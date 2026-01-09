糖尿病、腎病友必看！ 211TOP餐盤助穩定血糖與護腎





【NOW健康 吳思奕／新北報導】60歲的黃女士於10年前確診糖尿病，多年來一直努力控制飲食、避免甜食，維持血糖穩定。但日前於回診追蹤時卻發現腎功能指數下降，擔心會走上洗腎一途的她，上網搜尋慢性腎臟病飲食資訊，看到「低蛋白、低鉀、低磷」等原則後愈發焦慮，幾個月內爆瘦5公斤。直到至腎臟科就醫，在藥物治療與「211 TOP 餐盤」飲食指導下，數月後血糖與腎功能逐漸穩定，體重也恢復正常。



全台洗腎人口逾8萬 密度全球之冠 糖尿病是主因



台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳指出，目前全台已有超過8萬人接受洗腎治療，是全球洗腎密度最高的地區，其中近半數與糖尿病有關。65歲以上族群中，每3人就有1人罹患糖尿病，若血糖長期控制不佳，將來需要仰賴洗腎的風險就會大幅上升。台灣長期偏愛高糖與精緻飲食，是洗腎人口逐年攀升的重要原因，減少食用含糖飲料、精緻澱粉與甜食已刻不容緩。

然而，進入糖尿病、腎臟病階段後，飲食管理往往更加複雜。坊間多數資訊只告訴病人「不能吃什麼」，沒有教導「該怎麼正確吃」，讓許多病人因此陷入恐懼與迷惘。台北慈濟醫院營養科副主任江政陽指出，臨床上常見糖尿病合併腎臟病病人因擔心血糖而過度限制主食，反而造成熱量不足、體力下降。其實，糖尿病及腎臟病病人應均衡攝取蔬菜、水果、全穀類、豆類、植物性蛋白、不飽和脂肪與適量堅果，同時減少加工肉品、精製糖類食物與含糖飲料。建議每日熱量攝取為每公斤體重25～35大卡，蛋白質約每公斤體重0.8g，重點在於「均衡」、「適量」與「正確選擇」。



211TOP 餐盤蔬果占1/2、植物飲食為主 幫助穩血糖與護腎



因應臨床需求，王奕淳攜手營養師團隊，參考2022年KDIGO國際指引，設計出211 TOP 餐盤原則，重點如下：



▸2： 每日餐盤中應有1/2來自蔬菜與水果



▸1： 每日優質蛋白質與全穀類主食各1/4



▸T（Tea）： 代表足夠水與無糖茶



▸O（Oil）： 代表健康好油



▸P（Plant-based diet）： 以植物為主的飲食





▲「211TOP餐盤」以蔬果占1/2、蛋白質與全穀各1/4，搭配足量飲水、健康好油與植物性飲食，協助穩定血糖與腎功能。（圖／台北慈濟醫院提供）



這樣以蔬食為主的飲食模式，不僅較容易達到低蛋白、低磷的目標，也有助於改善酸血症，減緩腎功能惡化，並可降低尿毒素生成、促進腸道健康。營養師團隊也將餐盤發展為3天共9餐的實際示範菜單，兼顧營養、電解質平衡與美味。



臨床追蹤發現，超過3成病人依循「211 TOP 餐盤」飲食後，血糖控制顯著改善，腎功能也趨於穩定。王奕淳表示，醫療類的書籍常令人覺得枯燥乏味，但真正能讓病人接受並改變的，往往是一個個貼近生活的故事。因此，他將醫學知識轉化為「衛教小說」，以有趣的故事開始，介紹疾病理論，再引用實證醫學，提供健康處方籤，最後回到溫暖的故事，讓民眾可以輕鬆就吸收減糖、護腎的正確觀念。



# 首圖來源／Freepik



