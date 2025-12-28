糖尿病截肢難行 歲末除舊布「心」

快到過年了，你們家是不是也開始大掃除了呢？在這個社會的角落，有些人即使想整理家裡，卻也力不從心。慈濟志工在12/28這天，來到一位住在貢寮的游先生家中，他長期在外地經商，並在南非娶妻生子，和妻子離異後一個人回來台灣，卻因為糖尿病導致截肢，目前獨居在貢寮的家中。行動不便的他，需要長照專員來幫他打理1天100塊的三餐，而家裡也被雜物堆滿。慈濟志工收到這位關懷戶的通報，就聯合里長來勘查，覺得需要幫他好好打掃環境，而游先生也非常感激，慈濟的協助。

關懷戶 游先生：「因為 我自己的孩子都在國外，沒辦法回來幫我，我很感恩。」

腿腳不便、妻離子散、經濟困難。但黑暗中，仍然有一道光。「你這麵好像都過期了，沒有啦，這什麼時候的 我看，最近的而已 里長給我的。」

「那個沒用了，這桶子還可以用。」

「這不要了，趕快 趕快 趕快，讓他過 讓他過。」

「你這個 手機，手機你要放哪。」

「這件雨褲，丟掉了。」

收到關懷戶通報，20多位慈濟志工自發前來，參與居家打掃關懷。先有個乾淨的居住環境，再協助連結長照服務。慈濟志工 魏建清：「因為他現在生活上有困難，我們能幫忙就盡可能過來幫忙，今天就先過來先幫他打掃，後續如果有什麼需要幫忙，我們再過來。」

「要另外放，這個 這個是怎樣，那另外放。」

「那個過期了，過期了不要留。」

在整齊劃一的制服中，有一個灰色的年輕身影。何文忠也同住貢寮，一聽到同鄉需要協助，在所不辭。志工 何文忠：「之前有參加一些慈濟的活動，有師姊邀我參加，就想說今天休假 有空就幫忙 ，因為就在自己的家鄉，我們常常說，生活當中就是要知足，自己所見到的時候，才會去慢慢體會，像你所講的見苦要知福。」

從堆滿雜物的空間，到看的見房子的原貌。歲末年終大掃除，或許掃出去的不只有垃圾，還有游先生心中的霧霾。關懷戶 游先生：「謝謝。」

