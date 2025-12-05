糖尿病.氣喘照護特色 台中慈院獲肯定

飲食型態改變，台灣糖尿病人口，大約每10人就有1人，還有氣喘盛行率也不相上下，但兩項慢性病，都容易引發多重共病。因此台中慈院，特別著重這方面照護，獲得康健雜誌評選肯定。

張小姐因為氣喘，在加護病房住一星期才穩住病情，氣喘反覆發作多年已算資深病友，她卻直到這次換了醫院看病，才學會如何與氣喘相處。 氣喘病友張小姐：「這次來這邊的時候，就會比較知道說，原來就是我們當病情發作，比較緩和的時候，可以透過一些運動，讓自己的心肺功能提升 。」

台中慈院呼吸治療師沈慧怡：「尤其是咳嗽完 因為咳嗽用力，氣管比較容易縮緊 緊縮，所以就是咳嗽完，我們就做一下呼吸調整。」

氣喘照護困難在於患者能否在日常遵從指示，以及追蹤健康變化，也需遠離危險因子與戒斷，台中慈院深入社區推廣開設戒菸班。 台中慈院呼吸治療科主任陳立修：「有氣喘體質的病人，再加上吸菸的確會更嚴重 更難控制，所以氣喘病人 我們是都希望，更要戒菸 更要保護到肺部 。」

醫療團隊的用心不只病友能感受到，也在康健雜誌2025年的評選中，獲得「氣喘」以及「糖尿病」照護特色標章。 台中慈院內科部主任宋育民：「有時候是雙向的，我們看視網膜的照相，如果發現有糖尿病視網膜的病變，我們就趕快轉給眼科醫師，相對的 眼科醫師也會，在初診一些他們的患者，看到有視網膜的病變，就趕快來給我們把血糖調控好 。」

照護趨勢拓展為跨科別整合，在病友自身都還不知道身陷危險時，醫療團隊已經專業介入，全面提升照護。

