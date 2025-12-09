糖尿病足部併發症勿輕忽 五年死亡率高過多數癌症

糖尿病足部併發症5年死亡率高過多數癌症。奇美醫院成立專業足部護理照護團隊，提供糖尿病人全方位、個人化足部健康服務。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松／台南報導

糖尿病足部併發症5年死亡率高過多數癌症。奇美醫院為預防跌倒與截肢，2025年初成立「專業足部護理照護」團隊，提供糖尿病人全方位、個人化足部健康服務。截至10月累計服務364人次，成功幫助長輩解決多年困擾，重獲行動自由。

奇美醫護理部督導李穎俐指出，根據2020年美國研究資料顯示，糖尿病的醫療費用中有多達3分之1與下肢照護相關。糖尿病常見的下肢併發症5年死亡率高得驚人，例如有糖尿病足潰瘍者其5年死亡率為30.5％、下截肢者5年死亡率為46.2％、足踝上截肢者5年死亡率為56.6％，皆遠高於乳癌5年死亡率9.0％，甚至與所有癌症的平均死亡率31.0％相當，不僅代表糖尿病下肢併發症會讓健康狀況惡化，更與死亡密切相關。

奇美醫傷口暨足部護理師魏秀慧表示，因應台灣邁入超高齡社會帶來的足部健康照護需求，奇美醫院2025年創新成立「專業足部護理照護」團隊，由醫師、足部護理師、傷口護理師、糖尿病衛教師等跨專業組成，為住院與門診個案提供全方位、個人化的足部健康服務，內容涵蓋足部健康檢查、問題趾甲處置、糖尿病足部預防衛教與復健運動指導，並採個案管理模式，必要時轉銜長照資源。

服務個案中，85歲康奶奶今年3月起飽受右腳大拇趾甲溝炎反覆疼痛困擾，多次至外院診所治療未見改善，甚至因長期服用止痛藥引發胃潰瘍住院治療。經奇美醫師評估轉介接受專業足部護理照護改善疼痛，回診時甲溝炎問題已獲控制。

復健護理師葉玲表示，研究指出，跌倒是高齡者第2大意外死亡原因，而足部結構的改變、肌力下降、感覺變遲鈍正是關鍵因素。隨著年紀增長足部會面臨皮下組織流失和皮下油脂減少，若能學習日常足部運動便可有效改善足部循環及感覺遲鈍的問題，再加執行下肢肌力運動，更可有效預防跌倒的發生。