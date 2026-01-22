糖尿病照護新時代 血糖監測與閉環胰島素系統自動控糖





【NOW健康 吳思奕／台北報導】隨著數位醫療與人工智慧技術快速發展，糖尿病照護正邁入「即時、個人化、智慧化」的新時代。先進的連續血糖監測（Continuous Glucose Monitoring, CGM）結合智慧型胰島素幫浦與閉環胰島素輸送系統，已逐步改變傳統血糖管理模式，為糖尿病患者帶來更穩定且安全的血糖控制新選擇。



CGM每天收集288筆數據 精準掌控血糖波動



三軍總醫院新陳代謝科主治醫師何禮如分享，1位50歲女性罹患第1型糖尿病（T1DM）已逾24年 ，長期以來一直面臨血糖波動劇烈的挑戰，長年的代謝控制不佳已導致嚴重的腎臟損傷，目前臨床診斷為糖尿病腎病變。為精準掌握血糖變化並延緩腎功能惡化，個案在接受醫療團隊評估後，安排住院進行胰島素幫浦速率調整，同時自費置入連續血糖監測系（CGM）系統。 透過CGM提供的24小時連續數據，醫療團隊得以及時捕捉隱匿的血糖波動，調整治療策略，藉此優化控糖品質並強化器官保護 。

相較於傳統血糖機僅能進行間歇式指尖採血，CGM可以每5分鐘量測1次葡萄糖數值，1天可累積288筆血糖資料。其原理是透過配戴於手臂的感測器，偵測皮下組織間液中的葡萄糖濃度變化，並即時將數據傳輸至接收器或智慧型手機，協助使用者全面掌握血糖波動趨勢。 何禮如說，雖然CGM測量的是組織間液葡萄糖，與血液中的血糖值存在些微時間差，但透過即時趨勢與圖像化分析，反而更能反映出血糖變化全貌，有利於臨床判斷與日常自我管理。



搭配閉環胰島素輸送系統 每5分鐘即時調整胰島素



臨床上，即使糖化血色素（HbA1c）數值相同，不同患者的血糖穩定度與低血糖風險仍可能大不相同。CGM所提供的「目標範圍內時間（Time in Range, TIR）」、「全天血糖圖譜（AGP）」及 「血糖變異係數（CV%）」等指標，能更精準呈現血糖控制品質，協助醫師與患者共同制定個人化飲食與治療策略。



隨著CGM與胰島素幫浦整合，閉環胰島素輸送系統（Closed-loop Insulin Delivery）正逐步成熟。何禮如說，該系統可根據即時血糖數據，自動調整基礎胰島素輸注量，並在血糖偏高時提前給予小劑量校正胰島素，降低高血糖與低血糖來回震盪的風險。以新1代系統為例，它可以每5分鐘自動進行胰島素調整，並透過演算法分析所有餐前與校正注射的安全性，在不增加低血糖風險的前提下，提升整體血糖控制的穩定度。



糖尿病治療智慧化 第1型糖尿病患者受益最大



過去胰島素幫浦常被認為僅適合教育程度高、依從性佳的「理想患者」，但臨床經驗顯示， 即使是血糖控制不穩定、生活作息不規律，甚至對於難以精準計算碳水化合物攝取的患者，在適當的教育與醫療團隊的支持下，也能從智慧型胰島素幫浦治療中獲得顯著益處。對於兒童與成人族群，尤其是反覆低血糖、血糖變異性大、黎明現象明顯，或希望提升生活品質的第1型糖尿病患者，相關治療更具臨床價值。



何禮如強調，CGM、胰島素幫浦與人工智慧演算法的整合，正推動糖尿病照護由「被動修正」走向「主動預測與即時調整」。未來，透過更精準的數據與智慧化系統，糖尿病患者將能在安全的前提下，獲得更穩定的血糖控制與更好的生活品質。



