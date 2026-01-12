糖尿病翁遭詐20萬！「AI假醫師」冒名楊賢鴻 長庚醫院：已報案

記者蔣季容／台北報導

又見AI假醫師！刑事局表示，一名患有糖尿病及慢性病的老翁，去年（2025）7月誤信網路上標榜長庚醫院中醫師楊賢鴻代言的特效藥廣告，遭詐騙20萬元。對此，長庚醫院今（12）日表示，楊賢鴻已於去年12月24日向警方報案，目前案件正在偵辦中。

長庚醫院今日發布聲明指出，該院中醫科醫師楊賢鴻近日遭不肖詐騙集團冒用姓名與照片，於社群平台投放不實廣告，相關內容與活動皆非本院及楊醫師所屬或授權。楊醫師已於2025年12月24日向警方報案，案件目前由警方進一步偵辦中。

長庚醫院呼籲，民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明之醫療資訊、廣告連結或私下聯繫邀約，亦勿提供個人資料或進行任何金錢交易，以免受騙上當。

長庚醫院強調，如有就醫或諮詢需求，請務必透過該院官方網站、正式掛號系統或本院公布之合法聯絡管道進行查詢與預約，民眾切勿單憑網路一頁式廣告或未經實名認證之社群帳號詢問偏方；藥品亦應透過醫師處方箋或合法藥局取得，切勿食用包裝標示不清、來源不明的藥品，以免延誤就醫時機，對健康造成難以回復的傷害。若民眾發現疑似詐騙訊息，請向警方檢舉，共同防杜不法。

