糖尿病患誤信「楊賢鴻特效藥」遭詐20萬 本尊喊冤：非首次被冒名

長庚大學中醫學系教授兼系主任楊賢鴻（左）遭冒名賣藥，有民眾上當被騙20萬元。（本報資料照）

醫療詐騙盛行，刑事局昨天（11）示警，一名陳姓男子長期受糖尿病、四肢水腫所苦，去年7月誤信網路上標榜知名中醫師楊賢鴻代言的特效藥廣告，遭詐騙20萬元。長庚醫院今天（12）發布聲明，相關內容與活動皆非本院及楊醫師所屬或授權，楊賢鴻無奈表示，已經不是第一次遭冒名賣藥，得知有人因此受騙還住院，實在很糟糕！

長庚大學中醫學系教授兼系主任楊賢鴻出身中醫世家，兼具中西醫資格，將西醫病理治療應用在中醫減敏，成為中醫界「抗敏專家」。詐騙集團在網路上以其豐富經歷做宣傳，並變造影片、照片宣稱有特效藥，以假亂真的手段讓民眾上當。

廣告 廣告

楊賢鴻表示，自己是去年12月23日經親友告知遭人冒用，隔天馬上去警局報案。對方用了很多自己的照片，變成拿一瓶藥，還有文字敘述「祖傳三代」、「治療腎臟病」等等，期間還有病人看到廣告而來看診，還好沒有花錢買，「後來我才聽說有人被騙了20幾萬，還住院治療，很糟糕！」

楊賢鴻提到，這並非自己第一次遇到冒名詐騙，只是以前抓不到證據，曾聽說有遊覽車整車帶去，宣稱楊賢鴻在賣龜鹿二仙膠，自己的病人也曾受騙上當。他呼籲民眾切勿看廣告買藥，還是要循正規管道就醫。

長庚醫院今天發布聲明，針對本院中醫科楊賢鴻醫師近日遭不肖詐騙集團冒用姓名與照片，於社群平台投放不實廣告，相關內容與活動皆非本院及楊醫師所屬或授權。楊醫師已於2025年12月24日向警方報案，案件目前由警方進一步偵辦中。

長庚醫院鄭重呼籲民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明的醫療資訊、廣告連結或私下聯繫邀約，亦勿提供個人資料或進行任何金錢交易，以免受騙上當。如有就醫或諮詢需求，請務必透過本院官方網站、正式掛號系統或本院公布的合法聯絡管道進行查詢與預約，民眾切勿單憑網路一頁式廣告或未經實名認證的社群帳號詢問偏方。

另外，藥品亦應透過醫師處方箋或合法藥局取得，切勿食用包裝標示不清、來源不明的藥品，以免延誤就醫時機，對健康造成難以回復的傷害。若民眾發現疑似詐騙訊息，請向警方檢舉，共同防杜不法。

更多中時新聞網報導

外籍人力進病房 醫界促加快 護理師反彈

西島秀俊為《陌生人》幹架零NG

修護 保濕 鎖水 冬季護膚3大核心