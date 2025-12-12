【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】銀髮族為糖尿病高風險族群，一旦血糖控制不佳恐造成併發症，糖尿病常見的下肢併發症5年死亡率高得驚人！包括糖尿病足潰瘍、下截肢、足踝上截肢，皆遠高於乳癌5年死亡率9.0%，甚至與所有癌症的平均死亡率31.0%相當，值得注意。

糖尿病足部併發症，5年死亡率竟高過多數癌症！高齡注意足部護理，更要暖腳

1名86歲失智症王爺爺因雙足厚甲導致嵌甲，導致長年疼痛。由於指甲過厚且難以處理，只要碰到指甲王爺爺就生氣喊痛，因此家屬多年來不敢修剪，造成指甲問題日益嚴重。王爺爺於今年8月住院期間，接受奇美醫院「專業足部護理照護」，順利解除困擾多年的嵌甲問題，不僅緩解了爺爺的疼痛，也讓家屬大大鬆了一口氣。

另1名85歲康奶奶，自今(2025)年3月起飽受右腳大拇趾甲溝炎反覆疼痛困擾，連帶影響行走意願。多次至外院及診所治療皆未見改善，甚至因長期服用止痛藥引發胃潰瘍住院治療。康奶奶在6月經奇美醫院整形外科醫師評估後，轉介接受「專業足部護理照護」。在團隊處置下疼痛改善，7月回診時甲溝炎問題已獲控制，康奶奶因此深刻感受到專業足部護理的重要性，甚至主動邀請先生一起接受足部健康評估與照護。

超前佈署！奇美醫院打造高齡族群「足」部防線

奇美醫療財團法人奇美醫院傷口暨足部護理師魏秀慧表示，因應臺灣邁入超高齡社會帶來的足部健康照護需求，奇美醫療財團法人奇美醫院於2025年創新成立了「專業足部護理照護」團隊。這項服務由醫師、足部護理師、傷口護理師、糖尿病衛教師等跨專業成員共同組成，為住院與門診個案提供全方位、個人化的足部健康服務。這項服務內容涵蓋足部健康檢查、問題趾甲處置、糖尿病足部預防衛教與復健運動指導，並採個案管理模式，必要時轉銜長照資源。截至10月已累計服務364人次，成功幫助長輩解決多年困擾，重獲行動自由。

冬季足部三大隱藏風險：龜裂、循環差、感覺遲鈍

奇美醫療財團法人奇美醫院護理部復健護理師葉玲說明，進入寒冷的冬季，四肢動不動便凍得像冰塊，也是銀髮族足部問題的高峰期。氣溫下降會造成血液循環減弱、皮膚乾燥龜裂、神經敏感度下降，使長者更容易出現足部傷口、感染等問題，間接影響行走步態，甚至引發跌倒。

研究指出，跌倒是高齡者第二大意外死亡原因，而足部結構的改變、肌力下降、感覺變遲鈍正是關鍵因素。隨著年紀增長，足部會面臨皮下組織流失、和皮下油脂減少，加上冬季環境乾燥，較易出現足跟龜裂性傷口、腳趾間濕疹、角質快速增厚、血液循環變差等生理變化，使長者步步驚險。若能學習日常足部運動，便可有效改善足部循環及感覺遲鈍的問題，再加執行下肢肌力運動，更可有效預防跌倒的發生。

冬天保暖不只要暖身，更要暖「腳」

護理師魏秀慧呼籲，冬季是守護長者足部健康的重要關鍵期，建議家屬多關心長輩的「足」健康，挑選好走的鞋子、注意皮膚的狀況和每日檢查雙腳，透過正確保養、早期發現與跨專業照護，讓銀髮族在冬季也能走得更穩、更安心。

糖尿病足部併發症5年死亡率驚人，預防性足部照護刻不容緩

奇美醫療財團法人奇美醫院護理部督導李穎俐指出，根據2020年美國研究資料顯示，糖尿病的醫療費用中有多達三分之一與下肢照護相關。糖尿病常見的下肢併發症5年死亡率高得驚人！如有糖尿病足潰瘍者其5年死亡率為30.5%、下截肢者5年死亡率為46.2%、足踝上截肢者5年死亡率為56.6%，皆遠高於乳癌5年死亡率9.0%，甚至與所有癌症的平均死亡率31.0%相當，不僅代表糖尿病下肢併發症會讓健康狀況惡化，更與死亡密切相關。

冬季是守護長者足部健康的重要關鍵期，建議家屬多關心長輩的「足」健康，挑選好走的鞋子、注意皮膚的狀況和每日檢查雙腳，透過正確保養、早期發現與跨專業照護，讓銀髮族在冬季也能走得更穩、更安心。（圖片提供／奇美醫院）

臺灣高齡化社會下銀髮族為糖尿病高風險族群，血糖控制不佳會進一步增加糖尿病足部併發症的風險。因此，防治重點不應僅停留在治療階段，更應往前移至「一級預防與潰瘍緩解期(remission phase)」的積極照護。「規律的足部檢查、良好的血糖控制與專業足部護理介入」，是協助糖尿病病人避免截肢的關鍵策略。

資料來源：華人健康網

https://www.top1health.com/Article/248/97363

