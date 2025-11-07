糖尿病、75歲以上應補維生素D！最新指引：免檢測直接補
國際內分泌學會最新指引揭示維生素D補充新觀點！不是每個人都需要額外補充維生素D，四大族群可「經驗性補充」，大多數健康成年人無需常規檢測或補充，民眾應更精準地評估自身需求。
維生素D補充新指引 這四類人可直接補充無需先檢測
胃腸肝膽科醫師吳宗勤表示，最近有患者被推薦吃維生素D，但因為吃藥後水分攝取不夠、吃藥後就直接躺下休息，導致膠囊卡在食道和胃的交接處賁門，痛不欲生，釀成食道潰瘍，他因此翻閱文獻，想了解哪些人需要補Ｄ。
看更多：鮭魚不是第1！維生素D食物排行曝 研究揭5種魚D含量最高、補鈣又防癌
結果發現，根據國際內分泌學會2024年最新的維生素D補充指引，特定族群可以「經驗性補充」維生素D，無需事先抽血檢測濃度。這些族群包括1歲到18歲的兒童與青少年、75歲以上的長者、懷孕媽媽，以及糖尿病高風險族群。這項指引為民眾提供了更明確的補充建議，避免盲目服用補充品。
兒童青少年補充維生素D有助骨骼健康發展
對於1歲至18歲的兒童與青少年，補充維生素D的主要目的是幫助骨骼健康發展，預防佝僂病（軟骨病）。吳宗勤指出，研究顯示維生素D補充也可能有助於減少呼吸道感染的發生，對兒童青少年的整體健康發展有正面影響。這對於正處於快速成長期的孩子尤其重要。
看更多：你適合補D嗎？醫提有4種人最適合補維生素D 這種人補D可降低死亡風險
高齡長者補充維生素D可能降低整體死亡風險
75歲以上的高齡長者是另一個建議經驗性補充維生素D的族群。吳宗勤表示，研究發現適當補充維生素D，可能有助於降低高齡長者的整體死亡風險。然而，值得注意的是，目前對於維生素D在預防老人跌倒或骨折方面的證據較不一致，需要更多研究來確認其效果。
孕婦與糖尿病前期族群的特殊需求
對於懷孕的媽媽們，補充維生素D可能有助於降低子癇前症和早產等孕期相關風險。而對於糖尿病高風險族群，特別是處於「糖尿病前期」的患者，維生素D補充可能有助於延緩疾病進展成真正的糖尿病，這對於疾病的預防管理具有重要意義。
看更多：預防骨質疏鬆！3種人還沒骨折也可用骨鬆藥 13萬人受惠
健康成人不需常規補充或檢測維生素D
針對75歲以下且身體健康的成年人，如果沒有其他已知的維生素D缺乏風險，吳宗勤強調，最新指引認為這類人群「不需要常規」額外補充超過每日飲食建議量的維生素D，也「不建議常規」抽血檢查維生素D濃度。
精準補充原則背後的科學依據
吳宗勤強調，目前還缺乏明確且一致的臨床試驗證據，無法證明對所有人補充高劑量維生素D能帶來普遍的健康益處。特別是在癌症預防等領域，相關證據仍不夠充分。這種精準補充的建議，更符合個人化醫療的趨勢，避免不必要的補充和可能的副作用。
看更多：你以為只是腰痠背痛？其實是缺維生素D！醫揭4症狀傷骨又傷免疫
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／吳宗勤醫師
更多健康2.0報導
地瓜是「護肝養血神物」唯獨這點是禁忌！她天天吃皮膚竟出現1現象
喝綠拿鐵排毒竟喝出「健康危機」？醫提醒8種人喝綠拿鐵養生要注意
天后蔡健雅昔1習慣害身體發炎、皮膚過敏！專家示警：恐胰島素阻抗
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
70歲呂良偉「生理年齡」才39歲！早晚餐這樣吃，輕鬆甩開老態
70歲香港男星呂良偉不僅身價百億，外表也超級凍齡，堪稱高富帥！他日前秀出檢測報告，生理年齡竟然僅39.9歲。他曾分享自己的養生祕方，除了勤練深蹲和氣功，也會吃煎毛豆，並且吃玉米、木耳幫助排便。健康2.0 ・ 1 天前
地瓜葉穩血糖又抗癌 醫：2吃法是大忌
地瓜葉含有豐富的多酚、花青素等營養成分，具有穩定血糖和抗癌潛力，但中醫師提醒，由於其屬性偏涼，不適合涼拌或生食。此外，地瓜葉含有維生素K和高鉀，特定族群應謹慎食用。中天新聞網 ・ 1 天前
失智症，是50歲後人生的殺手！腦科名醫勸：這10食物最好少碰，吃錯恐腦鈍、大腦退化
腸道與大腦息息相關， 如果吃下不對的食物，不只腸道有狀況，也會藉由神經，引發大腦一系列發炎反應，因此腸道有「第二大腦」之稱。幸福熟齡 ・ 3 天前
地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
飛機上的水千萬別喝！營養專家驚曝「6避吃清單」：胃痛放屁超尷尬
每個人出國旅行都想要玩得開心，飛機餐也是不少旅客期待的行程之一。不過有專家提醒，在飛機上享用餐點餐前先看看菜色以及飲品，並列出「6種不宜食用清單」，避免在飛機上就腳踝腫脹、胃痛，甚至會突然在陌生人面前失控放屁，讓旅遊心情大打折扣！三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
不是橄欖油！研究證實「這1種油」更能控血糖 醫提醒：千萬別再煮到冒煙
很多人只把芝麻油當調味料，但其實它的健康力道超乎想像！一項最近在BMC Nutrition 發表的新研究針對60位脂肪肝（MASLD）女性的臨床隨機試驗，把她們分成兩組：每天各吃30公克芝麻油或葵花油，並搭配低卡飲食，持續12週。兩組人都瘦了，但在血糖控制上，芝麻油組表現遠遠超過葵花油組。 在12 週後，芝麻油組的血糖相關指標有顯著進步： 1、空腹血糖（FBG）：芝麻油組下降18.2 mg/dL，葵花油組僅下降4.3 mg/dL2、空腹胰島素（FSI）：芝麻油組下降3.2 µIU/mL，葵花油組只降0.5 µIU/mL3、胰島素阻抗（HOMA-IR）：芝麻油組下降1.4，葵花油組僅下降0.34、胰島β細胞功能（HOMA-β）：芝麻油組提升15.6，葵花油組僅提升3.2 芝麻油不只是「減重時的佐料」，它能更有效降低血糖、改善胰島素效率，還能增強胰島 β 細胞功能，對延緩甚至預防糖尿病都有潛力。 為什麼芝麻油能降血糖？ 芝麻油透過三大途徑幫助血糖控制： 1、代謝途徑：其中的單元不飽和脂肪酸（MUFA）能保護胰島β細胞、改善胰島素敏感度，並調節脂質代謝基因，減少胰島素阻抗。2、荷爾蒙途徑：M常春月刊 ・ 1 天前
立冬怎麼吃？禁忌飲食、可多吃食物一次看
[NOWnews今日新聞]二十四節氣中的「立冬」是代表冬季正式開始，不少人會「補冬」。對此，欣悅中醫診所中醫師賴俊宏提醒，立冬常見咳嗽、氣喘等疾病；但建議，寒涼性質食物、刺激性、生冷物都要少碰，會咳嗽...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
地瓜葉是減重、抗炎好幫手？ 醫師提醒：「這2類人」不適合多吃
地瓜葉是日常常見的蔬菜之一，中醫師羅珮琳在臉書粉絲專頁分享，地瓜葉不僅助通便、低熱量，還含有豐富多酚、花青素與黃酮類，具備潤腸、抗發炎、防癌潛力。不過她也提醒，慢性腎臟病患者或需要低鉀飲食者不適合大量食用。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
股民「補充保費」收定了！ 石崇良：謝謝高股息、 高股利者貢獻
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部擬明年啟動修法，改革健保「補充保費」收取公式，首當其衝就是存股族、定存族以及包租公們，480萬人荷包恐大失血，消息曝光一天，網路上滿滿民怨反彈，怒批政府是土匪搶錢，拿中產階級開刀。拋出政策的衛福部長石崇良今（6）日中午臨時召開記者會，親上火線，強調改革是為了健保的付費公平性，健保是全民最大的資產，「謝謝高股息、...匯流新聞網 ・ 18 小時前
喝豆漿會乳癌嗎？研究揭密！「這樣吃」防癌、護心血管還減重
許多人擔心，大豆異黃酮等於植物性雌激素，吃多了會刺激乳房細胞病變、甚至導致乳癌。但醫師張家銘表示，事實恰好相反，最新的臨床試驗與分子生物研究顯示，天然的大豆食品，不但不會增加乳癌風險，反而有助於降低乳癌復發率與死亡率。而男性多吃大豆也有助於降低體脂、保護心血管健康。民眾應每天穩定地吃天然大豆製品，例如豆腐、無糖豆漿、毛豆等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一下雨就關節痛？營養師激推「5種飲食」有感鎮痛、抗發炎：「這兩種魚」每周至少吃2次
最近大雨不斷，除了要擔心衣服沒乾以外，不少人也有關節痛的問題，雖然目前國外研究還找不出天氣與關節痛的關聯，但不少人一下雨就真的很有感，而這疼痛主要與關節發炎有關，到底怎麼做能幫助舒緩關節痛，就讓好食課Lexie張宜臻營養師教你怎麼吃幫助舒緩疼痛！幸福熟齡 ・ 1 天前
黴菌毒素爆表！醫示警「5類人」小心恐致癌 8種排毒法曝光
台灣溫暖又潮濕的氣候是黴菌生長的最佳環境，但如果家中黴菌不及時處理，不僅影響美觀，對人體也有極大的害處，有研究顯示，黴菌毒素和35種癌症息息相關，若想排除黴菌，一定要由體內到環境徹底排除，對此，醫師王偉全就列出8種排毒方法給民眾參考。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是綠色蔬菜！「它」是超級食物、護腦又長壽：每週要吃2碗
蔬菜的健康益處為人所知，但除了綠色蔬菜外，醫師李思賢表示，菇類絕對是被忽略的超級食物之一，事實上，菇屬於真菌，靠孢子繁殖。菇類可能是最接近藥物的天然食物之一，甚至在某些研究中，它的健康效果遠遠超過許多藥物。他表示，菇類結合了免疫調節、抗氧化、降發炎、護腦與長壽等多重功效，每週吃上2碗煮熟的菇，是最簡單又划算的健康投資。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「1飲品」幾乎治百病？醫師、營養師揭血壓穩定、護腎關鍵
「1飲品」治百病？醫師、營養師揭血壓穩定、護腎關鍵造咖 ・ 15 小時前
溫體豬回來了！農業部揭「恢復供應時間」 但這1事仍全面禁止
非洲豬瘟中央災害應變中心宣布11/6（四）12:00 恢復活豬運載、11/7（五）00:00恢復拍賣、屠宰、屠體運輸！ 維持禁用廚餘養豬 在達成「查核要完全、監控要完備、法令要完備」之前，廚餘養豬仍維持禁用，在這段期間，政府也會提供飼料差額補助，協助養豬業者。此外，由於拍賣、運輸、屠宰皆需要一些時間準備，預計11/8（六）起，市場開始供應溫體豬！ 恢復豬隻運輸及屠宰 不代表防疫可以鬆懈 非洲豬瘟中央災害應變中心也呼籲豬農朋友及屠宰、運豬、拍賣從業人車，仍要務必落實生物安全，注意環境清潔及消毒。 人吃了感染「非洲豬瘟」的豬肉會如何？ 非洲豬瘟病毒存在於環境時間於冷藏豬肉 100 天、冷凍豬肉 1,000 天、豬舍 1 個月、糞便室溫 11 天。根據非洲豬瘟資訊專區指出，非洲豬瘟不會感染人，我國經屠宰衛生檢查合格的豬隻，豬皮均蓋有檢查合格標誌供消費者辨識，消費者在市場購買豬肉時，只要注意選擇蓋有合格印的豬肉，食用安全無虞。 人吃了染非洲豬瘟的豬肉，會不會藉由糞便傳播病源? 非洲豬瘟病毒能存活於大範圍酸鹼值中，根據研究，非洲豬瘟病毒於無蛋白質的環境中可存活於pH 3.9～11.5，超過此範圍常春月刊 ・ 1 天前
食用「隔夜飯炒飯」後腹痛嘔吐不止 杭州男送醫險喪命！醫師曝原因
綜合陸媒報導，這起事件發生在浙江省杭州市。當事人姚先生為了方便，使用在冰箱中存放2天的剩飯來做炒飯，食用後卻出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀。有鑑於姚先生狀控嚴重，當地街道衛生服務中心的醫師立刻聯繫杭州市第一人民醫院。當他被送達醫院時，已經臉色慘白，呼吸困難且嚴重...CTWANT ・ 11 小時前
中醫師看診突見病患「耳垂一道溝」 驚喊：小心心血管疾病！
看耳垂就能知道心臟好不好？醫界近年常提到「冠心溝」現象，引發不少網友好奇。中醫師就在社群上分享親身趣事，提醒若耳垂出現一道摺痕，或許要多留意心血管健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
比綠茶更能瘦！「1飲料」喝完能量消耗飆10％ 還能抗發炎
烏龍茶不只可以解渴！醫師邱筱宸表示，烏龍茶含有豐富茶多酚、茶胺酸及多種微量元素，不僅具有抗氧化、抗發炎效果，最新研究也發現，飲用烏龍茶可在短時間內提升身體能量消耗率約10%，有助基礎代謝與減重。此外，規律飲用烏龍茶能改善高脂飲食引起的肥胖、血脂及胰島素阻抗，並對骨代謝與腸內菌帶來正面影響。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
小心變禿頭！6萬人研究揭「2飲害掉髮」 專家籲每天少喝一瓶
食安專家韋恩引用《Nutrition and Health》期刊最新系統性回顧指出，飲食與掉髮息息相關。研究發現，每週喝超過3500毫升含糖飲料、過量飲酒者，禿頭風險明顯上升；而維生素D、鐵與蛋白質不足也會讓毛囊提早進入休止期。專家建議少糖少酒、多攝取蔬菜與大豆製品，預防掉髮、保持髮量。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前