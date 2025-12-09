糖尿病足部併發症勿輕忽 五年死亡率高過多數癌症
記者汪惠松／台南報導
糖尿病足部併發症5年死亡率高過多數癌症。奇美醫院為預防跌倒與截肢，2025年初成立「專業足部護理照護」團隊，提供糖尿病人全方位、個人化足部健康服務。截至10月累計服務364人次，成功幫助長輩解決多年困擾，重獲行動自由。
奇美醫護理部督導李穎俐指出，根據2020年美國研究資料顯示，糖尿病的醫療費用中有多達3分之1與下肢照護相關。糖尿病常見的下肢併發症5年死亡率高得驚人，例如有糖尿病足潰瘍者其5年死亡率為30.5％、下截肢者5年死亡率為46.2％、足踝上截肢者5年死亡率為56.6％，皆遠高於乳癌5年死亡率9.0％，甚至與所有癌症的平均死亡率31.0％相當，不僅代表糖尿病下肢併發症會讓健康狀況惡化，更與死亡密切相關。
奇美醫傷口暨足部護理師魏秀慧表示，因應台灣邁入超高齡社會帶來的足部健康照護需求，奇美醫院2025年創新成立「專業足部護理照護」團隊，由醫師、足部護理師、傷口護理師、糖尿病衛教師等跨專業組成，為住院與門診個案提供全方位、個人化的足部健康服務，內容涵蓋足部健康檢查、問題趾甲處置、糖尿病足部預防衛教與復健運動指導，並採個案管理模式，必要時轉銜長照資源。
服務個案中，85歲康奶奶今年3月起飽受右腳大拇趾甲溝炎反覆疼痛困擾，多次至外院診所治療未見改善，甚至因長期服用止痛藥引發胃潰瘍住院治療。經奇美醫師評估轉介接受專業足部護理照護改善疼痛，回診時甲溝炎問題已獲控制。
復健護理師葉玲表示，研究指出，跌倒是高齡者第2大意外死亡原因，而足部結構的改變、肌力下降、感覺變遲鈍正是關鍵因素。隨著年紀增長足部會面臨皮下組織流失和皮下油脂減少，若能學習日常足部運動便可有效改善足部循環及感覺遲鈍的問題，再加執行下肢肌力運動，更可有效預防跌倒的發生。
其他人也在看
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 54
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 3 天前 ・ 18
甲狀腺癌初期不痛、不癢！醫師提醒：脖子出現這些變化別輕忽
藝人立威廉近日公開罹患甲狀腺癌的消息，引發不少民眾關注。醫師指出，甲狀腺癌最常被忽略的原因，就在於早期幾乎不會疼痛，也不一定影響生活，許多人因此延誤檢查。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
藍莓抗發炎、護腸道！醫師教你正確清洗保留營養又去農藥
藍莓小小一顆，卻含有豐富花青素、膳食纖維與維生素，是抗氧化、抗發炎、護腸道的超級水果。不過市售藍莓可能有少量農藥或化學殘留，營養功能醫學醫師劉博仁教你用正確方法清洗，不但能去掉化學殘留又保留果實口感。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 1
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 33
30歲上班族自己煮「越吃越胖」！營養師見菜單搖頭：鈉含量爆表
不少人為了健康選擇自己煮飯，但選材不當恐越吃越傷身。營養師方慈聲分享，一名30歲上班族來到門診諮詢，強調他自煮半年後，腰圍竟增加5公分，檢查菜單後才發現問題所在，他選的食材包括冷凍炒飯、醬燒豬肋排及火鍋湯底等，都屬於調味重的食物，光是一餐就鈉含量超標。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 8
胎兒「子宮內消失」找不到！醫見「寄生在媽媽肝臟」急瘋：致死率高90倍
國際中心／綜合報導懷孕期間最擔心發生意外，近期中國陝西省西安市傳出一名40歲女子，由於月經晚了50天沒來，就醫檢查一抽血結果顯示自己「懷孕了」，但照超音波卻沒看到一點點懷孕跡象，擴大範圍檢查才在「肝臟」找到胚囊，經診斷發現，該女遇到危險度極高又罕見的子宮外孕「肝臟」腹腔妊娠情況。民視 ・ 1 天前 ・ 2
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
有感冒症狀提早吃藥更快好？醫給答案了 真相讓一票人傻眼
小時候，電視裡常播一個洗腦廣告：感冒用XX～用XX～咳嗽用XX～用XX～痠痛疲勞用～XX～有感冒前兆，提早用XX，以免二次感冒……相信大家都很熟悉！ 醫學無二次感冒用詞 無適當處置導致症狀加劇 傑足先登 傑登醫師說，一直想不透——「二次感冒」到底是什麼？印象中後來有改版，把二次感冒拿掉了。其實，這是廣告的行銷話術，醫學上並沒有「二次感冒」這個名詞。感冒是病毒感染，通常會自然痊癒；如果沒好好休息、睡眠不足、營養不均衡，症狀有時會持續個一兩週，或是又接觸到其他病毒，症狀加重或重複出現。廣告把這種「拖很久、或又被感染」的情況，包裝成是因為沒早點吃藥的緣故，導致了「二次感冒」，好讓大家覺得必須提早吃藥，而且一定要買XX來吃。 提早吃感冒藥不會影響病程 多休息、均衡飲食才好得快 傑登醫師強調，提早吃藥不會好得比較快，也不會預防二次感冒。症狀輕微時，提早吃感冒藥其實不會影響病程。而一般感冒是自限性疾病，也就是靠自身免疫力好起來的，充分休息、補充水分、均衡營養就多能痊癒。此外，感冒藥只是讓症狀緩解些，也就是讓身體舒服點，能好好休息吃飯，讓免疫力正常發揮用的。傑登醫師提醒，若變嚴重，如出現高燒、呼吸困常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光
57歲的徐曉晰，曾是MTV音樂頻道知名VJ，即使淡出演藝圈多年，身材依舊纖細緊實、肌膚光澤感滿分。她大方公開9種「吃不胖食物」，不靠節食也能維持好身形，現在就跟著她學聰明吃法！ 徐曉晰親授吃對食物也女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 1
醫大推「3護腎黑色食物」 黑豆和黑芝麻竟是營養炸彈
洪永祥指出，民眾若出現如早晨臉部浮腫、腰酸背痛、夜尿頻繁、四肢抽筋或掉髮增多等症狀，應警覺可能與腎功能退化有關。傳統中醫認為黑色對應五行中的「水」，與腎臟相符，因此主張攝取黑色食物可補腎。洪永祥強調，黑豆和黑芝麻雖被視為補腎聖品，實則為高磷、高鉀的「營養...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發起對話
腎臟壞掉就是吃太鹹？醫揭最可怕因素 外食7大類超NG
劉博仁醫師日前在臉書粉絲專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，他的一名患者三年前腎功能就已下降，他曾花大量時間叮嚀要多喝水、少吃加工品、外食避免高鈉、高磷、高鉀食物，並戒掉手搖飲。然而患者因工作繁忙，飲食習慣完全沒改善，直到上個星期再度回診時，病情已惡...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 1
隔夜西瓜有毒？4種食物絕對不能隔夜吃！涼拌小黃瓜、溏心蛋都上榜
隔夜食物到底安不安全？胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，許多人擔憂「隔夜」食物和飲水的安全性，常受網路謠言影響而過度恐慌。事實上，大多數隔夜食物只要妥善保存，仍可安全食用，但有4種食物隔夜後風險顯著增加，需健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 1
懷孕卻不見胎兒！檢查驚見「寄生母親肝臟」 醫：致死率90倍
近日，中國陝西省西安市一名40歲的女子，因停經50天前往醫院檢查，抽血確認已懷孕，但醫生透過超音波進一步檢查，卻未在子宮及輸卵管周圍找到孕囊，持續追查後竟發現，孕囊出現在該女子的肝臟表面。對此，專家說明，這屬於極為罕見的「肝臟妊娠」，是一種高危且罕見的子宮外孕類型，危險性極高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
睡一覺就走了！醫揭「4猝死徵兆」：睡醒頭痛要小心
低溫來襲恐造成猝死，醫師黃軒6日在臉書發布貼文指出，早上太冷有醫護人員凌晨在家睡夢中猝死，黃軒表示，俗稱的「睡眠猝死」不是都市傳說，也不是命太薄，這是一連串身體微弱幾乎察覺不到的警訊，累積到臨界點後，在夜裡悄悄關掉開關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
38歲女打瘦瘦針「竟反胖2公斤」 醫：易有壓力、情緒化不適合
高雄一名女性成衣店老闆因壓力過大導致「瘦瘦針」不僅無效，反而體重增加。阮綜合醫院身心科洪櫻娟醫師指出，這名患者在施打減重針後不但出現噁心嘔吐、情緒焦躁等副作用，體重還增加了2公斤，最終確診為「壓力肥」，透過舒壓治療才成功減重。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「這1鍋底」以為清淡，竟比奶鍋更肥！ 營養師揭「驚人真相」：藏油、藏糖、還先爆炒
雖然說台灣人吃鍋不分季節，但冬天吃鍋特別療癒！尤其很多愛喝湯的人，最喜歡那種滑順濃郁的湯頭，一不小心就喝了好幾碗，但可要注意了，火鍋湯底可是隱藏版的熱量地雷，一碗下肚，不只熱量飆高，連油脂、鈉含量都爆表。 有些鍋底看起來清淡 卻暗藏高油高鹽陷阱 ▲紅燈區（高油高鹽，盡量不選）這些湯底油脂與鈉含量高，熬煮越久越濃稠，熱量加乘不知不覺就破表•麻辣鍋 810 kcal•起司牛奶鍋 305 kcal•酸菜白肉鍋 375 kcal•番茄鍋 415 kcal•叻沙鍋 412 kcal•沙茶鍋 285 kcal ▲黃燈區（中等熱量，偶爾吃就好）想吃有味道又不太負擔，可以偶爾選，但還是建議控制湯量，才不會攝取過多鈉•牛奶鍋 210 kcal•南瓜鍋 165 kcal•藥膳鍋 170 kcal•石頭鍋 160 kcal•泡菜鍋 160 kcal ▲綠燈區（負擔較低，優先選）這類湯底較清爽且負擔低，特別推薦想控油控鹽的族群優先選擇•昆布鍋 35 kcal•菌菇鍋 80 kcal•胡椒豚骨鍋 93 kcal•酸白菜鍋 95 kcal•味噌鍋 75 kcal•白開水鍋 0 kcal 這樣吃 減少負擔 營養師高常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1
「這類人」注意！長期高劑量補 B6、B12 肺癌風險飆4倍
維他命B群向來被視為提升代謝與增加活力的保健選擇，但一項於2017年發表在《臨床腫瘤學期刊》（Journal of Clinical Oncology） 的研究，卻為男性長期補充高劑量維生素B6、B12敲響警鐘。研究指出，男性若長期每日攝取遠高於一般建議量的B6或B12，其肺癌風險恐比未使用者增加兩到四倍，尤其是吸菸者，風險更明顯上升。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 2
越喝肚子就越大！「受害」醫師：能量飲，我是終身不再碰
最近「能量飲」的討論很夯，當然別說小孩，成人也最好不要喝。姜冠宇醫師表示，他要講的是「隱藏型肥胖」，學術上稱為「正常體重肥胖（NWO）」。意思是說BMI是正常的，但是看肚子腹圍早就超標的，也就是你越喝，肚子就越大！講三遍！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話