糖尿病老翁頻心悸手抖差點暈倒 醫：15/15法則救命

〔記者許國楨／台中報導〕台中市75歲許姓老翁患有第二型糖尿病多年，近半年頻出現心悸、手抖、冒冷汗等不適，有時候視線模糊、頭暈，甚至差點暈倒。經陪同就醫檢查後才發現竟是低血糖作祟，除建議飲食運動及藥物調整及使用密切監測血糖外，也提醒一旦發生低血糖症狀，可採用「15/15」法則應急。

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師張晶雅說，因高齡糖友同時具有使用胰島素、慢性病多、吃多種藥物、腎功能下降等多重風險，會延長藥物在體內作用，讓血糖掉得更快、更深，如果再加上晚餐吃太少、忘記吃點心、或天氣變化造成食慾不佳，低血糖就可能在日常中無聲無息襲擊，是糖友最容易忽略卻最危險的健康危機。

所幸經醫療團隊調整藥物劑量與飲食運動計畫後，阿公血糖終於回到穩定範圍，醫師也協助他使用連續血糖監測儀(CGM)隨時掌握血糖變化，讓他外出更安心，張晶雅提醒，當血糖低於70mg/dL，身體會出現心悸、冒汗、發抖、強烈飢餓、頭暈等症狀，若繼續下降，更可能語無倫次、意識不清甚至昏迷，嚴重時恐造成跌倒骨折、住院風險大增。

因此一旦低血糖發生，務必記住簡單有效的「15/15 法則」，立即補充15克快速吸收的碳水化合物，如三、四顆葡萄糖錠、一小杯果汁或一湯匙砂糖、蜂蜜，15分鐘後再次測量血糖，若仍低於70mg/dL就再補充一次，當血糖稍微回升後，再吃一份含碳水化合物與蛋白質的小點心，避免血糖再度下降，隨身攜帶糖果或葡萄糖錠，將可更安心維持日常生活品質，也能大幅降低緊急送醫風險。

