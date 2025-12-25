糖尿病長期血糖控制不佳 耳穴保健、中藥調理助控管
〔記者孫唯容／台北報導〕台北市立聯合醫院指出，一名60歲男性，罹患第二型糖尿病多年，長期血糖控制不佳，並出現易疲倦、手腳冰冷與下肢水腫等症狀，前往聯合醫院中興院區中醫科就診，經過三個月的中藥調理，白天精神明顯好轉，末梢循環改善，手腳冰冷減輕，糖化血色素由9.5%降至7.6%，現於中醫門診持續穩定治療中。
台北市立聯合醫院中興院區中醫科醫師鄭雅楨提出糖尿病診斷標準如下：
1. 空腹血漿葡萄糖≧126mg/dL。
2. 口服75公克葡萄糖耐受試驗中第2小時血漿葡萄糖≧200mg/dL。
3. 糖化血色素≧6.5%。
4. 高血糖症狀(包括多尿、頻渴和體重減輕)且隨機血漿葡萄糖≧200mg/dL。
鄭雅楨指出，糖尿病在中醫屬「消渴」範疇，其成因多與飲食失衡、情緒壓力、過度疲勞等因素相關，可造成氣虛血瘀、燥熱痰濁，進而損及肺、脾、腎三臟功能，「多飲、多食、多尿、體重減輕或尿液帶甜味」為其典型表現。
鄭雅楨說明，糖尿病的病機核心為「陰津虧損、燥熱偏盛」，中醫認為此狀態呈現「陰虛為本、燥熱為標」，彼此互為因果，陰虛加重身體燥熱發炎狀態，燥熱反過來又進一步消耗身體體液養分。因此，中醫治療除著重清熱生津、益氣養陰外，也會依個人體質加入不同調理方式，藉由調整陰陽氣血、改善臟腑機能，達到穩定血糖並提升整體身體狀態。
鄭雅楨也提醒，糖尿病患者日常生活飲食注意事項如下：
更多自由時報報導
健檢好好看》降血糖簡單 營養師：多膳食纖維
健康網》白蘿蔔精華「1部位」丟錯太可惜！ 專家：維生素A高2300倍
7旬翁攝護腺肥大 1夜起床5次！「醫療級三秒膠」好好睡
健康網》甜食+酒精+熬夜「年末3連擊」！ 恐釀腸胃與心血管急症
其他人也在看
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 86
腰果、荔枝都上榜！10大常見有毒食物 醫示警：恐吃一點就致命
有毒的食物有哪些？曾被譽為「全球最帥醫生」的Doctor Mike指出，較常見的食物如未熟荔枝、未處理腰果等10樣，它們含有大小不一的毒性，達到一定劑量就可能引發食物中毒，也示警比較毒的食物如河豚（廚師未妥善處理）、發芽馬鈴薯「吃下去可能會殺了你」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 8
麻衣爸胰臟癌「只剩幾天」！醫喊「1症狀」是前兆：很難發現
日籍藝人佐藤麻衣2023年離婚後，原打算回歸台灣演藝圈，但去年父親確診胰臟癌二期，她因此暫停工作。她23日表示，其父生命已進入倒數「只剩幾天」。醫師表示，研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 8
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
張鈞甯帶員工減肥18kg超神！61→43kg搖身一變，居然吃炸雞也能瘦、完全不餓肚子！
張鈞甯帶員工 9 個月瘦了 18 公斤真的太狂！身為演藝圈公認的女神，張鈞甯的自律不只讓自己狀態維持超好，連身邊員工都成功被「帶瘦」。助理從 3 月的 61kg 到 12 月只剩 43kg，整整少了女人我最大 ・ 1 天前 ・ 13
台南女失眠7年⋯夜醒睜眼到天明！中醫調理「1臟器」2個月一覺到天亮
台南一名64歲王姓婦人飽受失眠之苦長達7年之久，經常躺床超過1小時仍難以入睡，好不容易睡著，又在凌晨醒來後就睜眼到天明，只能開電視讓自己感到疲憊才能勉強入睡。王婦不想依賴安眠藥，轉而前往台南市立醫院中醫部求診，經過約2個月調理，成功改善睡眠品質，不只能在10分鐘內入睡，還能一覺到天亮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
4歲女童全身起紅疹驗出梅毒！竟是奶奶日常「疼孫舉動」惹禍
中國安徽一名4歲女童近日全身突然出現紅疹，起初在地方醫院被診斷為皮膚過敏，但服藥後病情未見好轉，轉往大型醫院檢查，確診為後天性梅毒，感染源竟是女童的奶奶。醫師指出，奶奶患梅毒未接受治療，每天常用「嘴巴」餵食女童，才導致傳染。鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
諾羅病毒高峰期來了 專家警告：食用「這2種食物」要特別小心
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】根據衛生福利部食品藥物管理署統計，104年至112年間，諾羅病毒為國內食品中毒最主要病因，且好發於每年11月至隔年3月。諾羅病毒會引起急性腸胃炎，人類為唯一宿主，主要經糞口途徑傳播，即使少量病毒也能致病，傳染力極高。 冬季高峰期來臨 接觸污染物即有風險 諾羅病毒可長時間存在於患者的糞便與嘔吐物中，透過共食食物、水、器皿，或接觸受污染的物體表面而感染，因此確實進行環境清潔與消毒相當重要。 臺北市政府衛生局表示，常見引發食品中毒的食物包括受污染的生蠔、生魚片，以及未經充分加熱的即食食品，如三明治與生菜等。高風險族群包含長者、孕婦、嬰幼兒與免疫力較弱者，人口密集的飯店、校園與餐飲場所更須提高警覺。 症狀多為腸胃炎 潛伏期約一至兩天 臺北市政府衛生局指出，感染後約24至48小時出現症狀，常見表現為噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，部分患者會有輕微發燒，病程多於1至10天內逐漸恢復。 四大防疫重點 防止群聚感染擴散 臺北市政府衛生局提醒，民眾與食品業者可透過勤洗手、避免生食、確實區隔病患及加強環境消毒來降低感染風險。飲水應煮沸後再飲用，食物需充分加熱，諾羅病毒於85至90°C健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 7
吃5年垃圾食物「心臟衰竭亡」！少女腸道竟抽7公升積液
國際中心／楊佩怡報導印度北方邦（Uttar Pradesh）日前發生一起引發社會關注的少女病逝案。就讀高二的16歲少女阿哈娜（Ahana）在本月21日於全印度醫學科學學院（AIIMS）不幸去世。事後家屬聲稱死因是「長期食用垃圾食物導致腸道感染」，此說法因具衝擊性在網路上迅速傳開，引發廣泛恐慌。然而，院方與醫學專家隨後出面澄清，該說法並無科學根據。民視 ・ 3 小時前 ・ 9
河南醫院一上午「11人確診食道癌晚期」 醫痛心：恐活不過5年
陸媒報導，大陸河南鄭州一間腫瘤醫院，醫師本月18日上午做了11個超聲波內視鏡檢查。令人震驚的是，11位患者竟然全部被診斷為「食管癌晚期」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
不是瀉藥！「它」是治便秘新神器：直接震出大便 還沒副作用
有些人即使多吃蔬果、規律運動，吃了瀉藥，仍會便秘。醫師李柏賢表示，最新研究發現，便秘者可望透過「物理治療」靠解決便秘，方法是睡前吞一顆震動膠囊，膠囊在大腸內會定時微震動，把糞便往前推，隔天膠囊即隨著糞便排出，為便秘者提供一個有效治療的選擇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
小腹怎麼都瘦不下來？研究證實「碳水這樣吃」肚子變平、代謝變快
肚子怎麼瘦都瘦不下來，難道真的是基因的錯？不少人為腹部脂肪苦惱，其實問題不只在吃太多，而是吃得不對。醫師指出，與其天天節食，不如聰明安排「高、中、低碳日」的碳水循環，才能破解小腹脂肪卡關的困境。健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 1
失智不是突然來！譚敦慈公開「護腦餐盤」：每天2碗菜＋2水果、每週吃魚，幫大腦慢慢存資本
根據衛福部於2024年公布的最新調查數據，台灣65歲以上長者的失智症盛行率已達7.99%，等於每100位長者中，就有將近8人罹患失智症。隨著人口快速老化，推估至2050年，65歲以上長者失智率將攀升至11.1%，全台失智人口恐突破百萬人。看似遙遠的「失智症」，其實正一步步逼近熟齡世代的生活。人稱「無毒教母」的譚敦慈就提醒，與其恐慌，不如把「預防失智」落實在日常裡，從飲食、運動、社交到生活環境，一點一滴累積。她笑說，自己最怕的不是老，而是失智，「因為我這一輩子都遇到好男人，我怕忘了他們。」幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 3
「好萊塢最強反派」中風病逝！每42分鐘奪1命 決戰秋冬殺手保命4招
曾在《魔宮帝國》、《末代皇帝》、《007：殺人執照》等經典電影中演出，被譽為「好萊塢反派專業戶」的日本裔演員田川洋行（Cary-Hiroyuki Tagawa），於美國時間12/4在加州病逝，享壽74健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
早餐吃包子饅頭會胖嗎？吃對順序就不怕血糖飆升，營養師揭２大地雷組合
現代人生活忙碌，饅頭、包子因便利性成為許多上班族的早餐首選，然而這些精緻澱粉食物卻可能成為血糖控制的隱形殺手。對於需要管理血糖或體重的民眾而言，如何聰明享用這些傳統美食，避免造成血糖劇烈波動，已成為健食尚玩家 ・ 3 小時前 ・ 1
糖尿病怎麼吃才不惡化？醫曝避開5類食物、補對5種營養 3習慣助控血糖
糖尿病治療不只靠吃藥。醫師馮傑森（Jason Fung）指出，控制血糖關鍵在於減少胰島素波動，建議避開澱粉、甜食與加工食品等5類食物，並多攝取蔬菜、優質蛋白質與好油脂，同時透過飯後散步、間歇性斷食等習慣改善代謝、穩定血糖。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
花生「換成這樣吃」反有助減重！專家揭真正原因 對便祕也有用
「花生」雖然名稱中帶有「堅果」，實際上屬於豆類。許多人對花生的印象是熱量偏高，但其實花生富含膳食纖維與鎂，對於維持腸道環境、支持體態管理相當有幫助。日本網站「tsuyaplus.jp」分享，花生直接食用當然不錯，若改以花生醬的形式攝取，對身體調整的幫助還可能更加明顯。 為什麼花生有助於體態管理？ 2個關鍵原因 1、膳食纖維豐富，有助腸道健康花生所含的膳食纖維量，與核桃、大豆相近，其中又以不溶性膳食纖維為主。對於平時食量較少、排便不順，或蔬菜攝取不足的人來說，是不錯的營養來源。不溶性膳食纖維在腸道中會吸水膨脹，可刺激腸壁、促進腸道蠕動，有助於維持順暢。不過需要注意的是，一次攝取過量反而可能引起不適，因此仍建議適量食用。 2、鎂含量高，支持醣類與脂質的正常代謝鎂具有幫助腸道保留水分的作用，在臨床上也常被作為調整腸道狀態的成分使用，可支持順暢的消化運作。此外，鎂還能協助提升胰島素的作用效率。胰島素負責將飲食中的醣類轉換為能量，同時也與脂質儲存機制有關。當胰島素運作不順時，多餘的醣類較容易轉為脂質累積；而鎂的參與，有助於讓醣類更順利被運用為能量。同時，鎂也被認為具有與脂質結合、使吸收速度較為平常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
5年來只吃垃圾食物！16歲印度少女腸道感染「抽出7公升積液」心臟衰竭亡
印度北方邦一名16歲女高中生，因長年喜愛吃速食，導致腸道嚴重受損、感染，22日上午因併發心臟衰竭身亡。德里全印醫學科學研究所（AIIMS）的醫師認為，女高中生不健康的飲食習慣導致腸道沾黏，進而損害消化系統，導致傷寒、結核病等併發症，最終因心臟驟停喪命。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3
男反覆高燒！奔波醫院找不到原因 醫揪1病
[NOWnews今日新聞]一名63歲個案去年底開始出現不明原因的反覆高燒，多次奔波診所與各大科別求診，卻始終找不到原因，到醫院就醫時，檢查都找不到病因，最後透過心臟超音波檢查，確認個案罹患三尖瓣重度閉...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 發起對話
中年男長期吃心律藥未回診 臉變藍灰色罹「藍人症候群」
一名51歲男子因臉部出現異常藍灰色變化就醫，經診斷為長期服用抗心律不整藥物amiodarone所導致的「藍人症候群」，洪正憲藥師提醒，服用高監測需求藥物時，必須定期回診追蹤。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1