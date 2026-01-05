糖尿病能根治、不用再吃藥？AI假醫師騙局曝光，醫師揭3句話術一聽就假

糖尿病老病號張伯伯決定停藥，理由竟是輕信AI假醫師的話術。腎臟科醫師林軒任提醒，這類影片看似專業，卻可能把人推向停藥風險與金錢陷阱。若出現3種話術可以立即斷定是詐騙。

「糖尿病可以根治！從此不用再吃藥了！」最近一支由「陳志明醫師」現身說法的影片在網路上爆紅：他穿著醫師白袍，帶點白髮，背景宛如醫院診間，用相當誠懇的眼神直視鏡頭，對觀眾說出這句話。但這看似專業的影像，其實是一場科技騙局。

衛福部已確認所謂的「陳志明醫師」並非真人，而是AI虛擬生成的假醫師。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任也遇到相似狀況，他的老病人張伯伯聽信影片說法有意自行停藥，以為真的出現「能根治糖尿病」的新方法，讓同樣經營社群平台的林軒任警覺不對，隨即在Facebook粉專發文提醒民眾別上當。

受到AI假醫師影響，老病人主動說「要停藥」

林軒任分享，過去病人想停藥，常是自己偷偷做，難得遇到張伯伯老實說出口，還直接表明「想停藥」。他原以為，張伯伯是因為糖化血色素表現不錯，才動了停藥念頭；沒想到竟是受到「陳志明醫師」影片影響，誤信有所謂「革命性細菌療法」，只要補充特定益生菌，就能根治糖尿病、徹底擺脫藥物。

這讓林軒任當場愣住。他直言，任何「最新研究方法」不可能憑空出世，第一線醫療人員多少都會先聽到風聲；更何況，「如果真的有這種方法，會是醫學界的超級大發現！」他強調。

但對許多上了年紀的民眾而言，像「陳志明」這樣的AI假醫師，外貌與口吻以假亂真；再加上內容刻意鎖定最容易引發焦慮的健康議題，高血壓、糖尿病、減重、性功能等，再搭配白袍與「診間感」的背景，讓人不自覺放下戒心，很容易淪為詐騙集團眼中的肥羊。

3招辨識AI假醫師，從嘴型、表情、眼神抓破綻

該如何辨識AI假醫師，避免落入科技詐騙？林軒任提供3招：

1. 嘴型與表情重複，容易出現「影音不同步」

林軒任指出，AI假醫師的嘴型變化往往不大，就算講到情緒激動，臉上也可能一路維持「露齒微笑」；表情切換更是有限，來來回回就那幾種。有時還會出現嘴巴動了、聲音卻跟不上的「影音分離」現象，就像慢半拍或快半拍，細看其實仍有破綻。

2. 眼神不自然，經常「死盯鏡頭」不眨眼

平常我們講話時的眼神，會有眨眼、眼神飄移的現象，但林軒任指出，AI假醫師的眼神沒有辦法「飄移」得這麼自然，也會死盯鏡頭，好久不眨眼。

3. 論述單薄，用片面因果誤導大眾

AI假醫師的論述通常偏單薄，常用「似是而非」的說法堆疊觀點，卻難以被驗證。最常見的套路是把關聯當因果：例如「A影響B、B影響C、C影響D，所以A也會影響D」。前面看似都有道理，但其實問題重重，都未必成立。

然而，每個關係環節都可能充滿變數，科學也不是畫幾個箭頭就能下結論，而是需要嚴謹的大型研究設計，例如雙盲人體試驗，加上長時間累積的數據與證據，才可能支持「真的有效」。假醫師只是用片面的邏輯誤導大家。

只要講出這3句話，幾乎可判定是詐騙

林軒任提醒，不管AI假醫師做得多逼真，只要出現下列3話術，幾乎可直接判定是詐騙：

1.「Google找不到我的資料！」

台灣的醫師一定要有合法的執業登記。如果網路上找不到醫師的名字、在哪間醫院看診，查不到他的學經歷等，反而只看到一堆賣藥廣告頁面，就一定是假的！「更何況真正的名醫忙著看診、開會都來不及，哪有時間天天拍廣告？」林軒任說。

2.「不用來看診，直接加LINE或打電話」

依《醫師法》等相關規範，醫師原則上須親自診察後才能開立處方，藥品也必須由藥師依法調劑。若影片宣稱「私訊加LINE、匯款轉帳」就能買到「獨家祕方」，這不是醫療，而是地下賣藥式的數位詐騙。

3.「100％根治！7天見效！從此不用洗腎、吃藥！」

通常面對高血壓、腎臟病等慢性疾病，醫師會跟你說要「控制」、「共存」，並誠實告知副作用。然而，AI醫師會利用民眾對慢病或洗腎的恐懼，給你空頭支票，例如：「100％根治」、「瞬間見效」等。林軒任直言，醫學上沒有仙丹，愈誇張、愈保證完美的說法，愈要提高警覺。

科技進步很快，詐騙集團也在進步。林軒任提醒，醫療牽動的是全家人的健康財產，如果未依循正規治療、聽信AI假醫師的不實訊息，不只可能讓病情失控，荷包也可能大失血，得不償失。

（本文諮詢專家：亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任）

