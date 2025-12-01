糖尿病一定會截肢嗎？就怕傷口難癒合！醫用「幹細胞」逆轉截肢危機

糖尿病不僅影響血糖，更可能導致下肢病變，引起糖尿病足甚至截肢！59歲陳小姐罹患糖尿病多年，足跟受傷後癒合不良，傷口潰爛如半顆棒球般大，因循環不良惡化至骨頭外露，多次清創卻未見改善。亞東醫院跨科別醫療團隊首度結合脂肪幹細胞與自體血小板生長因子（PRP）複合療法，成功讓深可見骨的傷口癒合9成，保住下肢免於截肢命運。







糖尿病足潰瘍恐下肢壞死



糖尿病足潰瘍向來是糖尿病患者最畏懼的併發症之一，原因與神經病變、周邊動脈疾病和足部受力不均有關。由於糖友血糖過高，白血球功能不佳，造成傷口易受感染、不易癒合，嚴重者常走向截肢後果，嚴重影響行動能力及生活品質。

亞東醫院副院長張至宏表示，全台超過250萬名糖尿病患者中，約有1.5成可能發生足部潰瘍，一旦截肢，其5年死亡率高達70%，危險程度甚至勝過多種癌症。為挽救患者肢體，亞東醫院醫療團隊啟動跨科合作，由心臟血管內科醫師先進行血管循環再灌流手術改善局部血流，恢復下肢循環，並配合整形外科施以脂肪幹細胞治療，首創搭配PRP治療，加快細胞修復速度。





幹細胞加PRP治療促進癒合



亞東醫院整形外科主任張惇皓表示，脂肪幹細胞具備促進血管新生、抑制發炎等特性，搭配可加速組織修復的PRP，雙管齊下能更有效促進大面積傷口的癒合與再生。經過兩個月的治療後，讓患者傷口從原有的15平方公分縮至僅餘1平方公分，癒合率達9成，現已能正常行走、恢復日常活動。

張惇皓指出，脂肪幹細胞具備可分化為皮膚等組織、分泌大量生長因子、促進血管新生，並具備抗發炎與免疫調節等多重功能，即使血管再通暢的手術成功，若局部壞死組織未改善，仍可能面臨截肢風險；若能結合兩項治療，才能達到最佳的組織重建效果。

張惇皓提到，糖尿病患者若血糖控制不佳，易因神經病變與末梢循環不良，使足部傷口不易癒合；看似微小的破皮若未妥善處理，可能迅速惡化為潰瘍甚至面臨截肢風險。建議糖友應養成定期檢查足部、保持皮膚清潔乾燥、穩定控制血糖與血壓，並在出現傷口時及早就醫的習慣。

張至宏表示，為提升更多糖尿病足病友的傷口癒合速度，亞東醫院醫療團隊依照特管辦法計畫，規劃以PRP作為輔助治療，加速血管新生與組織修復，成功逆轉截肢危機，對於多重慢性病且傷口複雜的患者來說，尤具臨床價值。

張至宏指出，隨著「再生醫療雙法」（包括《再生醫療法》、《再生醫療製劑條例》）將於2026年元旦上路，提升醫療技術與產品的安全性與信任度，對病患而言，未來接受細胞或基因治療時可獲得更高保障，亞東醫院將持續致力於脂肪幹細胞用於退化性關節炎、膝軟骨缺損等臨床應用。他也提醒，糖友在日常生活中務必重視足部保養，若傷口未及時治療，將可能面臨不可逆的嚴重後果。

「再生醫療雙法」2026年上路









