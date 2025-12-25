糖尿病長期血糖控制不佳 耳穴保健、中藥調理助控管

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市立聯合醫院指出，一名60歲男性，罹患第二型糖尿病多年，長期血糖控制不佳，並出現易疲倦、手腳冰冷與下肢水腫等症狀，前往聯合醫院中興院區中醫科就診，經過三個月的中藥調理，白天精神明顯好轉，末梢循環改善，手腳冰冷減輕，糖化血色素由9.5%降至7.6%，現於中醫門診持續穩定治療中。

台北市立聯合醫院中興院區中醫科醫師鄭雅楨提出糖尿病診斷標準如下：

1. 空腹血漿葡萄糖≧126mg/dL。

2. 口服75公克葡萄糖耐受試驗中第2小時血漿葡萄糖≧200mg/dL。

3. 糖化血色素≧6.5%。

4. 高血糖症狀(包括多尿、頻渴和體重減輕)且隨機血漿葡萄糖≧200mg/dL。

鄭雅楨指出，糖尿病在中醫屬「消渴」範疇，其成因多與飲食失衡、情緒壓力、過度疲勞等因素相關，可造成氣虛血瘀、燥熱痰濁，進而損及肺、脾、腎三臟功能，「多飲、多食、多尿、體重減輕或尿液帶甜味」為其典型表現。

鄭雅楨說明，糖尿病的病機核心為「陰津虧損、燥熱偏盛」，中醫認為此狀態呈現「陰虛為本、燥熱為標」，彼此互為因果，陰虛加重身體燥熱發炎狀態，燥熱反過來又進一步消耗身體體液養分。因此，中醫治療除著重清熱生津、益氣養陰外，也會依個人體質加入不同調理方式，藉由調整陰陽氣血、改善臟腑機能，達到穩定血糖並提升整體身體狀態。

鄭雅楨也提醒，糖尿病患者日常生活飲食注意事項如下：

