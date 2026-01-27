糖尿病足潰瘍不可輕忽 醫：盡快就醫降低截肢及死亡風險
台灣糖尿病盛行率已達10.68%，每10位民眾就有一位是糖尿病患者。郭綜合醫院感染內科鍾志桓醫師指出，糖尿病是一種慢性代謝性疾病，常出現多種糖尿病相關併發症，而足部病變十分常見，特別是糖尿病足潰瘍。
鍾醫師表示，足部潰瘍在糖尿病患者每年發生率為2%~7%，一生中約19%~34%患者會出現。糖尿病足潰瘍患者中，每年約50%~60%病患會併發感染，糖尿病足感染是導致糖尿糖尿病人住院最常見的原因之一，嚴重感染可能造成深部軟組織感染、骨髓炎，甚至截肢，死亡。
鍾醫師說，糖尿病足感染導因於癒合不良之潰瘍傷口發生感染，糖尿病患者因長期高血糖導致周邊神經病變而造成足部保護性感覺缺失，受傷之後渾然不知而漸漸形成潰瘍性傷口；其次周邊動脈疾病造成潰瘍部位血流不足，組織缺氧及養分供應降低阻礙傷口癒合。而糖尿病患者本身免疫功能障礙也讓潰瘍患者更容易併發感染。
鍾醫師表示，糖尿病足感染的診斷主要是依據臨床判斷，檢視潰瘍傷口周圍是否出現紅、腫、熱、痛或膿性分泌物。潰瘍傷口大小、組織侵犯範圍、潰瘍存在時間都須納入考量。感染嚴重度分輕度(傷口周圍發紅<2公分且深度僅至皮下組織)，中度(傷口周圍發紅2公分以上且深度達肌肉層以下)及重度感染(合併發燒..等全身性發炎反應症候群)，對於中、重度感染需留意骨隨炎風險 (15%~60%)，可藉由血球沉降速率檢驗、探針骨頭取樣培養、磁振造影檢查確認。
鍾醫師指出，急性治療以抗生素為主，輕度糖尿病足感染病人大多是金黃色葡萄球菌或鏈球菌感染，一般門診口服抗生素治療即可。對於中、重度感染病人，多種菌株感染風險增加，建議住院評估治療。外科清創手術除了可取得深部組織診斷致病菌外，清創引流，切除壞死組織可減少致病菌負擔(生物膜)，可提升抗生素治療效果及感染控制。此外，糖尿病足感染的患者有60%~80%合併周邊動脈疾病，血管重建改善足部血流可加速潰瘍傷口癒合時間及減少日後潰瘍復發機會。
鍾醫師說，足部截肢是中、重度糖尿病足感染常常要面對的問題，多篇研究指出糖尿病足潰瘍併發感染會導致截肢率增加至30%以上，而骨髓炎是導致截之最主要的原因。足部潰瘍是慢性疾病，長期追蹤患者發現5年死亡率達30%，期間若併發感染5年死亡率可達50%，超過整體癌症5年死亡率(31%)。
鍾醫師強調，糖尿病足潰瘍是常見足部併發症，糖尿病患者發現足部出現癒合不良傷口或潰瘍就是警訊，需盡快就醫尋求醫療診治。糖尿病足感染及血管病變是足部潰瘍癒合不好的重要因素，越早介入治療(抗生素、清創，血管重建)，避免併發骨髓炎發生，減少截肢及死亡風險。
