糖尿病是細菌感染可治癒？北榮台大遭冒名賣藥 真相曝光(圖取自YouTube)。

糖尿病是細菌感染，可以被治癒？網路上出現好多則冒充北榮、台大醫師的影片，宣稱北榮已經找到革命的療法，三個月內就能讓病患痊癒。台北榮總表示，近來AI興起，自從上次有人仿冒院長陳威明賣藥、精神病患出院可獲得紀念杯等，屢屢冒名榮總，傳遞似是而非消息，除了妨礙名譽，民眾健康權益也容易受損。糖尿病學會則呼籲政府出面管一管，避免民眾受騙亂買藥。

YouTube近期出現影片，宣稱北榮和台大醫院發現糖尿病致病元兇，一名自稱「陳志明」拍攝多則糖尿病衛教影片，宣稱台北榮總研究發現，糖尿病的元兇可能不是胰島素阻抗，而是腸道菌叢失衡引發胰島素阻抗；有說，患者接受台大醫院的革命性細菌療法、專業牙周病治療、補充特定益生菌後，奇蹟康復。

廣告 廣告

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，糖尿病多為第二型糖尿病，主要原因和肥胖基因，導致胰島素阻抗增加有關，當然還有很多原因，包括目前最夯的可以減重的腸泌素分泌不足等都是主因，但說細菌感染，則是完全沒有根據。

歐弘毅表示，目前沒有很明確實證腸內菌叢會改變，雖實驗研究透過益生菌會改變體內代謝狀況，但是效力很低，因此，糖尿病病患若腸胃功能不佳，拉肚子腹瀉等，可以吃益生菌，沒辦法直接說可以治療。

「一直冒充似是而非的醫藥說法，茲事體大！」歐弘毅表示，自己也常常被冒名設立假的粉絲專頁，很多病患會打到醫院說要買藥，有的病人還受騙買了中藥服用，醫院向臉書檢舉都效果不彰，建議應該要有主管單位對於臉書管制或處罰，否則檢舉再多都沒用，都有病人不斷受騙。

台北榮民總醫院副院長李偉強表示，院內沒有這名陳志明醫師，他強調，過去地下電台賣藥的狀況，到了AI時代反而傳播力道更大更廣，許多退休的長輩也都會使用3Ｃ，喜歡長時間觀看與健康有關的訊息，內容似是而非，又傳至更多群組，本意是好，卻可能導致健康權益受損。

李偉強表示，北榮日前因有民眾散佈錯誤訊息，宣稱自精神科出院後，可以獲得北榮紀念杯，院方報警後，確實揪出散佈謠言者予以開罰。但如今越來越多，只要有個音檔，就可以做出百分百相似的影片，連院長陳威明日前也被冒名賣膏藥。他強調，只要涉及損害院方名譽，絕對會走法律途徑。

台大醫院表示，院內並無名為「陳志明」醫師，相關訊息皆非本院所屬，請民眾務必提高警覺。

台大醫院強調，已於官方 Facebook 專頁多次公告反詐騙提醒，呼籲民眾切勿輕信來路不明之醫療資訊、廣告或私下聯繫，以免受騙。提醒民眾如有就醫需求，請務必透過台大醫院官方網站、官方粉絲專頁或正式掛號系統等正規管道查詢與就醫，以保障自身權益與醫療安全。

更多中時新聞網報導

阿妹台東跨年 揪玖壹壹眾星獻聲音彩蛋

2025中信盃台日高中棒球對抗賽》黑豹旗PK甲子園 台式應援超熱血

Lulu再掌《紅白》強調主持不會3＋1