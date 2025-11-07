糖尿病、75歲以上應補維生素D！最新指引：免檢測直接補

國際內分泌學會最新指引揭示維生素D補充新觀點！不是每個人都需要額外補充維生素D，四大族群可「經驗性補充」，大多數健康成年人無需常規檢測或補充，民眾應更精準地評估自身需求。

維生素D補充新指引 這四類人可直接補充無需先檢測

胃腸肝膽科醫師吳宗勤表示，最近有患者被推薦吃維生素D，但因為吃藥後水分攝取不夠、吃藥後就直接躺下休息，導致膠囊卡在食道和胃的交接處賁門，痛不欲生，釀成食道潰瘍，他因此翻閱文獻，想了解哪些人需要補Ｄ。

結果發現，根據國際內分泌學會2024年最新的維生素D補充指引，特定族群可以「經驗性補充」維生素D，無需事先抽血檢測濃度。這些族群包括1歲到18歲的兒童與青少年、75歲以上的長者、懷孕媽媽，以及糖尿病高風險族群。這項指引為民眾提供了更明確的補充建議，避免盲目服用補充品。

兒童青少年補充維生素D有助骨骼健康發展

對於1歲至18歲的兒童與青少年，補充維生素D的主要目的是幫助骨骼健康發展，預防佝僂病（軟骨病）。吳宗勤指出，研究顯示維生素D補充也可能有助於減少呼吸道感染的發生，對兒童青少年的整體健康發展有正面影響。這對於正處於快速成長期的孩子尤其重要。

高齡長者補充維生素D可能降低整體死亡風險

75歲以上的高齡長者是另一個建議經驗性補充維生素D的族群。吳宗勤表示，研究發現適當補充維生素D，可能有助於降低高齡長者的整體死亡風險。然而，值得注意的是，目前對於維生素D在預防老人跌倒或骨折方面的證據較不一致，需要更多研究來確認其效果。

孕婦與糖尿病前期族群的特殊需求

對於懷孕的媽媽們，補充維生素D可能有助於降低子癇前症和早產等孕期相關風險。而對於糖尿病高風險族群，特別是處於「糖尿病前期」的患者，維生素D補充可能有助於延緩疾病進展成真正的糖尿病，這對於疾病的預防管理具有重要意義。

健康成人不需常規補充或檢測維生素D

針對75歲以下且身體健康的成年人，如果沒有其他已知的維生素D缺乏風險，吳宗勤強調，最新指引認為這類人群「不需要常規」額外補充超過每日飲食建議量的維生素D，也「不建議常規」抽血檢查維生素D濃度。

精準補充原則背後的科學依據

吳宗勤強調，目前還缺乏明確且一致的臨床試驗證據，無法證明對所有人補充高劑量維生素D能帶來普遍的健康益處。特別是在癌症預防等領域，相關證據仍不夠充分。這種精準補充的建議，更符合個人化醫療的趨勢，避免不必要的補充和可能的副作用。

