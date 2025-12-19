糖尿病有可能不吃藥降血糖嗎？2025美國權威研究曝2招逆轉糖化血色素
糖尿病可以不吃藥單靠飲食運動調整嗎？2025年權威期刊《JAMA》糖尿病最新回顧論文中顯示，飲食、運動對於調整血糖有一定效果，如果非常認真且長期執行，HbA1c平均可降1.8％，也就是說，若一天藥量在2～3顆以下患者，理論上是有可能透過飲食運動達到不吃藥目標，不過關鍵取決於「決心」。
糖尿病有可能不吃藥降血糖嗎？
糖尿病占全球人口14％，相當於每7人就有1位罹病。耳鼻喉科醫師曾家承分享一篇刊登在2025年6月美國醫學會《JAMA》中，有關成人第二型糖尿病診斷與治療最新綜述，觀察結果顯示，糖尿病危險因子，包括過重或肥胖、不運動、年齡、家族史、種族、妊娠糖尿病、其他共病（高血壓、高血脂、心血管疾病）。
目前正規非藥物的糖尿病治療，包括體重管理、飲食調整、運動等。不過，文獻提到，並沒有特定的飲食法被證實特別有效；而由營養師個別化調整飲食則有可能在6個月後讓HbA1c下降0.3％～2％。
看更多：最新研究：睡太少會得糖尿病！飲食控制也無法改變 這4種睡眠狀況也提高糖尿病風險
所有運動對降血糖都有幫助
至於運動方面，該文獻顯示，所有運動對血糖都有益（有氧或阻力運動），最佳運動量為每周244分鐘中等程度有氧運動，可讓HbA1c下降0.4％～1.0％。而減重對糖尿病的效果？英國研究認為，有46％糖尿病緩解。
看更多：飯後走路降血糖攻略：走多久最有效？步數、禁忌、超過1時間無效
飲食、運動可達到不吃藥降血糖效果
曾家承說，許多新診斷糖尿病或控制不良的患者最常見的反應就是「不想吃藥，先飲食運動控制就好」，因為害怕藥一吃，就要吃一輩子。不過，分析文獻內容，飲食非常認真執行，且在營養師個別化指導下，糖化血色素才有可能下降0.3％～2％。
而非常認真運動，持續每周中等程度運動244分鐘，糖化血色素則能降低0.4％～1.0％，如果能減重成功，糖尿病有近一半可以緩解。由此可知，飲食運動調整有其效果，如果很認真的長期執行，同時又是效果最好的幸運組，糖化血色素最多可以降到3％。
若實際一點，抓平均值，糖化血色素大概平均可降1.8％，運氣不好的，則只能降0.7％，因此，如果每日糖尿病服用藥量在2～3顆以下的病人，理論上是有可能透過飲食、運動達到不吃藥的效果。
看更多：胰島素阻抗會怎樣？胰島素阻抗症狀有哪些？胰島素阻抗改善飲食
生活方式調整＋藥物才是改善糖尿病關鍵
曾家承也坦言，但要改變行之有年的生活方式談何容易，許多在診間下決心要調飲食運動的患者，最後常常只是含糖飲料少喝一點，一周多運動半小時（持續一個月就停），然後受到誘惑取巧去吃「號稱可降血糖祕方」，最後HbA1c依然紋風不動。
「生活方式調整」和「藥物」兩者並不互斥，最好的方法是雙管齊下，如果後續追蹤的HbA1c達標後，再視情況慢慢減少藥物的量，認真執行飲食運動控制的人，在血糖不傷身體的過程中，自然有機會停藥。
看更多：改善胰島素阻抗怎麼做？吃地瓜、堅果能逆轉？4招降低胰島素阻抗
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／曾家承醫師
