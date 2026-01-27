糖尿病患者腳上小傷恐釀大禍 醫警告：足部潰瘍是感染重大警訊

圖說：鍾志桓醫師提醒，糖尿病患者若出現足部潰瘍久未癒合，就是感染警訊，應儘速就醫評估。（記者林云翻攝）

台灣糖尿病盛行率已達十點六八％，等於每十位民眾就有一人罹患糖尿病，郭綜合醫院感染內科主任鍾志桓醫師提醒，糖尿病不只是血糖問題，足部潰瘍更是常被忽略、卻可能致命的警訊。一旦傷口癒合不良又合併感染，恐導致骨髓炎、截肢，甚至死亡。

根據統計，糖尿病患者每年約有二％至七％會發生足部潰瘍，一生中發生率高達十九％至三十四％；其中五至六成患者會進一步併發感染，也是糖尿病患者最常見的住院原因之一。鍾志桓指出，臨床上常見患者因「不痛、不癢」而忽視足部傷口，實際上卻已悄悄惡化。曾有一名八十歲男性，糖尿病病史超過四十年，右腳足跟潰瘍長達四個月未癒，雖曾接受清創，仍因感染惡化住院。經多次手術與抗生素治療後，最終因骨頭暴露，被建議進行膝下截肢，令人惋惜。

鍾志桓醫師說明，糖尿病足感染主要來自三大因素：第一，長期高血糖造成周邊神經病變，導致足部保護性感覺喪失，受傷卻渾然不覺；第二，周邊動脈疾病使血流不足，組織缺氧、養分供應下降，阻礙傷口癒合；第三，免疫功能下降，讓細菌更容易入侵、造成感染。

糖尿病足感染的診斷以臨床評估為主，醫師會檢視傷口周圍是否出現紅、腫、熱、痛或膿性分泌物，並依嚴重程度分為輕度、中度與重度感染。若為中、重度感染，須高度警覺骨髓炎風險，發生率可達十五％至六十％，需進一步透過抽血、影像檢查或深部組織培養確認。

治療上，輕度感染多可於門診使用口服抗生素；但中、重度感染往往涉及多重菌株，需住院給予靜脈抗生素與外科清創。鍾志桓強調，清創不只是清傷口，更是降低細菌負擔、提升抗生素療效的關鍵步驟。此外，約有六至八成患者合併周邊動脈疾病，若能進行血管重建，將有助加速癒合、降低復發率。

值得注意的是，糖尿病足潰瘍一旦併發感染，截肢率可超過三十％，而骨髓炎正是最主要原因。長期追蹤顯示，糖尿病足潰瘍患者五年死亡率約三十％，若再合併感染，死亡率甚至上升至五十％，高於多數癌症的五年死亡率。

鍾志桓醫師提醒，糖尿病患者只要發現腳部出現久不癒合的傷口或潰瘍，就該視為警訊，切勿自行處理或拖延就醫。越早介入抗生素治療、清創與血管評估，越能避免骨髓炎、截肢與死亡風險，守住行走能力，也守住生命品質。