表示，糖尿病不僅是代謝疾病，也是一種視覺健康的威脅疾病。除了白內障，糖尿病也是黃斑部病變與青光眼的高危險因子。因此，應將「視力保健」正式納入糖尿病整體照護策略。

台灣糖尿病與眼疾的雙重負擔日益嚴峻。根據《台灣國民健康訪問調查》及最新研究，台灣成人糖尿病盛行率約為一○%至十二‧二%，也就是每十位成年人中就有一位是糖尿病患者。而在五十歲以上族群中，白內障的盛行率超過五○%；六十歲以上約達七○%，七十歲以上甚至高達九○%。

廣告 廣告

今年約七十五歲的何先生，與糖尿病共處已超過二十年。近年來，他發現視線逐漸模糊，尤其晚上走路常被刺眼燈光干擾，看電視也得靠得更近才看得清楚。經鄰居推薦到中國醫藥大學附設醫院臺北分院求診，透過詳細檢查，確認其白內障已嚴重影響視力，需進行手術。

謝醫師表示，糖尿病患者在手術前，需先確保血糖控制穩定，並且檢查視網膜是否有病變，這樣手術才會更安全，術後恢復也會更順利。術後一週，何先生回診時，視力已有明顯進步。

謝醫師表示，糖尿病患者接受白內障手術時，從術前穩定血糖、術中術中精準操作，到術後密切追蹤，每個步驟都影響療效與安全。謝醫師表示，每位糖友的眼睛狀況都不同，會根據視網膜健康與血糖控制情況，量身規劃手術時機與人工水晶體的選擇，讓患者既安心又放心。

中國醫藥大學附設醫院臺北分院眼科團隊持續推動「糖尿病視力守護計畫」，建構跨科整合照護模式，陪伴每位糖友穩定血糖、守護視力。呼籲糖尿病患者應落實「視覺照護三步驟」：一、至少每年眼底檢查，及早發現白內障與視網膜病變。二、嚴格控糖與控壓，延緩視覺病變的發生與惡化。三、整合照護模式：內科與眼科密切合作，提升整體生活品質，以降低失明風險。