糖尿病為何常伴隨高血脂？ 醫：與遺傳、肥胖等原因有關

「很多人以為大骨湯是補鈣的好幫手，但一碗湯的鈣含量約是10毫克，若要達到成人鈣質每日建議攝取量，每天至少要喝100碗！」營養師程涵宇笑說，其實補鈣並沒有想像中困難，只要挑對食物，就能輕鬆補鈣、天天存骨本。 第一名：鮮乳（乳製品） 2005美國飲食指南（DGAC）指出，乳製品攝取量與骨礦物質含ｶq或骨質密度數據有顯著的正相關性。而鮮乳是眾所皆知的補鈣聖品，一杯約240 ml的鮮乳就含有250～299毫克的鈣，程涵宇建議，每日可飲用2杯鮮乳，早晚各一杯，即可達每日所需鈣質的50%，但須盡量避免含糖的調味乳，以免糖分攝取過多，造成身體額外負擔。此外，若有乳糖不耐症問題的民眾，可以選擇乳糖已被乳酸菌消化一大半的優酪乳或優格，降低腹瀉發生的機率。 第二名：起司（乳製品） 說到起司，大部分的人應該會馬上聯想到它的高熱量，但其實它也含有豐富的鈣質，且起司的乳糖含量較低，乳糖不耐症的朋友也能放心食用。20公克起司約含有150毫克的鈣，可以搭配吐司當早餐，或是加入沙拉、玉米濃湯等料理增添風味。 民眾在採買時，儘量選擇無過度加工的天然起司，但要注意天然起司製品也比較容易發霉，建議購買小包裝，開封後儘速食用

常春月刊 ・ 1 天前