糖尿病是腎臟沉默殺手！醫嘆：9成6腎病患者無病識感

腎臟病被視為現代社會中最容易被忽略的「沉默殺手」，鄧子聰醫師指出，糖尿病是導致腎臟病的主要原因之一，當血糖長期過高，超過腎臟回收能力時，將嚴重損害腎功能。

糖尿病造成的腎臟病變是長期累積的過程，許多患者在初期幾乎沒有明顯症狀。（示意圖／pixabay）

根據台灣腎臟醫學會2025年統計，高達9成6的腎臟病患者缺乏病識感，且有年輕化趨勢。花蓮慈濟醫院腎臟內科主治醫師鄧子聰表示：「想像一下腎臟一直泡在糖水裡面，當然會出現問題！」

鄧子聰強調，在治療腎臟病變時，除了定期追蹤腎功能與尿蛋白外，控制血糖是預防腎功能惡化的關鍵因素。糖尿病的表現症狀是尿中有糖，但根本原因是血糖過高，當血糖值超過腎臟回收能力時，多餘糖分就會從尿液中排出，形成「糖尿」現象。

對於已經出現腎臟損傷的患者，正確用藥至關重要。鄧子聰醫師介紹目前治療糖尿病腎病變的「四大藥物支柱」，包括能抑制腎素-血管張力素系統的「ACEI或ARB」，可降低腎小球壓力、減少蛋白尿；不僅降血糖更能直接保護心腎的「SGLT2抑制劑」；能減少腎臟發炎與纖維化的新型藥物「Finerenone」；以及俗稱「瘦瘦針」的「GLP-1促效劑」，這些藥物各有特色，透過互補協同作用，有機會大幅延緩洗腎時間。

糖尿病的表現症狀是尿中有糖，根本原因是血糖過高，當血糖值超過腎臟回收能力時，多餘糖分就會從尿液中排出。（圖／Photo AC）

糖尿病造成的腎臟病變是長期累積的過程，許多患者在初期幾乎沒有明顯症狀。鄧子聰提醒，直到出現倦怠、腳踝腫脹或「泡泡尿」等症狀時，腎功能可能已經受到嚴重損傷。

鄧子聰強調，糖尿病腎病變的治療已進入「四大藥物整合」時代，但每個人的狀況不同，必須與醫師討論制定個人化治療計畫，且所有藥物應在醫師評估下調整使用，切勿自行購買或停藥。

除了藥物治療，鄧子聰指出，延緩腎功能惡化最有效、CP值最高的方式是保持良好的飲食與運動習慣。「現代人飲食精緻、外食頻繁，大部分人遇到的營養問題會是過剩與失衡。」

鄧子聰醫師提醒，定期進行抽血與尿液檢查，才能有效治療腎臟病變、延緩腎臟功能退化，進而降低洗腎風險。（圖／花蓮慈濟醫院）

鄧子聰建議以天然原形食物為主，減少加工食品攝取，避免增加腎臟負擔；而運動不一定要到健身房，例如餐後散步就有助於維持血糖平穩，對糖尿病患者尤為重要。

臨床上常有患者擔憂「吃了這個藥，是不是就要吃一輩子？」對此，鄧子聰分享：「現代人大多都很願意吃保健食品或營養補充品，其實這些道理很相似，都是希望能讓身體更健康。」他表示，如果已經有糖尿病、高血壓或肥胖等代謝症候群困擾，知道藥物對身體有幫助，就更應該遵照醫療指示使用，搭配規律就醫，定期進行抽血與尿液檢查，才能有效治療腎臟病變、延緩腎臟功能退化，進而降低洗腎風險。

