糖尿病用藥全解析 穩定血糖這樣做！

常見控糖藥品這樣吃

李世揚藥師指出，目前治療糖尿病藥品，依其作用機轉與服用方式，大致可分為以下幾大類：

李世揚藥師提醒，包含雙胍類、促胰島素分泌劑、胰島素敏感劑TZD這三類飯前服用的藥品，具有較高的低血糖風險。若用藥後出現冒冷汗、四肢無力、心悸、視力模糊等低血糖症狀時，應立即補充約15公克容易吸收的糖分，例如三至五顆方糖、120－150 ml含糖飲料或一湯匙蜂蜜，並於15分鐘後重新測血糖。若血糖值仍未回升至70 mg／dL以上，或出現意識不清等嚴重低血糖症狀，應立即就醫。

控糖關鍵：藥品＋生活調整

坊間常流傳「吃糖尿病藥會傷肝腎」、「一打胰島素就要洗腎」等說法，其實並不正確。李世揚藥師澄清，根據目前臨床觀察，臺灣洗腎病患中，有八成是因血糖長期控制不佳，導致的糖尿病腎病變，並非藥品造成腎捐傷。他進一步說，糖尿病藥品或胰島素本身並不會損害腎臟，醫師也會根據病患的身體狀況調整劑量，請民眾務必遵照醫囑規律服藥。





除了規律用藥外，日常生活中的配合也同樣關鍵。李世揚藥師提醒，糖尿病患者可透過以下方式穩定血糖：

控制飲食：避免高GI值食物，例如含糖飲料、精緻澱粉。

規律運動：每週運動至少累積150分鐘，有助提升胰島素敏感性。

監測血糖：服藥者建議每週測量血糖2~3次；注射胰島素者，每次施打前應測血糖，以確保劑量適當。

糖尿病是一場長期的戰役，但只要正確用藥、配合生活調整，大多數者都能穩定血糖、預防併發症。李世揚藥師呼籲，民眾若對用藥仍有疑問，應主動諮詢醫師或藥師，切勿自行停藥或調整劑量，才能確保治療安全。





