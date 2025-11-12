糖尿病藥不傷腎 病友別自行調整用量

民眾領藥時常憂心忡忡地詢問：「我這次檢查糖尿病指標狀況不好，醫師說需要再調整藥物，但聽說吃太多糖尿病藥物或打胰島素會傷腎，我可不可以輪流每天只吃一種就好？」提醒糖尿病病友，不宜自行調整糖尿病用藥，若有用藥疑慮，可向醫療人員諮詢求助。

據國健署統計，台灣每年近萬人因糖尿病死亡，目前約200多萬名糖尿病病友，且每年持續以兩萬多名的人數增加。糖尿病病友若血糖控制不好，可能產生一些後續併發症，像手腳麻痺刺痛、觸覺異常、視網膜病變、心血管併發症、口腔牙周病變與腎臟病變等。

常見的腎臟病變前兆是出現微量蛋白尿，長期過高的血糖及血壓都可能導致腎臟病變。若能按照醫療人員所擬訂的治療計畫用藥、定期追蹤檢查，搭配適當飲食及運動來控制體重與腰圍，避免服用來路不明的偏方或濫用可能影響腎臟的功能的藥物，例如非類固醇消炎藥物、顯影劑與部分化療藥物等，且血糖與血壓控制得宜，就可以保護腎臟功能。

研究證實，糖尿病藥物SGLT2抑制劑不但可調控血糖，也可透過減少腎絲球壓力等機轉直接達到保護腎臟的效果。各類糖尿病藥物有不同的療效，在適當用法之下，以多種糖尿病用藥互相搭配，可以延緩糖尿病病程及減少併發症產生，避免患者因疾病控制不佳而要使用更多藥物來作後續治療控制病情，增加醫療成本的負擔。

適逢11月14日世界糖尿病日，提醒民眾年末聚餐大快朵頤之時，可透過各類飲食份量的控制，以及調整進食順序（先吃蔬菜類、再吃蛋豆魚肉類，最後吃全穀雜糧類與水果類），來平穩血糖波動與胰島素的分泌，以降低身體負擔。

