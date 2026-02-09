糖尿病腎友過年吃得安心！ 食材、做法、醬料3招護腎





【NOW健康 吳思奕／台南報導】農曆新年將至，街頭巷尾瀰漫著滷肉香、乾貨味，年菜桌上的佛跳牆、火鍋與甜品也蓄勢待發。然而，對糖尿病合併慢性腎臟病（CKD）的病友來說，年節期間的飲食可說是「地雷密布」，一不小心就可能讓血糖與電解質失控。為了幫助病友安心過好年，安南醫院腎臟科主任林軒名特別提出3大「護腎行動招式」，讓病友能既保住面子也護住「腰子」。



食材、做法、醬料3大招式 護腎又穩定血糖



林軒名指出，年節飲食暗藏多重健康風險，糖尿病合併慢性腎臟病病友若未留意，可能會導致血糖劇烈波動與腎臟負擔。建議可分別從食材、做法與醬料3個護腎招式著手，以應對年節飲食挑戰。



【第1招】餐盤大搬風、澱粉換換愛



蘿蔔糕、發糕、年糕等象徵吉祥的年節點心，實際上都是精緻澱粉。若想多嚐幾口，應先減半主食（如：白飯）來達成「澱粉替換制」。掌握這項原則，就能讓血糖較為穩定，不再忽高忽低，減低血糖震盪帶來的風險。



【第2招】口訣記心中、先燙再拌炒



火鍋蔬菜或長年菜（如：芥菜）的鉀離子含量高，對第4、5期腎友來說，攝取過量容易導致高血鉀危機。建議可先汆燙3至5分鐘，讓鉀離子釋放至水中，再進行拌炒或煮食，保留風味的同時還能降低負擔。最重要的原則是「只吃料、不喝湯」，避免火鍋湯底中的電解質與磷讓腎臟負荷加劇。



【第3招】醬料改天然、零嘴要限量



林軒名指出，沙茶醬、醬油膏雖風味十足，但卻富含鈉與磷，不利腎臟代謝。建議改用蔥、薑、蒜等天然香料提味，更能凸顯食材原味。年節常見的烏魚子、堅果與肉乾也要節制攝取，建議與親友共享淺嚐，避免隱性磷攝取過量導致皮膚搔癢等不適症狀。



分期護腎重點 初期控糖、中後期攻防鉀磷



除了上述提到的3大原則之外，建議不同期的病友應配合相對應的護腎對策，才能從容應戰年菜大軍。



【 初期腎病變與糖友 】 控血糖是關鍵



紅燒魚、糖醋菜餚中的勾芡醬汁常隱含大量碳水，建議採「分離策略」，也就是只吃魚肉、不沾醬汁，減少醣負擔。年節甜點也建議選擇無糖、低醣版本或減量食用，避免血糖如雲霄飛車般波動。



【中後期腎友】控鉀磷、注意水分攝取



面對芥菜、茼蒿、高麗菜等蔬菜，務必汆燙再料理。火鍋料亦應適量攝取、避喝湯底。透析病友則應特別注意年節常見零嘴中的磷與水分攝取，適量飲水、分次小口飲用茶水，或以噴霧瓶潤喉取代敬酒喝湯，都是兼顧禮儀與健康的好方法。

廣告 廣告



最後，林軒名提醒，春節是與親友團聚的美好時光，年節護腎不等於禁食，而是選擇更聰明的吃法。糖尿病腎友只要掌握「食物替代」、「汆燙處理」、「醬料調整」、「零食節制」等原則，依舊能和與家人共享團圓滋味，健康迎接充滿活力的馬年。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸低溫瞬間血管收縮恐引發心肌梗塞 胸悶重壓感尤應警覺

▸濕疹反覆發作好難受 中醫：濕疹反覆難斷根關鍵在忌口