糖尿病足部併發症「死亡率高過癌症」 醫示警銀髮族成高風險族群

台灣邁入超高齡社會，銀髮族足部健康問題逐漸升溫。奇美醫院指出，一名85歲康姓老婦因反覆甲溝炎疼痛多月，直到轉至「專業足部護理照護」後，才獲得控制。醫院亦提醒，糖尿病患者是高風險族群，相關醫療費用三分之一都與下肢照護有關，研究顯示，糖尿病足潰瘍者5年死亡率30.5%，遠高於乳癌的9%。

奇美醫院分享一起案例，康婦從今年3月起，飽受右腳大拇趾甲溝炎反覆疼痛困擾，不僅多次治療無效，甚至因長期使用止痛藥引發胃潰瘍住院。她在6月接受醫院評估後，轉介至「專業足部護理照護」治療，7月回診時，甲溝炎已受控制，康婦深刻感受到足部護理的重要性，並主動邀先生一起接受評估。

糖尿病足部併發症致死率驚人

奇美醫院護理部督導李穎俐指出，糖尿病醫療費用中有三分之一與下肢照護相關。研究顯示，糖尿病足潰瘍者五年死亡率30.5%，下截肢46.2%，足踝上截肢更高達56.6%，皆遠高於乳癌五年死亡率9%。台灣高齡化讓銀髮族成為高風險族群，血糖控制不佳將增加併發症機率。

李穎俐強調，糖尿病照護應從治療推前到「預防」，包含規律足部檢查、良好血糖控制與專業足部護理介入，皆是避免截肢的核心策略。

冬季三大足部風險來襲

奇美醫院也指出，氣溫下降導致血液循環減弱、皮膚乾燥與神經敏感度下降，讓冬天成為銀髮族足部問題高峰期。常見狀況包含足跟龜裂、角質增厚、腳趾間濕疹與循環不佳，皆可能影響步態並增加跌倒風險。

長者跌倒風險高 足部退化是關鍵因素

研究顯示，跌倒為高齡者第二大意外死亡原因。護理師指出，隨年紀增加，皮下組織與油脂減少，再加上冬季乾燥，更易誘發足部傷口與感染。若能規律進行足部運動並增加下肢肌力訓練，可有效降低跌倒風險。

護理師魏秀慧提醒，冬季是守護長者足部健康的重要時期，建議家屬協助長輩挑選好走的鞋款、每天檢查雙腳、注意皮膚狀況，透過正確保養與早期介入，讓長者冬季行走更安心。