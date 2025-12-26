糖尿病飲食禁忌大破解！遇到這情況「糖」變救星 正確吃糖保命法
糖尿病患者常常會對飲食感到驚慌失措，糖尿病可以吃糖嗎？可不可以喝含糖飲料？其實幾乎沒有糖尿病患者不能吃的食物，當然也包含糖，只是要更加控制量與時機點。
蔗糖、果糖 哪種更危險？
營養師林世航指出，糖可以大致上分成蔗糖或果糖類，蔗糖會是更容易吸收而造成血糖上升，對於健康人而言，常態攝取蔗糖會有肥胖、增加糖尿病風險問題。但對於已經罹患糖尿病的糖友而言，若是血糖常常忽高忽低，也與提升心血管疾病等併發症風險有關。
林世航表示，果糖造成的血糖反應雖然較為平緩，但果糖會在人體代謝成脂肪，對於正常人而言也容易造成脂肪肝、血脂高的問題。對於糖友而言，果糖在血糖控制上雖然較好，但會有血脂問題，應減少果糖飲料的攝取。
糖尿病能吃糖嗎？1情況不為過
林世航認為，糖尿病患者偶爾為之不為過，久久喝一次含糖飲料、吃一次蛋糕、吃一點糖果，雖容易讓血糖在短時間攀高，但因為有服用藥物與打胰島素，且若血糖控制狀況不錯，不會造成長期性的危害。
不過，林世航提醒，如果已經是血糖控制不好的糖尿病患，則可能有著長期飲食控制問題、不按時服藥的狀況，因此盡量避免偶爾吃糖，先將血糖控制到目標值優先。
低血糖怎麼辦？這樣吃糖才正確
「糖尿病患者最害怕的症狀不是高血糖，而是低血糖。」林世航強調，糖尿病患發生低血糖，容易造成休克而有死亡危險，此時就需要快速提升血糖，讓血中的葡萄糖增加，以供給大腦養分。
林世航表示，糖尿病患者若發生冷顫、暈眩時，應立即攝取1份15克糖的食物，可以緩解低血糖的症狀，如一罐養樂多、一罐含糖汽水、果汁120c.c.，且等10至15分鐘的時間，不舒服的感覺才會消失。
林世航提醒，此時需要再量一次血糖，確認血糖是否恢復，若無恢復才能再補15公克糖的食物；低血糖症狀有點難熬，但是如果一次吃到舒服為止，很容易造成補過頭，反而讓低血糖變高血糖了。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／好食課
