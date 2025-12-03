糖尿病足潰爛面臨截肢危機！59歲婦人靠幹細胞療法＋PRP成功保住一條腿

59歲婦人糖尿病足須截肢，靠幹細胞結合PRP治療保住腳。（亞東醫院供圖）

糖尿病已成全球重大健康威脅疾病，台灣患者超過250萬人，其中約15%一生可能發生糖尿病足潰瘍，每5位患者就有一人可能面臨截肢風險。59歲陳女士因足跟傷口惡化、深可見骨，一度被建議接受膝下截肢，幸好經亞東醫院跨科團隊治療，結合血循再灌流手術、脂肪幹細胞療法及PRP（自體血小板生長因子），成功保住一條腿，傷口癒合率高達9成。

陳女士的傷口原本像半個棒球大，深度潰爛且急速惡化，日常行走受限，生活品質大受影響。為保住肢體，醫療團隊先由心臟血管內科蔡浩元醫師進行血循再灌流手術，改善下肢血流，再由整形外科張惇皓醫師施行脂肪幹細胞治療，並以PRP輔助加速血管新生與組織修復。

張惇皓主任指出，幹細胞可分化為皮膚組織、促進血管增生，並具抗發炎與免疫調節功能；PRP則能加速組織修復和血管生成。蔡浩元醫師補充，即使血流改善，如果局部組織壞死未獲改善，仍可能截肢，因此血循再灌流與幹細胞治療的結合，是達到最佳重建效果的關鍵。

經過2個月治療，陳女士的傷口由15平方公分縮小至1平方公分，她重拾行走能力，能再次為家人下廚、回到日常生活。張至宏副院長強調，亞東醫院將持續推動跨科整合與再生醫療，為糖尿病足及其他慢性傷口患者提供新的保足選擇。



