【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】糖尿病又被稱為「慢性殺手」，台灣約每11位成人中就有1人罹病，不僅影響血糖，還可能引發多種慢性併發症，其中「糖尿病黃斑部水腫」更是造成中壯年族群失明的主要原因之一。根據衛福部統計資料顯示，台灣糖尿病患者接受眼底檢查的比例不足5成，許多民眾不了解自身眼部狀況，恐成潛在失明高風險族群。中華民國糖尿病衛教學會歐弘毅理事長指出，定期篩檢與積極治療，是守護視力與維持生活品質的關鍵。

糖尿病患者年增18萬，別忽略「眼」危機！醫籲：每年眼底檢查，守護視力健康

台灣糖尿病患者年增18萬！防腎防心別忽略「眼」危機

根據中華民國糖尿病衛教學會資料顯示，台灣糖尿病患者人數累積達約245萬人，並以每年18萬人的增幅上升，糖尿病患者的健康照護成不容忽視的挑戰。然而，除腎病與心血管疾病等常見併發症外，糖尿病患者更要當心可能導致失明的糖尿病黃斑部水腫（DME）。

根據最新亞太視力健康調查（APAC Vision Health Survey）數據顯示，近三分之二的糖尿病患者面臨視力受損問題，更有超過三分之一（33%）表示視力惡化已對日常生活造成中至重度影響。令人擔憂的是，患者在預防與篩檢行為上存在明顯知行落差，約三分之一糖尿病患者未遵循年度眼科檢查建議，甚至每10位中就有1位從未檢查過眼睛。

長安醫院眼科郭鐘元主任表示，民眾日常中可透過簡單方式自我監測，左右眼輪流遮住，觀察看表格、磁磚線條、門框或月曆時是否出現遮蔽、扭曲、變形，一旦有異狀，就應盡快至眼科檢查。

糖尿病黃斑部水腫恐影響工作年齡族群

歐弘毅理事長指出，高血糖會損害眼內微血管，造成視網膜缺氧，進而釋放血管內皮生長因子（VEGF）與發炎因子，以生成新生血管來供應氧氣。但新生血管結構脆弱，容易滲漏或出血，引發糖尿病黃斑部水腫，影響視力。

郭鐘元主任指出，近年糖尿病患者出現黃斑部水腫的年齡有下降趨勢，主要原因包含高糖與高精緻碳水化合物的飲食型態、久坐不動的生活習慣，以及基因遺傳等因素，也因此提高了黃斑部水腫的風險。若未積極治療，恐導致永久視力受損，成為勞動力人口失明主因。若感覺視力模糊、夜間看不清，或是視野中出現飛蚊或黑點，都可能是糖尿病視網膜病變的早期警訊，患者應立即就醫，尋求專業診斷與介入治療。

糖尿病黃斑部水腫初期症狀難察覺

糖尿病黃斑部水腫的早期症狀往往不明顯，許多民眾自覺視力正常，便忽略定期檢查的重要性。歐弘毅理事長臨床觀察發現，約一半的糖尿病患尚未納入治療計畫，也因此錯失眼部篩檢與衛教機會，恐成「視力黑戶」。

依據中華民國糖尿病學會照護指引，糖友每年應至少進行一次眼底檢查，以便及早發現病變並介入治療。研究顯示，持續接受治療者五年內視力僅下降0.03，但未治療者惡化幅度卻高達治療者的六倍，中斷治療六個月後平均視力更是從0.38降至0.286。

郭鐘元主任在臨床經驗中發現，一旦中斷治療，不僅更容易導致疾病復發，黃斑部水腫再次消退也會變得更加困難，醫師在重新制定治療頻次時也會受到限制，顯示積極治療的重要性。

糖友每年積極眼檢，積極治療守護視力健康

郭鐘元主任強調，穩定治療與持續追蹤是預防視力喪失、維持生活品質的關鍵。而糖尿病黃斑部水腫治療方式多元，除雷射、類固醇藥物外，眼內注射新生血管抑制劑類型的藥物也是㇐種選擇。

臨床上曾見1位67歲阿姨，因糖尿病引發雙眼白內障與黃斑部水腫，雙眼視力不到0.1。由於擔心治療與費用，一直仰賴左眼代償，認為還不嚴重，導致未及時治療，後續視力惡化，不僅影響日常生活，更需人攙扶才能進診間！在醫師建議下，立即安排相關的治療，並持續定期回診，視力回到0.7〜0.8，自理生活已不成問題。郭鐘元主任提醒，糖尿病患者要重視眼部健康，及早治療與規律回診才能維持生活品質並降低失明風險。

歐弘毅理事長表示「看得見，人生才會精彩」，糖尿病患者除了血糖控制外，也需關注腎臟與眼睛等併發症風險。呼籲民眾定期回診進行眼部檢查，也建議醫療院所建立整合性、持續性的照護機制，讓眼底檢查與治療成為糖尿病管理的重要一環，為民眾守護健康視力、維持良好生活品質。

