糖尿病為何常拖著高血脂？醫師揭背後機制與高風險族群

現代人生活型態改變，外食頻繁、運動量不足、生活壓力大，加上人口老化，使得慢性病問題日益嚴重。林口長庚內分泌暨新陳代謝科主治醫師徐智威提醒，其中糖尿病與高血脂（高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症）是兩個最常見且密切相關的代謝疾病，不僅會增加心血管疾病、中風、腎臟病等嚴重併發症的風險，也會對個人健康、家庭照顧與醫療資源造成極大負擔。

糖尿病與高血脂常同時出現 與遺傳、肥胖等原因有關

徐智威醫師說明，糖尿病與高血脂關係非常密切。糖尿病是由於胰島素分泌不足或作用異常，導致血糖過高的疾病。依據成因可分為第一型、第二型、妊娠型與其他特殊型，其中第二型糖尿病佔絕大多數，與生活型態息息相關。高血脂則是泛指血液中的脂肪成分異常，包含：

1.低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）過高：俗稱壞膽固醇，過高會促進動脈硬化。

2.高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）過低：俗稱好膽固醇，過低不利心血管健康。

3.三酸甘油酯（TG）過高：會增加胰臟炎、中風與心肌梗塞風險。

徐智威醫師進一步提到，糖尿病與高血脂常同時出現，形成代謝症候群或心血管-腎臟-代謝（CKM）共病群。常見風險因子包括：

1.家族病史。

2.肥胖，尤其腹部肥胖。

3.高油高糖飲食、含糖飲料、精緻澱粉。

4.運動不足。

5.年齡與性別（男性早期風險高，女性更年期後風險迅速上升）。

6.吸菸、酗酒、壓力、睡眠障礙、荷爾蒙異常。

掌握五大重點 降低糖尿病與高血脂風險

徐智威醫師說明，多數糖尿病與高血脂是可以透過生活改善預防，包含

一、調整飲食習慣

●少糖、少油、少鹽，選擇地中海飲食或得舒（DASH）飲食。

●增加膳食纖維攝取，如蔬果、全穀雜糧。

●減少加工食品、紅肉、反式脂肪。

●多選擇富含 Omega-3 脂肪酸的魚類、堅果。

二、維持健康體重

●體重減輕 5% ～10%，可改善胰島素敏感度與血脂。

●BMI 保持在 18.5～24 之間，腰圍控制男性＜ 90cm、女性＜80cm。

三、規律運動

●每週至少 150 分鐘中等強度有氧運動（如快走、游泳、騎腳踏車）。

●加入阻力訓練（如彈力帶、重量訓練）改善代謝與肌力。

四、戒菸限酒、減壓助眠

●戒菸可大幅降低心血管風險。

●男性每天 ≤ 20 公克純酒精（約 2 個標準杯）；女性：每天 ≤ 10 公克純酒精（約 1 個標準杯）。

●每晚 7～8 小時的高品質睡眠。

五、定期健康檢查

●建議 40 歲以上每年檢測空腹血糖、糖化血色素（HbA1c）、血脂肪。

●若有家族史或肥胖、三高等高風險族群，可提早開始監測。

預防勝於治療 有異樣及時就醫診治

徐智威醫師提醒，糖尿病與高血脂常常在「沒有症狀」的狀態下悄悄發展，一旦發現，常已伴隨器官損傷。因此，提早辨識風險因子、積極改善生活型態，是最有效的策略。若已經有異常，有多種安全有效的藥物可以穩定病情。

原文出處：長庚醫訊第四十六卷第十一期

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

