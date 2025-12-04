「糖尿病」要改名？43％民眾排斥與糖友結婚 國健署說話了
記者蔣季容／台北報導
根據最新糖尿病年鑑數據，台灣現已有超過250萬名糖友。最新研究顯示，部分台灣民眾仍對糖尿病有負面印象，有43.3%民眾對於家人與糖友聯姻感到猶豫，15.2%認為「糖尿病」病名令人不悅。對此，衛福部國民健康署署長沈靜芬表示，糖尿病只要好好控制、調整，其實跟一般民眾是一樣的，並呼籲高風險族群應把握免費健康檢查機會及早篩檢。
糖尿病關懷基金會今（4）日舉辦記者會，執行長李弘元指出，這項於去年（2024年）針對近千名的台灣成年人所進行的調查顯示，大多數民眾願意與糖友進行日常互動，如交友（96.2%）、密切合作（94.4%），因此平時並無太大的問題。然而，在更深層的人際關係上，仍存在明顯落差，43.3%民眾對於家人與糖友建立親密關係或結婚感到猶豫；另有15.2%認為「糖尿病」病名「令人不愉快」。
沈靜芬指出，自己是兒科醫出身，若小孩得了糖尿病，在學校確實會怕被歧視，這部分要慢慢宣導，讓大家知道它就是一個需要被照顧的疾病，正常看待這件事就可以了。至於糖尿病是否需要更改名稱，沈靜芬認為「這倒是其次」，糖尿病只要好好控制、調整，其實跟一般民眾是一樣的，重點是民眾對這個病的了解，不會對它有不正確的誤解。
沈靜芬提到，第一型糖尿病可能與基因及後天免疫有關，但第二型糖尿病是與肥胖有關，國健署將廣納專家意見並召開會議，預計明年將公告國人膳食纖維的攝取標準指引，後續也會持續推動低糖、低鹽、多膳食纖維的飲食策略，並與食藥署合作，在食品外包裝標示「紅黃綠標」，從日常生活做起，才能真正避免肥胖及三高相關的慢性疾病。
沈靜芬強調，糖尿病不是人生句點，只要及早篩檢、積極治療，糖友的健康狀況有機會大幅改善，甚至逐漸趨近一般人，期待社會對糖友不要再投射異樣的眼光。為落實及早篩檢的目標，自今年（2025年）起，國健署已將成人免費健檢的門檻下修至30歲，參與者每5年可免費接受一次健康檢查。呼籲具家族史、肥胖、代謝症候群特質、久坐或作息不規律等高風險因素族群，更應把握機會篩檢。
獨家／坐電動輪椅被收2人費用！漸凍人「婉拒初魚招待」原因暖爆
塑膠微粒恐傷腦、罹癌！最新研究曝：人體糞便一天排出8000顆
亞培「血糖監測器」釀7死736重傷！食藥署公布清查結果
年輕人大腸癌激增！醫揭罪魁禍首在「童年」 1細菌下肚改變DNA
