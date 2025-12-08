糖尿病足跟潰爛「半個棒球大」？「脂肪幹細胞」療法免去截肢風險

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】一名59歲電子業女主管陳女士，原本足跟傷口潰爛如「半個棒球大」、深可見骨，甚至被建議接受膝下截肢手術。亞東醫院整形外科張惇皓主任分享，透過跨團隊評估採用血循再灌流手術合併脂肪幹細胞治療，再搭配 PRP 輔助，最終讓深度傷口成功癒合，順利逆轉截肢危機，從人生谷底重新「站」起來。

血循再灌流 × 幹細胞療法 大幅降低截肢風險

糖尿病足潰瘍是糖尿病最具威脅的併發症之一，截肢後五年死亡率高達70%。

陳女士因下肢循環不良導致傷口急速惡化。張惇皓醫師提到，為保住肢體，先由心臟血管內科蔡浩元醫師進行「血循再灌流」改善局部血流，再由整形外科張惇皓主任執行脂肪幹細胞治療。兩個月後，傷口由15平方公分縮小至1平方公分，癒合率達九成。為提升癒合速度，醫療團隊依特管辦法計畫規劃，以 PRP 輔助治療，加速血管新生與組織修復，對多重慢性病且傷口複雜的患者尤其具臨床價值。

張惇皓主任說明，脂肪幹細胞能分化為皮膚組織、分泌大量生長因子、促進血管增生，並具抗發炎與免疫調節功能。蔡浩元醫師補充，即使血管暢通，若局部組織壞死未改善，仍可能面臨截肢，兩者結合才能達成最佳重建效果。

糖尿病血糖控制不佳恐截肢 結合細胞治療跨科團隊合作

張惇皓主任提醒，糖尿病患者若血糖控制不佳，容易因神經病變與末梢循環不良導致足部傷口難以癒合，小小的破皮若未妥善處理，可能迅速惡化成潰瘍甚至截肢，因此日常生活中應養成檢查足部、保持清潔乾燥、控制血糖血壓並及早就醫的習慣。

亞東醫院張至宏副院長指出，此次成功案例是整形外科清創重建手術、心血管內外科血循重建及傷口照護跨科團隊合作，再結合細胞治療與新興醫療科技的成果。

「再生醫療2.0」新時代 患者可獲得更多治療新選

糖尿病已成全球重大健康威脅，台灣患者超過250萬人，其中約15％一生中可能發生足部潰瘍，而每5位糖尿病足患者就有1人面臨截肢風險。亞東醫院與生技產業攜手，首創將脂肪幹細胞治療與新興科技PRP（自體血小板生長因子）整合，開創「再生醫療2.0」新時代。

張至宏副院長強調，「再生醫療雙法」將於明年元旦上路，亞東醫院將持續推動細胞治療與跨科團隊整合療法，為糖尿病足及其他困難傷口患者提供新的治療選擇。

