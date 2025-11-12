糖尿病控制仍恐「傷心」 小心2大警訊
糖尿病是台灣常見的慢性病，據113年國人死因統計，糖尿病排名第五，死亡人數達1萬零663人。新陳代謝暨減重專科醫師周建安指出，糖尿病前期若能及早介入，包括減重、健康飲食、規律運動及戒菸酒等生活型態改變，可以有效控制血糖。不過，他提醒，高血糖早已對血管造成損害，即使血糖恢復正常，心血管還可能受傷。
周建安說，糖尿病的危害在於長期慢性發炎，即使血糖改善，細胞損害仍持續存在，心血管疾病風險無法完全消除，未來罹患心臟衰竭的機率仍比一般人高五成。尤其肥胖是重要致病因子，脂肪會釋放發炎因子，使心臟負擔加重、老化加快。
「Circulation」期刊的瑞典研究，追蹤67萬名第二型糖尿病患者與260多萬名健康者20年，結果顯示，糖尿病患者即使血糖、血壓、血脂控制良好，仍有較高的心臟衰竭風險，顯示糖尿病與心衰之間存在密切關係。
另一項刊登於「Signal Transduction and Targeted Therapy」的研究指出，肥胖引起的慢性發炎與高血糖造成的氧化壓力，會在細胞中留下「代謝記憶」，即使血糖恢復正常，心臟細胞仍會持續受損。
至於糖尿病前期的患者，周建安提醒，此階段血糖雖高於正常值，但未達糖尿病標準，通常症狀不明顯，卻是逆轉病程的關鍵時期。透過飲食調整、運動與控制體重，甚至搭配藥物，有機會讓血糖恢復正常。若忽視，三至五年內可能發展為糖尿病或出現併發症。
周建安指出，頻尿與口渴是糖尿病常見徵兆，因腎臟為排糖會帶走水分，導致口乾舌燥；其他還包括疲勞、皮膚變黑或搔癢、視力模糊、傷口癒合慢等。若出現這些情況，應盡早檢查血糖，防止糖尿病悄悄上身。
