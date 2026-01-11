糖尿病截肢又遇洪災滅頂 醫院無償重製義肢助退伍軍官重生

家住花蓮縣光復鄉66歲徐姓退伍軍官，2年前因糖尿病相繼截肢左右腿，義肢在去年923洪災被大水沖走後，門諾醫院醫療團隊不僅無償重製全新義肢，還安排復健訓練，幫助徐男重新找回生活正軌。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

家住花蓮縣光復鄉66歲徐姓退伍軍官，2年前因糖尿病相繼截肢左右腿，去年4月開始適應使用義肢站立、行動後，短短5個月就碰上923洪災，不僅義肢被大水沖走，人還一度陷入滅頂危機，經門諾醫院醫療團隊一路陪伴、照護，不僅無償重製全新義肢，還安排復健訓練，幫助徐男重新找回生活正軌。

徐男曾是守護國家的軍官，退伍後的人生卻接連遭逢考驗，20年前確診糖尿病後，血液循環開始受到影響，直到2年前病情惡化，先是右腳因嚴重缺血不得不截肢，接著不到1年時間，左腳腳趾出現壞死情形，病變向上蔓延，醫療團隊評估若延誤治療恐引發敗血症只能再次截肢。

徐大哥為了能再站起來，先是在門諾醫院製作右側義肢，靠著拐杖支撐練習行走，去年4月左腳截肢後，經義肢矯具團隊評估整體狀況，為他重新打造一副完整義肢幫助回歸生活，怎料5個月後的1場洪災，不僅沖走義肢，還讓他一度陷入滅頂危機。

徐大哥回憶起洪災當下說，當時他與妻子留在家中，尚未反應過來，直到看到洪水從家門口湧入，才發現水勢已在短時間內暴漲。擔任消防員的姪子第一時間趕抵家裡後，衝進屋內推著輪椅準備撤離，但才到客廳，水就已淹進院子很快升至腳踝。

他說，姪子當下先攙扶妻子上屋頂避難，再回頭搶救他，沒想到折返時水已淹到胸口，但他只能坐在輪椅上，正當輪椅開始浮起來時，當下腦中一片空白，只擔心一個不穩，就再也回不了頭，雖然最後有被救上屋頂，但義肢、家具與生活用品全被洪水帶走，只留下滿室狼藉，及難以忘懷的驚險記憶。

由於徐男災前已排定心臟心導管支架手術，災後隔天清晨兒子從外地趕回，立即將他送往門諾醫院手術，院方考量他們來自災區、返家無門，主動協助安排入住單人病房，之後再轉介至護理之家，安排獨立套房方便徐妻照料，並提供21天喘息住院照護。

義肢矯具團隊得知徐男的義肢在洪災中流失，主動提出無償協助，為他重新製作一雙全新義肢，從取模、套量、反覆調整，到安排復健訓練，全程細心完成，讓他相當感動，直呼「重新站起來，感覺真好！」

他說，那雙義肢是自己花費很多力氣才練回來的，重新開始心裡難免不安，但義肢矯具師與治療師始終耐心陪伴，一次次測試，只為讓他站得穩、走得安全，感謝門諾醫院在最需要的時刻默默伸出雙手，陪他走過最難的路。

